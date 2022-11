Hoy empieza la semana black en España y en Faro de Vigo no hemos querido dejar pasar la oportunidad para ofrecer a nuestros lectores una oferta especial y limitada.

A partir de hoy y solo hasta el lunes 28 de noviembre hacerse suscriptor de Faro de Vigo tiene descuento. Y no un descuento cualquiera, un 50% sobre la tarifa anual para que puedas acceder a toda la información. ¡Has leído bien! No solo te damos un 50% de descuento si no que además te regalamos 1 mes de acceso GRATIS.

Suscribirte es muy fácil. Regístrate en 1 minuto y accede a nuestra promoción de Blackfriday. Recuerda que, para crear tu cuenta, deberás confirmar tu correo electrónico que recibirás en tu bandeja de entrada.

Descuento del 50%

Celebra el Black Friday con FARO DE VIGO

Suscríbete aquí

La suscripción anual de FARO DE VIGO, da acceso no sólo a todas las noticias exclusivas del diario, sino también a las noticias de última hora de una web concebida para acompañar en el día a día a los gallegos y ayudarles a entender lo que sucede. También permite leer los suplementos y disfrutar de todos los contenidos multimedia que enriquecen la web y que completan una apuesta única por la información regional.

¿Pero cuales son las ventajas que tendrás por solo 17,5€?

· Recibirás Noticias de actualidad diarias a primera hora de la mañana en tu email. La información que necesitas justo a tiempo.

· Podrás leer el 100% de las noticias y artículos de opinión especializados ¡También en tu mail!

· Recibir invitaciones a eventos y charlas temáticas organizadas por FARO.

· Participar en sorteos y descuentos exclusivos. Entradas a conciertos, espectáculos para toda la familia, restaurantes y mucho más.

· Jugar online al pasatiempo más famoso de EEUU, el wordle y entrena tu mente cada mañana.

· Participar en nuestras noticias. Déjanos tus comentarios en cada noticia y forma parte de nuestra comunidad de lectores.