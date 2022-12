Las estimaciones de la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) hablan por sí solas. Entre 1990 y 2020 se perdieron en todo el mundo 420 millones de hectáreas de bosques a causa de la deforestación, una superficie más grande que toda la UE, responsable del 10% de esa pérdida. Para poner coto a esta situación, una nueva legislación europea tratará de impedir la comercialización de productos procedentes de la deforestación. La norma afectará al ganado, el cacao, el café, la madera, el caucho, el carbón vegetal, los productos de papel impreso, el aceite de palma y la soja, y las empresas que quieran comercializar productos de este tipo en la UE tendrán que garantizar que no proceden de tierras deforestadas. Los representantes del Parlamento Europeo, Consejo y Comisión cerraron ayer un acuerdo preliminar –todavía por formalizar tanto en la Eurocámara como en el Consejo– que obligará a las empresas a verificar y publicar una declaración de “diligencia debida” de que sus productos vendidos en la UE no han contribuido a la deforestación o degradación forestal en ninguna parte del mundo después del 31 de diciembre de 2020. En realidad, la nueva legislación –Bruselas presentó la propuesta en noviembre de 2021– no prohíbe ningún producto como tal pero las empresas no podrán venderlos si no llegan acompañados de la citada declaración.

“La UE es un gran consumidor y comerciante de productos básicos que contribuyen considerablemente a la deforestación, como la carne de vacuno, el cacao, la soja y la madera. Las nuevas normas pretenden garantizar que cuando los consumidores compren estos productos no contribuyan a seguir degradando los ecosistemas forestales.