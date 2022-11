“Las chicas están teniendo un discurso superresistente, combativo y feminista”

La Cátedra de Feminismos 4.0 de la Universidad de Vigo, a través de su Observatorio Stop Machitroles, presentó esta semana su segundo informe de resultados, titulado “A violencia machista dixital a través da prensa galega”. El acto contó con la ponencia de la experta Estíbaliz Linares, que presentó su trabajo “Ante las (Ciber)violencias machistas, estrategias y mecanismos resistentes.

–¿Qué es el “iceberg digital machista”?

–Empleo un símbolo que ya se trabajaba, que es el iceberg. Lo que quiere decir es que en ese iceberg, la punta es lo que vemos, lo que se refleja pero, ¿debajo qué se esconde? Y lo que encontramos son códigos, roles, formas de conducta o estereotipos que es muy importante identificarlos, porque es lo que genera, lo que sostiene, la violencia. Si no tuviéramos tantos códigos normalizados que generan desigualdad, no se sostendría la violencia por sí misma. Porque la violencia es el pico más alto de esa desigualdad y lo que hay debajo es lo que sostiene, normaliza y genera esa violencia. Hoy en día lo que ocurre en el mundo digital es un espejo de lo que sucede en el mundo offline, pero es que hacer esa diferencia entre el mundo digital y el offline no tiene ya casi sentido, porque vivimos allí, mantenemos nuestras relaciones en el mundo digital. Es algo tan rápido y continuo que creo que ya no podemos hacer esa diferencia.

–Telémaco ya mandaba callar a su madre Penélope en “La Odisea”, ¿lo que ha cambiado es solamente el escenario?

–Vivimos en el mundo digital. Hay mil cuestiones, desde el trabajo hasta las relaciones más íntimas que las estamos haciendo a través del móvil o del ordenador, por lo que analizar al ser humano, y hablar sobre sus relaciones y ver cómo se comunica, de qué manera establece sus dinámicas sociales, lo tenemos que hacer a través del mundo digital, porque es una plataforma o un espacio de interacción que forma parte de nosotros, es un mundo híbrido.

–En su trabajo pone el foco tanto en la prevención como en la educación para atajar estas conductas.

–Yo creo que es fundamental la prevención y la educación, fomentar desde pequeños la importancia de trabajar cuerpo, emoción, sentimiento, sexualidad, roles de género y el mundo digital, porque ahora mismo sus referentes son a través de Youtube, Twitch, Instagram, TikTok... y no podemos hacer una formación, trabajar sobre sus códigos, sin entender dónde están.

–¿Hay pautas para llevar a cabo esta tarea de prevención?

–Es importantísimo trabajar desde dónde ellos y ellas se mueven, porque de lo contrario te quedas muy antiguo, como del Pleistoceno. Es fundamental saber desde toman sus referentes, si queremos transformar algo debemos estar ahí. De lo contrario, se genera una brecha importante.

–¿Está preparado el sistema educativo para afrontar este reto?

–Se han introducido, por ejemplo, las pantallas digitales, pero no estamos hablando de cuestiones técnicas, hablamos de cuestiones relacionales y ahí tenemos una importante brecha. Tras la pandemia, aunque en realidad ya era una situación que se daba desde antes, el acceso al mundo digital es cada vez más temprano y nos hemos dado cuenta de que ahí se estaba generando un foco importante de trabajo que no estábamos sabiendo gestionar. Ahora, desde muy pequeños y pequeñas están en las redes. Hablamos de que con 8 o 9 años, durante la cuarentena, para seguir las clases se tenían que meter en Meet, y con eso tenían una cuenta de Google, un chat... ¿El profesorado tenía recursos suficientes para gestionar esto? No. Bastante teníamos para sobrevivir en ese momento, pero no teníamos recursos suficientes ni emocionales ni sociales para gestionarlo. El confinamiento terminó pero este modo de comunicarse se quedó integrado en los niños.

–Se abrió un abanico tan amplio como complejo.

–Claro. De la misma manera que les hemos enseñado a no cruzar un semáforo en rojo, ¿les estamos enseñando cómo usar las redes, qué tipo de herramientas y educación les estamos dando a los niños y niñas para acceder a este mundo, teniendo en cuenta que hablamos de violencia, sexo, racismo... Tienen acceso a un mundo con información a raudales y la pregunta obligada es ¿qué tipo de blindaje tenemos las familias para educar y acompañar a esos niños y niñas?

–¿Y tenemos herramientas suficientes para acompañarlos en este contexto?

–Sinceramente, mi impresión es que no. Debemos analizar quiénes son los que forman, que primero son el profesorado, y dotarles de herramientas. Ver también qué dinámicas familiares se están integrando a través del mundo digital y vamos a darles también herramientas a las familias, porque es ahí donde de verdad vamos a generar un cambio. Tenemos que crear campañas hacia las familias y el profesorado para visibilizar que tenemos una responsabilidad importante las personas adultas en cuanto a la educación y el acompañamiento de estos procesos.

–¿Hay un perfil de un ciberacosador?

–No. Es muy fácil entrar en la dinámica de difundir, de agredir, pero me gustaría darle la vuelta a la pregunta para visibilizar que sí existen perfiles masculinos que cada vez más dicen que no entran en determinado juego. Hay masculinidades muy diferentes, con un blindaje en cuanto a que tienen muy claro lo que quieren y que no va a participar en ciertas dinámicas. Rompen con las normas de los estereotipos masculinos y es importante visibilizarlo. También es importante hablar de las resistencias de las chicas. Nos estamos encontrando que las chicas están teniendo un discurso súper resistente, combativo y feminista. Las cosas están cambiando bastante y las chicas están haciendo un importante trabajo a la hora de poner ciertos límites.

–Es un mensaje de esperanza.

–Claro que tengo esperanza, si no, no sería trabajadora social. Pero creo que se están haciendo cosas, que se están dando cambios. No es que lo crea, es que lo veo. Entras en una clase y te encuentras que tienen una visión mucho más compleja de la realidad de la que yo podía tener a su edad. Hablan de otro tipo de contenidos, más diversos... Tenemos mucho trabajo por delante, mucho, pero yo no tiraría la toalla ni diría que esta generación está perdida, nada que ver con la realidad.

–¿Cómo ve el futuro?

–No lo sé. No puedo saber qué va a pasar en el futuro, pero lo que creo que tenemos que hacer es seguir favoreciendo espacios educativos, de debate, que se sigan haciendo campañas, que no se hable desde una visión adultocéntrica, sino que los escuche, que se les tenga en cuenta y que luego, sigamos en el camino de formación de profesorado y familias y facilitarles espacios para ello. Que se puedan integrar todos estos aspectos para que, poco a poco, desde ahí, se puedan generar cambios.

El entorno rural, otro punto donde poner el foco

Casi una de cada cuatro mujeres asesinadas en 2022 por sus parejas o exparejas vivía en municipios de menos de 4.000 habitantes. Concretamente son nueve de las 38 víctimas de violencia machista registradas a día de hoy, es decir, el 23,6%. De ellas, cuatro residían en localidades de menos de 1.000 vecinos. Estos datos fueron expuestos en el VIII Congreso del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), donde las asociaciones Afammer y Fademur han alertado de la prevalencia de la violencia contra la mujer en el entorno rural. “Los pueblos son entornos masculinizados y envejecidos, donde los roles tradicionales sexistas siguen más arraigados”, advierte Sofía Gabasa, psicóloga y experta de la Federación de Asociaciones de Mujeres Rurales de España (Fademur).