El proyecto de IgualArte denominado “Somos” y que ha puesto en marcha el grupo musical Chungo Pastel con alumnado con necesidades especiales dio ayer un nuevo paso de gigante: la presentación del vídeo con Antonio Orozco –disponible en YouTube– donde el cantautor pone voz a la letra de Eva García, estudiante en la institución, que escribió para él “Piel con piel”. En el tema, ella plantea la necesidad de amar y ser amada.

Orozco aprovechó también para visitar las instalaciones de la escuela IgualArte. Al término de la misma, confirmaba a FARO: “Me siento sobrepasado. Hasta ahora había estado trabajando con ellos con cierta distancia. Todo empezó en época COVID y por primera vez he tenido la oportunidad de estar en un sitio donde el amor se derrama. Es un ejemplo y pone a Vigo en la vanguardia”.

–Tras la presentación del vídeo de la canción “Piel con piel” todo el mundo salió llorando.

–Es la historia de una chica con una diversidad, Eva, que es una escritora magnífica. Es una canción prestada porque yo lo único que he hecho es poner la voz. Espero que esto sirva para darle visibilidad a estos proyectos no solo de forma nacional sino internacional. Esta canción tiene un cometido, que hasta la última persona de España sepa que en Vigo se hacen estas cosas.

–Bueno, usted pudo haber dicho que no y priorizar otras cosas.

–En los últimos tiempos yo estoy muy conectado con Galicia. Galicia forma parte de mi vida prácticamente cada semana y una persona agradecida debe devolver lo que le dan de una forma u otra.

–¿Qué sintió la primera vez que tuvo la letra en sus manos?

–Recuerdo cuando ella misma me la explicó. Fue una de las cosas más bonitas que he vivido en mi vida porque esta chica habla sin filtros de una historia que la gente debe describir.

–Hace 20 años que participa con causas solidarias, ¿por qué?

–En la vida cuando esta te da tantas cosas bonitas hay que intentar devolverlas. Es una obligación que tenemos. Lo llevo haciendo muchos años pero fundamentalmente trabajo con programas que tienen que ver con la infancia o con la investigación en enfermedades que tienen que ver con la infancia.

–¿Cómo ve el proyecto de IgualArte?

–Es un proyecto de inclusión muy complejo porque todavía hay muchos tabúes en la sociedad. Lo que hay que hacer es apoyar estas ideas. Hay muchas familias desesperadas que no saben por dónde ir.

–¿Deberían las administraciones ayudar a implantar más centros así?

–Si algo necesita Cristina, la directora de IgualArte, es que la administración le eche un vistacito, que tomen nota. Necesitan ayuda por eso estamos aquí.

–¿Ser padre le ha vuelto más sensible a estos proyectos?

–Sin duda. Me ha vuelto más sensible y con una respuesta más inmediata. Podemos decir ‘ya lo haremos’. No, no hay tiempo que perder y mucho que ganar.

–¿Se plantea incluir el tema de Eva en su próximo disco?

–No tengo ganas de entrar en estudio. No tengo plan a corto plazo. Igual en unos meses o un año comienzo a plantearme un nuevo disco pero ahora mismo, no. Llevo dos años y medio metido en un avión.

–¿Ese vaivén es lo peor?

–No, que va. Es lo mejor, creo. Pero a veces hay que parar para vivir y sentir y volver a escribir.

–¿Cómo vive como artista la polémica del Mundial de fútbol?

–Soy superfutbolero pero lo que no me gusta es que se use la música como arma arrojadiza. Los políticos han hecho lo que les ha dado la gana y lo van acabar pagando cuatro músicos. ¿Qué tendrá que ver Maluma con las putadas que le han hecho a la gente en Qatar? ¿Por qué no les piden a los jugadores que no jueguen? Si no había que hacer el Mundial, que no se hiciese.

–¿Volverá otro día para ver las luces navideñas de Vigo?

–No hay una sola cama libre en Vigo. No sé de qué partido es el alcalde, pero bien lo hace. Yo ya me empadrono ahora mismo aquí.