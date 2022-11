El Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer tuvo ayer en Vigo su antesala con la celebración de la segunda edición de “Mujeres fuera de serie” en el MARCO. Allí, se reunió a diez mujeres destacadas de diferentes ámbitos que participaron en dos coloquios presentados por Irene Bascoy, subdirectora de FARO DE VIGO y Amaia Mauleón, periodista y colaboradora del decano.

Magis Iglesias | Periodista: “Cuando tienes hijos se quiebra la supuesta igualdad”

Se buscaba reivindicar la presencia de la mujer en sectores de los que históricamente ha estado descolgada laboralmente o en los que le ha sido difícil abrirse debido a las barreras del patriarcado.

Este sistema de dominio institucionalizado que acaba invisibilizando a las mujeres y subordinándolas ha logrado desde que comenzó 2022 hasta ahora que cuarenta hombres quitaran la vida a sus parejas o exparejas en todo el Estado.

Para concienciar sobre esta situación y sobre la necesidad de hablar también de las mujeres en el plano laboral este periódico en los últimos tres años ha publicado en la sección Mujeres fuera de serie –firmada por Amaia Mauleón los domingos– 70 ejemplos de féminas que han luchado contra los estereotipos.

En esta ocasión, acudieron a la llamada del diario decano –con el apoyo de Sabadell, Vegalsa-Eroski y la Universidade de Vigo– Magis Iglesias, Berta Ojea, Nuria Lázaro y Cristina Lago, que participaron en un coloquio conducido por Mauleón y titulado “Luchadoras por un sueño”, tras la bienvenida de Irene Bascoy.

Berta Ojea | actriz: “Hay una gran deuda en la cultura con las mujeres”

Magis Iglesias, pionera en el periodismo parlamentario y que participó en la creación de la TVG, señaló que “es fundamental tener referentes. El referente que tienes es masculino porque la estructura social es masculina. Las mujeres no encajamos en el traje masculino. Todo lo que es éxito está relacionado con lo masculino”, para añadir que “una niña necesita no solo referentes masculinos, sino también de mujeres”.

En el sector del periodismo, lamentó que “en el momento en el que tienes hijos se quiebra la supuesta igualdad. Ahora se licencian más mujeres que hombres en la facultad, pero los peores puestos los tienen ellas y los mejores, ellos”.

Nuria Lázaro | Piloto: “Me preguntan si soy azafata pero nunca si soy piloto”

La actriz Berta Ojea, por su parte, también habló de las brechas laborales para las mujeres en su sector. “Los personajes para mujeres en el cine, series o plataformas en España son el 35%. Los puestos de cultura con poder son para los hombres en el 85% de los casos. Hay una gran deuda en la cultura con las mujeres. El hecho de que las mujeres sigan cobrando menos por el mismo trabajo es una barbaridad. No puede ser”.

En el caso de la comandante de vuelo viguesa Nuria Lázaro, esta puntualizó que comenzó a trabajar en 2010 sin percibir desigualdad en el acceso al puesto por ser mujer.

“No hay brecha salarial en mi profesión, que no distingue entre hombres y mujeres –agregó–. Tengo el mismo sueldo que mi marido, que también es piloto en la empresa”.

No obstante, sí admitió que hay estereotipos en la sociedad contra los que hay que luchar. “ Yo nunca digo que soy piloto, digo que trabajo en aviación. Entonces, me preguntan si soy azafata, no me preguntan si soy piloto. En Aviadoras (asociación de trabajadoras de la aviación para visibilizar su trabajo) acuden a centros de enseñanza de menores para concienciar a las más pequeñas y pequeños del camino de la igualdad.

Cristina Lago | Directora de IgualArte: “Los derechos hay que lucharlos, pero no desde el sofá”

Por su parte, Cristina Lago, directora del centro ocupacional de arte para personas con necesidades especiales IgualArte, lamentó que “en la diversidad funcional las mujeres sean consideradas siempre niñas, como si estuvieran asexuadas”.

Reconoció que “las cosas van cambiando, pero tenemos que ser conscientes de que tenemos los mismos derechos y hay que lucharlos, pero no desde el sofá”.

“Si no fuera por eventos como este no podríamos conocer estas historias”

Gabriela González | Directora de RSE, Comunicación en Vegalsa-eroski

Gabriela González, directora de RSE Comunicación en Vegalsa-Eroski comenzó recordando la frase de Umberto Eco: “Lo que no se comunica no existe” para agradecer a FARO la existencia del programa “Mujeres fuera de serie”.

“De no ser por eventos como este o por las entrevistas que son publicadas bajo esta sección, la realidad es que no tendríamos la oportunidad de conocer muchas de esas historias que inspiran a muchas mujeres que hoy nos encontramos aquí”.

González destacó la importancia de estos ejemplos a la hora de “labrar nuestro camino hacia la igualdad”.

En su caso, describió su experiencia en Vegalsa-Eroski, una compañía formada por más de 7.000 profesionales, de los que el 80 por ciento son mujeres. Desde esta firma, indicó, trabajan para mejorar que las mujeres ocupen puestos directivos. Para lograrlo, echan mano de iniciativas como el “Programa de empoderamiento y liderazgo femenino senior” que según señaló busca “romper con los estereotipos e impulsar el desarrollo profesional y habilidades de liderazgo”.

Además, citó otros protocolos como el de acoso sexual o el de protección de la maternidad.

Señaló que “en el plano salarial” procuran “garantizar el principio universal de igualdad retributiva”.

“Necesitamos empresas que representen la diversidad social”

Carmen Vilabrille | Directora red Comercial Noroeste Sabadell

Carmen Vilabrille, directora de la Red Comercial del Noroeste del Banco Sabadell, comenzó haciendo un muy positivo balance del encuentro del pasado año para pasar a agradecer el repetir las jornadas en la presente edición.

Recordó cómo los números de la presencia de mujeres varían, hacia la baja, a medida que se mira en los escalafones de los mandos superiores.

Empezó señalanado que cuando estudió “el 65% en mi orla éramos mujeres, treinta años más tarde ese porcentaje se sitúa en niveles aproximados de la mitad”, reconociendo que desconoce la causa.

Añadió que “las empresas formamos parte de esta evolución” para lograr una mayor e igualitaria presencia femenina en las compañías. Como ejemplo, señaló que en febrero el Sabadell firmó nuevo plan de igualdad en el que, entre otros fines, se perigue visibilizar el talento femenino en áreas con más presencia masculina.

Vilabrille apuntó varios indicadores de que se avanza: en su compañía el 54% de los empleados en la plantilla son mujeres y el 55% de las promociones habidas el pasado año fueron para mujeres.

Por último, indicó: “Necesitamos empresas con estructuras de organización que representen la diversidad de la sociedad, solo así tendremos ortanizaciones justas”.

“La Universidad de Vigo es pionera en acciones positivas de igualdad”

Belén Rubio | Vicerrectora de investigación de la Uvigo

La vicerrectora de Investigación de la Universidad de Vigo, Belén Rubio, puso el broche final a la jornada haciendo un repaso por la realidad de las mujeres en materia de investigación en el campus universitario y en las denominadas carreras STEM, que aglutinan las especialidades de Ciencias, Tecnología, Ingeniería, Matemáticas, en donde la proporción de mujeres estudiantes es mucho menor que la de hombres.

Belén Rubio señaló que tan solo un 30% de los investigadores de la UVigo son mujeres y que en las áreas científicas “tenemos muchos ejemplos de mujeres olvidadas u ocultadas”. En este sentido, la vicerrectora de Investigación puso en valor las distintas medidas adoptadas por la institución universitaria para que las mujeres que se dedican a la investigación no vean interrumpida su trayectoria profesional en el momento en el que deciden ser madres, destacando que “la Universidad de Vigo es pionera a la hora de poner en marcha acciones positivas de igualdad con el objetivo de mantener la producción científica de las mujeres y para que no pierdan el ritmo de investigación”.

La representante de la UVigo concluyó afirmando que “tenemos que conseguir que la paridad sea algo verdadero, visibilizar la presencia de las mujeres en la ciencia y las universidades debemos implicarnos en ello”.