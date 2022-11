Un mensaje de “Óscar” contra la violencia machista

Los alumnos del CEIP Maestro Martínez Alonso de Mos Alma Fernández, Antón Pedreira, Carmen Ubeira, Iän Mader, Javier Muiños, Lucía Silva, Martín Piñón y Paula Taboada, junto a la tutora del proyecto Alba Alonso, han obtenido el primer puesto en el concurso del 25N de la Xunta por su trabajo audiovisual titulado “Entendes ou NON?”.

“Estamos tan emocionados como si nos hubieran dando un Óscar”, dice Alba Alonso, tutora del trabajo audiovisual, con el que participaron en la modalidad audiovisual de la categoría que englobaba los cursos 1º y 2º de la ESO y 5º y 6º de Primaria.

Las bases dictaban que tenían que ser ocho los participantes y fueron cuatro niños y cuatro niñas de 5º y 6º los que superaron el casting. “Lo hicimos en horas de recreo, de lectura, en los descansos...”, relata Alonso. Un mes de intenso trabajo pero con la mejor de las recompensas.

Era la primera vez que se presentaban a un concurso como éste. “En mi cole se hacen cosas muy chulas, pero nunca las presentamos a concurso”, dice la tutora, que también forma parte del equipo de convivencia del centro, donde tienen el Club de Igualdade. “Nos reunimos una vez al mes con representantes de todas las clases, que son voluntarios, y trabajamos ahí la igualdad”, explica. Aunque este proyecto no era de carácter obligatorio, “todos querían participar”, constata. De hecho, en la memoria que tuvo que presentar de dicho trabajo, reflejó que “en ningún momento ninguno de ellos preguntó qué ganaban”: “Les han dado el primer premio y con eso están felices”.

El tema que tratan en el vídeo es el del consentimiento, un tema sobre el que seguirán trabajando en profundidad. “El vídeo es, además, una herramienta de aprendizaje, así que el día 23 haremos una exposición delante del colegio, explicando qué es lo que han aprendido. Es un proyecto que va más allá del concurso”, detalla Alonso, que también añade que “el vídeo está subtitulado para las personas sordas y, además, hay una frase que está hecha en lengua de signos”.

En la jornada que programan para el próximo día 23 también representarán “situaciones ante las que el resto del alumnado tendrá que decir son situaciones que implican o no consentimiento. También vamos a poner un mural, con un sí en el que dentro tendrán que poner dibujos o frases que sean un no: “non estou segura”, “non o teño claro”... Lo van a pegar dentro de ese sí y cuando esté completo vamos a ponerle una cruz a ese sí, indicando que si no es un sí muy claro, eso también es un no, que es un poco lo que explica el vídeo”, explica.

Un mensaje que Alba Alonso considera que es importante que los niños aprendan “desde ‘peques’”. Por eso el vídeo incluye mensajes claros, que calan ahora y que pueden servir para todos los contextos.

“Es algo que tenemos que trabajar de manera transversal, en todas las asignaturas, con todo el profesorado. Esto se trabaja ya desde muy abajo y yo creo que si llegas en la adolescencia ya estás llegando tarde. Las conversaciones hay que tenerlas antes y para mí hacerlo ya en Primaria es fundamental”, subraya. El próximo día 25 irán a Santiago a recoger un premio más que merecido.