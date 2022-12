Bos días! As borrascas situaranse ao suroeste de #Galicia polo que as chuvias serán pouco significativas e máis frecuentes no sur.



Teremos máis nubes, polo que as noites non serán tan frías.



Vemos na imaxe a saída dos modelos coa previsión da chuvia diaria de luns a xoves. 👇 pic.twitter.com/f9Rc6vrNPX