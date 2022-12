Azafata hipóxica “vuela” en papel

La gallega Andrea Enríquez (1991), más conocida como Azafata hipóxica en las redes –cuenta con más de 60.000 seguidores en Instagram–, ha cobrado vida en una novela gráfica titulada En modo avión, editada por Grijalbo (Penguin Random House) e ilustrada por Cinta Villalobos.

Tras estudiar Publicidad y Relaciones Públicas en la Universidad de Vigo, la santiaguesa empezó a trabajar como tripulante. Se hizo conocida gracias sus publicaciones contando el día a día de un tripulante en forma de memes humorísticos. Gracias a su pasión por escribir y por el mundo de la comunicación, no dudó en aceptar la propuesta de la editorial para dar forma a su libro, que salió a luz el 27 de octubre y que presentó de forma oficial recientemente en Barcelona, donde reside por motivos laborales.

“La editorial me contactó porque les interesaba mi perfil para el proyecto que ellos llevan de novela gráfica con la temática de profesiones y les interesaba mi perfil para añadir una azafata de vuelo”, explica Enríquez. “Estoy muy contenta porque creo que la novela gráfica es un formato perfecto para transmitir el mundo de la aviación en formato humor”, prosigue. Antes de la propuesta de la editorial nunca se había planteado dar vida a Azafata hipóxica en formato cómic (“yo no soy ilustradora”, dice), “pero sí que me había planteado escribir un libro como un diario de abordo con anécdotas”, reconoce. “La verdad es que nunca pensé que de publicar memes en las redes, sobre todo en Instagram, que es el canal más potente que tengo y el más visual, iba a acabar publicando un libro”, admite.

El formato de la obra hace que sea “un libro muy ameno, que encaja muy bien con el tipo de humor que hago yo en la red, como todos los chistes y anécdotas que cuelgo”, explica. También con la ilustradora hubo conexión, pese a que a causa de la pandemia, “todo el trabajo ha sido a distancia”. “Pero la verdad es que Cinta Villalobos ha sabido plasmar perfectamente todo lo que se contaba en la novela y hemos hecho mucho trabajo conjunto sobre todo el tema de las ubicaciones, ya que la historia se desarrolla en el avión y es un contexto que, si no eres tripulante de cabina, por mucho que seas muy viajero, hay zonas del avión con las que no estás familiarizado”, explica.

El libro ha tenido una gran acogida. “Ya que desde se anunció la preventa muchos compañeros me enviaban el pantallazo de que se lo habían comprado y no me esperaba que tantos compañeros me hayan apoyado, porque al final es una manera de reconocer todo ese trabajo que llevo haciendo en redes desde 2018”, dice con orgullo.

“La historia va desde que la azafata hipóxica (la protagonista) sale de casa hasta que llega a destino, muchas situaciones son reales, aunque el libro está catalogado como ficción, pero muchas otras están como muy exageradas, para que funcionen los chascarrillos y demás”, explica sobre la trama. “Es la historia de un vuelo y todas las anécdotas que suceden entre los tripulantes y pasajeros. Hay varios perfiles que creo que cualquiera que haya viajado alguna vez en avión se habrá encontrado: el típico ejecutivo que viaja por trabajo, la pasajera que tiene miedo a volar, la madre que viaja con un niño pequeño, el señor al que todo le parece mal y refunfuña...”, enumera. “Hay perfiles de pasajeros que son bastante comunes en muchos de los vuelos que hacemos”, constata.

Situaciones surrealistas

“Hay muchas anécdotas que son verídicas, que me han pasado a mí o algunos compañeros, y otras que me he inventado y después alguno me dijo que también le había pasado. Cada día que vamos a volar ya solo por estadística nos pasan un montón de situaciones surrealistas, así que ha sido un ejercicio de juntar un montón de anécdotas que he vivido y ordenarlas de manera cronológica en el discurso de un vuelo”, dice sobre el proceso de creación.

Tras siete años volando, este 2022 redujo su jornada en la aerolínea porque empezó a dar clases en una escuela donde se hacen cursos iniciales de tripulantes de cabina para sacarse la certificación y ya no podía llevarlo todo al día. “El año que viene he vuelto a pedir la reducción porque empezaré a dar clase en una escuela de marketing en Madrid. No quiero dejar de volar porque es un trabajo que me gusta y que disfruto, pero de esta manera puedo compaginarlo con otros proyectos que me van surgiendo”, reconoce. En cuanto a algún proyecto editorial futuro, indica que primero esperará “a ver cómo va esta novela gráfica y, si surge una segunda parte y se puede hacer una saga con este personaje, fenomenal”, anuncia. “Material tengo para una trilogía como mínimo”, bromea.

En cuanto a sus redes, le gustaría “dedicarles más tiempo, hacerlo un poco más profesional, compartir información relevante del sector y no enfocarme solo en el humor, pero con el trabajo que tengo es imposible crear contenido, documentarse, escribir y grabar, porque también requiere mucho tiempo, pero sí que de cara al año que viene me gustaría reservar algunos días a la semana y centrarme en la divulgación”, anuncia.