Dimisión en bloque de empleados, cierre de oficinas... ¿Qué sucede en Twitter desde que está en manos del magnate Elon Musk, el propietario de Tesla y el hombre más rico del mundo?

El lema que ha empleado este multimillonario para, en principio, dar la vuelta a esta red social tras verse forzado a comprarla por 41.000 millones de euros ha sido: “El poder para el pueblo”. Pero desde que desembarcó en la empresa no han parado las polémicas y problemas e idas y venidas, empezando con la propia adquisición, de la que se desdijo tras anunciarla y finalmente se vio forzado a comprarla para evitar complicaciones judiciales. Además, ha anunciado una serie de medidas que alterarán la forma en que los usuarios utilizan esta red social. Son unos cambios que no convencen a los anunciantes, que le están dando la espalda ante el temor a la relajación en las políticas de moderación de contenidos.

Y las últimas noticias son extremadamente preocupantes. Numerosos medios internacionales informan de que Musk ha cerrado todas las oficinas de la empresa temporalmente. Además, después de que ya se produjeran despidos masivos, cientos de empleados han dimitido al finalizar el plazo que dio Musk para acogerse a sus duras condiciones laborales que ha impuesto, con jornadas interminables y otras medidas que empeoran el clima de trabajo. No se conoce la cifra de quienes renuncian pero se ha llegado a especular con el 75% de los 3.500 empleados con los que cuenta en la actualidad.

Según la CNN, en la compañía el jueves por la noche el hashtag #RIPTwitter fue la tendencia principal en todo el mundo. Muchos usuarios escribieron lo que temían que podrían ser sus últimas publicaciones. En la misma cadena, un exejecutivo de Twitter, que recientemente salió de la empresa, describe la situación como un “éxodo masivo”.

Cuando se le preguntó acerca de la situación dijo: “Elon se está dando cuenta de que no puede intimidar a los mejores talentos sénior. Tienen muchas opciones y no aguantarán sus payasadas”. Hay empleados que denuncian que si hay algún problema de funcionamiento puede que no quede nadie que sepa resolverlo. Desde la propia sede de la compañía en San Francisco se están lanzando insultos y denuncias contra Musk.

¿El fin?

La situación, con los numerosos vaivenes en cuanto a la estrategia y gestión, ha generado gran preocupación en la red social. Hay quienes vaticinan que este podría ser el fin de Twitter. Incluso se temen un apagón de la red social en cualquier momento.

Incluso la vicepresidenta y ministra de Economía, Nadia Calviño, cuando le han preguntado ha abierto la puerta a que el Gobierno deje de usar Twitter como canal de comunicación si deja de ofrecer “seguridad” y “certezas” sobre la veracidad de la información en la plataforma.