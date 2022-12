Unicef lanza un SOS para prestar ayuda de emergencia a 110 millones de niños y niñas en 155 países. La entidad ha presentado su informe de acción humanitaria con un llamamiento de 10.000 millones de euros para apoyar a la infancia afectada por conflictos, catástrofes y crisis climáticas en todo el mundo en 2023.

–En su último Informe de Acción Humanitaria para la Infancia 2023 hablan de “la creciente amenaza de eventos climáticos severos” como una de las causas que explican este llamamiento de emergencia.

–Estamos muy preocupados por el impacto de la crisis climática, desde olas de calor, inundaciones, sequías... Estamos viviendo una crisis mundial de hambre y también cifras récord de desplazamientos: son 36,5 millones de niños y niñas desplazados. Es un dato de finales de 2021 y es el número más alto jamás registrado.

–El director ejecutivo de Unicef España, Chema Vera, advierte que “hoy hay más niños y niñas que necesitan ayuda humanitaria que en ningún otro momento desde la Segunda Guerra Mundial”.

–Hacemos este llamamiento para poder poner en el foco en estos 110 millones de niños y niñas que necesitan ayuda humanitaria urgente. Cabe destacar, por ejemplo, zonas como el Cuerno de África, Etiopía, Somalia o Kenia, donde llevan cuatro temporadas de lluvias fallidas consecutivas, lo que está provocando que aumente considerablemente la desnutrición en niños y niñas. Además, también aumenta el riesgo de violencia de género y explotación debido a la escasez de alimentos, obstaculizando, asimismo, el acceso a la educación.

Llevamos más de 75 años ayudando a la infancia en situaciones de emergencia, pero hoy tenemos que lanzar un 🆘 para... Posted by UNICEF España on Monday, December 5, 2022

–Pero hay más factores.

–Hablamos de la crisis climática, pero también hay que tener en cuenta el impacto de conflictos como el de la guerra de Ucrania para entender estos datos tan alarmantes. Además, en otros países de África, por ejemplo, se están viendo afectados por las inundaciones, que provocan también que los cultivos no puedan salir adelante. Paquistán es otro país que ha sufrido graves inundaciones en 2022, las peores de su historia, lo que ha hecho que estén afectadas 30 millones de personas. Las inundaciones, además, también provocan enfermedades transmitidas por el agua y dificultan el acceso a servicios básicos, como los de salud, y fuerzan, a su vez, a la gente al desplazamiento. Es una reacción en cadena, con muchos desplazados internos, pero también a países limítrofes.

–Lanzan un SOS que en esta época apela a la solidaridad de la población.

–Hay desastres naturales o conflictos que son más mediáticos, pero hay muchas otras crisis, a las que llamamos emergencias silenciosas, porque no están de forma habitual en los medios y no llegan a la opinión pública. Para nosotros es muy importante poder dar a conocer la grave situación que viven millones de niños y lo fácil que es salvar vidas. Nosotros apelamos a la solidaridad no solo de la sociedad civil que, por supuesto, es un gran apoyo, sino también a la implicación de las entidades públicas y del sector privado, para que todos puedan ayudarnos en nuestra misión de que todos los niños reciban las vacunas oportunas, podamos tratarles contra la desnutrición o proporcionarles también asistencia en salud mental y apoyo psicosocial.

Y si este año en Navidad, además de compartir momentos únicos con los tuyos, ¿pudieras compartir con los niños y niñas que más nos necesitan? #CompartirEsVivir Posted by UNICEF España on Monday, December 5, 2022

–Muy importante también este último punto.

–Es muy complejo porque muchas veces damos muchos datos, pero es que detrás de esos datos hay niños, con su nombre, sus apellidos, sus caritas... Muchas veces se ven solos porque no siempre están acompañados por sus familias y es importante todo el apoyo que les estamos brindando, por ejemplo, en los países que colindan con Ucrania, a través de lo que denominamos “puntos azules”, donde se les proporciona apoyo psicosocial. También hay muchos otros que necesitan acceso a los servicios de salud, en todos los aspectos, y trabajamos para que estos niños puedan tener la mejor vida posible.

–¿Cómo es la respuesta de la sociedad a este tipo de peticiones de emergencia?

–Ante emergencias es, sobre todo, cuando la población colabora y se suma, bien haciéndose socio o con donativos puntuales; tanto la sociedad como el sector privado. Con las administraciones públicas se trabaja de forma más recurrente, más estable. Pero tienen que ser emergencias mediáticas: con la guerra de Ucrania toda la población gallega se ha volcado a todos los niveles. Pero cuando hablamos de emergencias más silenciosas, como lo que está pasando en Yemen, que además de la sequía y el calor extremo, llevan también años en guerra, y ahí la colaboración no es tanta. Es verdad que hay países donde no conseguimos los fondos suficientes para actuar. Trabajamos en todos los países del mundo, pero en 2023 vamos a centrarnos en países donde hay necesidades más acuciantes como Afganistán, Ucrania, Siria, República Democrática del Congo y Etiopía. Esperemos que no, pero es posible que en alguno de los casos nos cueste financiar, que es lo que nos ha pasado en 2022, que ha habido un buen número de países han recibido una cuantía muy pequeña de fondos. Por ejemplo, para Siria tenemos un 9% financiado, nos queda un 91% por financiar; o el Líbano, que tenemos solo el 11% financiado. Es muy duro el no poder llegar porque nosotros tenemos la capacidad, pero necesitamos los recursos y el apoyo de la sociedad a todos los niveles para poder salvar vidas.

"La pandemia hizo que la sociedad se diera cuenta de la importancia de trabajar también en el exterior"

–La pandemia también ha sido una importante piedra de toque.

–Desde Unicef, desde que surgió la pandemia estamos trabajando en el mecanismo COVAX, con el objetivo de vacunar a todos los países. Hay muchos países en porcentajes muy bajos de vacunación y seguimos trabajando para que puedan recibir la vacuna del COVID sin olvidar el resto de vacunas que deben destinarse a la infancia.

–Y la pandemia, ¿ha influido en la solidaridad de la población?

–En la pandemia también hubo una colaboración muy importante y muy elevada de la sociedad. Hizo que se diera cuenta de cómo puede impactar algo que no necesariamente comienza aquí. Ayudó a la sociedad a ver que vivimos en un mundo “glocal”, no sé si existe la palabra en la RAE, pero indica que va de lo global a lo local y viceversa. La sociedad se ha dado cuenta de la importancia de trabajar también en el exterior. Sí que creo que ha habido un cambio, un antes y un después, pero todavía nos queda trabajo por hacer para visibilizar todo lo que ocurre.

Para contribuir al trabajo de UNICEF en situaciones de emergencia: https://www.unicef.es/donacion-fondo-de-emergencias

LLAMAMIENTOS DE FINANCIACIÓN PARA 2023:

Los cinco principales llamamientos por requisitos de financiación para 2023 son para: Afganistán, 1.650 millones de dólares

Ucrania y Respuesta a los Refugiados, 1.058 millones de dólares

Crisis de refugiados sirios, 867 millones de dólares

República Democrática del Congo (RDC), 862 millones de dólares

Etiopía, 674 millones de dólares



SOS DE EMERGENCIA