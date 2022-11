Por fin chegou o momento. A sede de Afundación en Vigo prepárase para acoller este martes ás 19.00 horas a gran gala dos I Premios Emilia Pardo Bazán no País das Rías, a iniciativa coa que FARO e a Deputación de Pontevedra queren pór en valor a figura da nosa autora máis emblemática ao tempo que recoñecen o liderado das mulleres de hoxe no País das Rías, como ela mesma denominou de maneira maxistral á provincia de Pontevedra.

Unha cita de entrada aberta e gratuíta ao público ata completar aforo na que serán desvelados os nomes das gañadoras nos tres eidos contemplados polos Premios: Feminismo, Turismo e Cultura.

Amenizada con concertos e actuacións da Escola Superior de Arte Dramático de Galicia, a gala contará coa presenza de Carmela Silva, presidenta de Deputación de Pontevedra, e promete converterse na oportunidade perfecta para achegarse á autora dos Pazos de Ulloa de xeito ameno e divertido, ademais dunha reflexión en si mesma sobre o momento que vive o feminismo e a súa notable importancia na nosa sociedade actualmente con intervencións expertas protagonizados polas integrantes do xurado.

Una triple bandeira

Os premios, que serán entregados durante a gala, pretenden manter viva esa tripla bandeira de Emilia Pardo Bazán como icona do feminismo, precursora do turismo nas Rías Baixas e valor universal das Artes e as Letras, e contribuír dese modo a que a súa figura sexa percibida pola sociedade en todo o seu potencial e á vez como recurso do que sacar proveito para divulgar todos eses valores no noso territorio.

Onde e cando?

A gala terá lugar este mesmo martes a partir das 19.00 horas na sede de Afundanción en Vigo.