La presencia de las mujeres en las carreras científicas, los principales obstáculos que suelen encontrarse en un territorio dominado por hombres, el precio que tienen que pagar en el momento en el que deciden dar el paso hacia la maternidad o las fórmulas para romper el techo de cristal en el ámbito científico fueron los puntos que vertebraron la segunda mesa de debate de la nueva edición de “Mujeres fuera de serie”, que en este caso estuvo moderada por la subdirectora de FARO DE VIGO, Irene Bascoy, y que contó con la participación de tres invitadas del más alto nivel en dicho ámbito y que ha logrado romper estereotipos: la ingeniera biomecánica y CEO de BETA Implants, Bibiana Rodiño; la genetista y directora del Instituto de Ciencias Forenses, Victoria Lareu, y la presidenta de la Sociedad Gallega de Urología, la doctora Elena López.

Tras una breve presentación de las invitadas, en las que cada una de ellas destacó aspectos que las han condicionado en sus trayectorias o las fortalezas que las han llevado hasta donde están en la actualidad, la primera pregunta que lanzó la subdirectora de FARO DE VIGO fue por qué las chicas más jóvenes no apuntan a las ciencias a la hora de desarrollar su futuro profesional. Bibiana Rodiño ilustró al público con la imagen de un niño y una niña empezando a jugar y cómo en esa infancia, dependiendo del sexo, a ellos se les orienta a juguetes vinculados a la construcción o a las habilidades relacionadas con las áreas científicas, mientras que a ellas se las colma de “juguetes blanditos” y no tan vinculados a la ciencia, señalando que “cuando estás jugando, estás aprendiendo y empiezas a recibir mensajes que te condicionarán en el futuro”, apuntó Rodiño.

En este sentido, la CEO de BETA Implants también destacó que “cuando eres niña constantemente ves cómo te señalan lo que no puedes o debes hacer y eso va coartando tu libertad, la posibilidad de experimentar y eso te va limitando a medida que creces”. Su empresa se caracteriza por contar con un 70% de mujeres en la plantilla y aseguró que apuestan por ellas porque “quiero romper los estereotipos, aunque me cuesta encontrarlas, creo que hay que ser persistente, hay que crear referentes, dar oportunidades y reivindicar y potenciar el talento femenino, porque hay ingenieras buenísimas”.

Por su parte, la genetista Victoria Lareu afirmó que en su laboratorio “nunca he notado que las mujeres se sientan inferiores, ni que alguna diga: No voy a ser capaz de hacer esto por ser chica”. Sin embargo, en su área, Lareu hizo referencia a la brecha de género que suponen los cuidados en el momento en que una investigadora decide ser madre. A este respecto, la directora del Instituto de Ciencias Forenses comentó que “las mujeres muchas veces adoptamos el rol de que podemos hacer todo y de que podemos llegar a todo, al trabajo, a los cuidados de los niños y mayores, pero tenemos que empezar a creérnoslo y aprender a delegar. A veces se hace referencia a los países nórdicos, en los que disfrutan de hasta tres años por la maternidad, pero en investigación no puedes irte tres años para criar a tus hijos porque cuando vuelvas estarás en la prehistoria. Hay que buscar medidas de conciliación que sean efectivas”.

El punto de humor lo puso la uróloga Elena López indicando que todavía en la actualidad muchos hombres que acuden a las consultas de su especialidad se sorprenden al encontrar a una mujer y afirmó que “a muchos pacientes les supone un problema manifestar sus problemas ante nosotras”.

La presidenta de la Sociedad Gallega de Urología se remontó a la época en la que ella cursó sus estudios universitarios en Santiago y señaló que “en mi época, que una mujer hiciera una carrera ya era todo un reto. En mi caso, el hecho de que pudiera especializarme fue gracias al MIR, eso fue lo que me permitió optar a la especialidad como mujer. La sociedad tiene que ser consciente de que no hay una tarta para hombres y otra para mujeres, es una tarta única, y en las consultas se van a encontrar a hombres y mujeres”.