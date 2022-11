O Parlamento de Galicia homenaxea a Carlos Casares polo 20 cabodano da súa morte

Vinte anos despois da súa desaparición “prematura”, a figura do poliédrico galeguista ourensán Carlos Casares (1941-2002) ‘volveu’ nunha homenaxe póstuma á sede do Parlamento de Galicia, institución da que formou parte na primeira Lexislatura como independente nas filas socialistas dirixidas entón por Francisco Vázquez. Un paso efémero pola política, pero prolífico en canto ao “consenso” do que este luns se fixo gala nas distintas voces que abordaron a súa figura.

“Volva vostede, señor Casares, e tráiase algunhas boas compañías!”, desexou o expresidente Mariano Rajoy, o deputado máis novo na cámara de 1981, nos albores da autonomía galega que primeiro se aposentaron no episcopal Pazo de Xelmírez, antes de chegar ao actual Pazo do Hórreo, previo paso polo Pazo de Fonseca.

Rajoy pronunciou estas palabras após lembrar a figura de quen, sendo independente, votou favorablemente a investidura de Gerardo Fernández Albor (Alianza Popular) xunto a Ramón Piñeiro e Benjamín Casal, a pesar de que non era preciso para o resultado. Un xesto que salientou o expresidente popular, xa que Galicia contaba con “maioría de centro dereita de 50 escanos fronte a 71”, en palabras, en leste mesmo coloquio, de Xosé Luís Barreiro Rivas, que foi vicepresidente da Xunta --e logo apoiou a moción de censura contra Albor en 1987--.

“Un parlamento onde había nivel, moito nivel, moito; algúns deberían resucitar, visto o visto”, manifestou Mariano Rajoy nunha referencia velada á actual conxuntura política. O ex presidente do Goberno seguiu esta liña coa reivindicación de “un parlamento no que había regras, cumpríanse, palabras dadas, ás que nunca se faltaba e moi boa xente”.

“Porque se pode ser político, capaz, competente, intelixente e boa xente, como o era Carlos Casares, que ademais era educado e tiña sentido do humor, que tamén é compatible con todo o anterior”, destacou o ex presidente do Goberno antes desa apelación ao ‘retorno’ do que tamén foi presidente do Consello dá Cultura Galega e membro de Galaxia.

A homenaxe deste luns, impulsado pola Fundación Carlos Casares e o PSOE, en colaboración co Parlamento de Galicia, serviu para reivindicar os primitivos consensos da autonomía e, en concreto, o impulso "galeguista" que o escritor lle deu a leis como a de normalización lingüística, como lembrou a ex deputada do BNG Pilar García Negro, a única que non coetánea no hemiciclo.

Rajoy reflexionou que se Casares --e Piñeiro e Casal-- "votasen en contra, nada distinto ocorrese, porque Albor tiña os apoios suficientes e, con todo, esa decisión, ese voto favorable, que se deu desde a convicción de que o autogoberno tiña que aumentar, marcou para ben o devir daquela lexislatura".

Nesta liña tamén se pronunciou Barreiro Rivas, quen apelou á vitoria de Alianza Popular contra prognóstico --fronte á UCD--. Así, destacou "a importancia de Carlos Casares foi a de ser unha peza importante na aceptación do feito de que houbo galeguistas históricos" que, entraron no PSOE, e iso "non se podía interpretar máis que como unha intención de diálogo das dúas partes, de quen entraban e de quen os asumían; o PSOE asumía que tiña tamén que facer adecuacións aos tempos novos".

Na súa intervención, Barreiro Rivas subliñou a figura "enormemente dialogante", cunha "enorme" relevancia nas leis como a mencionada de normalización lingüística ou o nacemento dos medios públicos galegos.

A nacionalista Pilar García Negro referiuse á defensa do uso do galego e a súa normalización feita por Carlos Casares ao longo da súa traxectoria parlamentaria, como a defensa dun 50 por cento de ensino en cada unha das linguas cooficiais da Comunidade.

Ademais, mencionou en concreto a que se considera a última intervención nun debate parlamentario co entón conselleiro responsable educación e cultura, Víctor Manuel Vázquez Portomeñe (abril de 1985), na que Casares afeou a falta de desenvolvemento de política lingüística ou o "incumprimento" da toponimia oficial --referíndose a Ponteareas, A Pobra ou "durante máis de dúas décadas" o da Coruña--.

Precisamente, o que foi o gran defensor do topónimo 'La Coruña' --mesmo levado á xustiza-- e ex alcalde da cidade herculina, Francisco Vázquez, tamén interveu --en castelán-- no coloquio moderado pola actual presidenta do Consello da Cultura Galega (CCG), Rosario Álvarez. O que tamén foi embaixador de España no Vaticano destacou a capacidade de "diálogo" do galeguista "erudito" en asuntos "tan dispares" como Sherlock Holmes ou trens de xoguete.

"Mellor que calquera menú, era a sobremesa con Carlos Casares", rememorou os seus tempos de "alcalde da Coruña" no que tampouco pasou por alto cando Casares nunha columna dixo que no que era "especialista" en "piratas e filibusteros", algo co que chanceou este luns o propio Vázquez ironizando co posible malentendido co 'eloxio'.

Pola súa banda, na mesa redonda tamén interveu Miguel Barros Ponte, ex deputado polo PSOE daquela primeira lexislatura, cunha intervención na que se referiu ás conversacións de Ramón Piñeiro e Carlos Casares, unhas gravacións que aposta por que no futuro poidan saír á luz e nas que se explican algúns dos debates sobre a vixencia do Partido Galeguista e levou os argumentos que apoiaron a non recuperación da formación que impulsase o Estatuto de Autonomía antes da Guerra Civil, baixo a premisa de que o galeguismo "debía ser un patrimonio común" dos partidos.

Na inauguración da xornada que deu lugar á mesa redonda, o presidente do Parlamento, Miguel Santalices, destacou a presenza de "oradores de luxo" para unha xornada que, salientou, quedará ao servizo dos investigadores do futuro que indaguen sobre a historia da democracia galega.

Neste sentido, e aínda a risco de reiterarse --dixo--, Santalices fixo fincapé no "déficit de coñecemento dos feitos" históricos e por iso é polo que significase a relevancia de actos como este para recuperar as figuras craves de Galicia, para o presente e futuro.

Mentres, un dos seus fillos, Häkan Casares Berg, tivo palabras de agradecemento ao Parlamento por acoller "con entusiasmo" esta proposta e especialmente á deputada socialista Noa Díaz, para reivindicar "esta breve faceta" de parlamentario, da que sempre destacou as "boas relacións persoais" que levou.

A presidenta do Consello dá Cultura Galega, pola súa banda, destacou o papel de Carlos Casares como presidente desta institución da que marcou o "rumbo" que se seguiu posteriormente.