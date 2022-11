Hay bandas que desaparecen y es tal su impronta en las almas y mentes de una generación que sus melodías y letras se van traspasando a las venideras como una leyenda. En este selecto grupo se enmarca Violadores del Verso, la raíz de artistas como Kase.O o Sho Hai, que supuso la revelación primigenia del hip hop español durante los últimos años de los 90 y principios del actual siglo. Este fin de semana Galicia recibe a uno de sus padres: Sho Hai, quien dará un concierto este viernes en Compostela y el sábado en Vigo para presentar su tercer disco en solitario, “Polvo”.

“Este disco es como ver el paso del tiempo, el paso de la vida, incluso ver la muerte muy de cerca por un familiar muy cercano. Quería contar este tipo de cosas. Podría ser el disco más oscuro de los que he sacado pero preferí darle una vuelta de hoja para intentar sacar el lado más positivo de mí a pesar de estar peor que nunca”, explica.

En el tema “Imperativo” en el comienzo del álbum, una voz nos invita a abrir nuestra mente mientras el rapero –con su peculiar estilo sin prisas– lanza sus frases entre las que figura “estudia un poco” al tiempo que arremete contra los conciertos en streaming.

“Con la pandemia, parecía que todo se resumía al streaming. A mí, de hecho, me ofrecieron hacerlos. Me negé rotundamente, yo lo veo un poco artificial porque el artista no puede sentir al público”.

Tras esta reflexión, surge la pregunta de si para Sergio, Sho Hai, no tiene sentido ser músico si no es para actuar en directo. “Yo necesito componer”, aclara. “Siempre lo he dicho, si no pudiera vivir de la música, que puedo y por esto me siento afortunado, seguiría escribiendo porque es una terapia para mi cabeza y para el alma. Necesito escribir y llevar las canciones al directo y ver que la gente se las sabe y las corea contigo es el mayor premio”, completa.

Desgranando el nuevo disco, aparece también el tema “Sí, pero no” en el que evidencia las contradicciones en los discursos cuando se pronuncian frases como “yo no soy machista, pero...”. “Es una letra cachonda, reconoce, pero tiene su trasfondo social. Quiero dejar a la gente en vilo soltando frases en puntos suspensivos para después decir lo que pienso”, reflexiona.

En cuanto a lo que señala en el disco de que “hay demasiada charla en el hip hop”, apunta que “siempre la ha habido. Cada uno que hable lo que quiera y que la peña disfrute. Lo que no me gusta lo cuento pero tampoco se puede predicar de cosas que no sabes. Eso puede salir caro”.

Es en este punto donde surge la duda de si hasta el mismísimo Sho Hai ha coartado su pluma en la composición por miedo a la censura o lo políticamente incorrecto. “Siempre he dicho lo que me ha parecido oportuno, no me he cortado un pelo. Tampoco he dicho de coger una pistola y matar a un politico. Eso queda soez. Si te metes con alguien tienes que ser original. En la canción “Estúpido” de este disco me he quedado a gustito”, responde.

En “Únicos”, el tema sirve para reunirlo con sus compis de Violadores de Verso. ¿Es un adelanto de su regreso en conjunto? “Fue por el público y por nosotros. Necesitábamos juntarnos en estudio como hace años. Seguimos siendo ante todo amigos. El grupo se acabará pero la amistad no. Fueron unas veladas increíbles, de estar a gusto con los hermanos de toda la vida. Lo de Violadores del Veso es una flipada porque ha habido relevo generacional en el público. Hay chavales de 15 años que te paran por la calle con el símbolo del grupo tatuado. Es una chaladura preciosa. Solo sacamos tres discos como grupo y la leyenda se ha hecho cada vez más grande. ¿Si volveremos? Es la pregunta del millón. Me encanta que me la hagan. Kase.O está acabando su gira, yo acabo de empezar la mía. Quedan unos meses o años. Está en el aire el volver. Hay que desempolvar ideas que tenemos en la cabeza y quién sabe”.

Si quieres disfrutar de este rapsoda del siglo puedes hacerlo este viernes en la Malatesta de Compostela y en Vigo este sábado 26 en la Master a las 21.30 horas.