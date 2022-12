Un estudio preliminar ha detectado signos de envejecimiento prematuro en el cerebro de adolescentes tras la pandemia. Realizado en la Universidad de Stanford (EE UU) y publicado en la revista “Biological Psychiatry”, este trabajo halló una corteza cerebral más delgada y un mayor hipocampo y amígdala en el cerebro de los adolescentes tras la pandemia. También se detectaron mayores alteraciones cognitivas.

El profesor de Psicología Ian Gotlib, primer autor del estudio, explica en una nota de la Universidad de Stanford que en una cohorte de 163 niños compararon resonancias magnéticas realizadas antes y durante la pandemia. Comprobaron que los cambios cerebrales que se producen en la pubertad y adolescencia temprana –mayor crecimiento del hipocampo y la amígdala, zonas vinculadas a la memoria y a la modulación de las emociones– se aceleraron en quienes experimentaban confinamientos. También presentaban una edad cerebral más avanzada.

Hasta ahora, explica Gotlib, esta aceleración en la edad cerebral ha aparecido solo en niños que han padecido adversidades crónicas, ya sea por violencia, falta de cuidados, disfunción familiar o una combinación de varios factores. Sin embargo, Gotlib matiza que “no está claro si estos cambios en la estructura son permanentes” ni si están vinculados a cambios en la salud mental. “En alguien de 70 u 80 años, uno esperaría algunos problemas cognitivos y de memoria basados en cambios en el cerebro, pero ¿qué significa para una persona de 16 años que su cerebro envejezca prematuramente?”, se pregunta.

Los cambios en la estructura del cerebro ocurren naturalmente a medida que envejecemos, explica Gotlib. Durante la pubertad y los primeros años de la adolescencia, los cuerpos de los niños experimentan un mayor crecimiento tanto en el hipocampo como en la amígdala, áreas del cerebro que respectivamente controlan el acceso a ciertos recuerdos y ayudan a modular las emociones. Al mismo tiempo, los tejidos de la corteza, un área involucrada en el funcionamiento ejecutivo, se vuelven más delgados.

En comparación con los adolescentes evaluados antes de la pandemia, los adolescentes evaluados después de los confinamientos por el COVID-19 no solo tenían problemas de salud mental internalizados más graves, sino que también presentaban un grosor cortical reducido, un volumen más grande del hipocampo y la amígdala, y una edad cerebral más avanzada.

Una de las limitaciones de este estudio, sugiere Ian Gotlib, es que al ser la pandemia "un fenómeno global, no hay nadie que no la haya experimentado”, en realidad "no hay un grupo de control real” con el que comparar los resultados.