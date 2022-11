Entre la cautela y la preocupación

Preocupación y dudas se ciernen sobre el nuevo escenario que se dibuja en Twitter tras la llegada de Elon Musk al frente de la archiconocida red social. La controvertida figura del magnate nacido en Sudáfrica augura un futuro incierto a la plataforma del pajarito azul.

Se estima que en España existen un total de 4,2 millones de usuarios de Twitter, que también asisten con expectación al aterrizaje del magnate de Tesla y SpaceX, que había anunciado un controvertido plan por el que cobraría 8 euros al mes para que sus usuarios de pago puedan verificar su perfil, ver menos anuncios o amplificar sus mensajes. Un anuncio que, según anuncia “The Washington Post” ha quedado en suspenso tras la proliferación en los últimos días de “una avalancha de impostores”.

Tras pagar la friolera de 44.000 millones de dólares por hacerse por el control de Twitter, Musk dirige ahora las riendas de una de las redes con más peso en el debate político, económico y social del planeta, no en vano el mundo está expectante por saber cuál será su siguiente paso al frente de su nuevo “juguete”.

En este contexto, algunos de los tuiteros gallegos han contado a FARO DE VIGO cuáles son sus inquietudes con el desembarco de Musk en la red social y todas las medidas que pretende poner en marcha.

@elbarroquista

“No sé cuáles serán sus objetivos, pero lo que está provocando es un terremoto” Miguel Ángel Cajigal - @elbarroquista

El historiador de arte Miguel Ángel Cajigal, que tiene en su cuenta @elbarroquista más de 170 mil seguidores, considera que el anonimato “es una de las grandezas de Twitter”. “Creo que esos perfiles anónimos son importantes no ya en el primer mundo, donde la mayoría de la gente es muy libre de decir lo que quiere, pero sí en determinados países donde decir lo que quieres te puede meter en grandes problemas”, reflexiona. De todos modos, sí considera necesario que exista “una conversación verificada, que es lo que ya hacía Twitter con la verificación de determinados perfiles, aunque puede tener razón Elon Musk en que esa verificación no funcionaba; estamos hablando de una red social con millones de personas conectadas”. “Curiosamente”, para Cajigal, no es lo que defendía Musk con su intención por cobrar por las verificaciones: “lo que pretende es una verificación de clase, en la que si tú pagas tienes lo que se llama Twitter Blue, una versión mejor Twitter que hará que tengas más visibilidad. Eso no me parece bien, porque establece una especie de clasismo”, dice sobre los planes de Musk, ahora en suspenso, de instaurar el Twitter Blue.

"Lo que pretende es una verificación de clase, en la que si tú pagas tienes lo que se llama Twitter Blue, una versión mejor Twitter que hará que tengas más visibilidad"

Cajigal, en cambio, nunca ha echado de menos la edición de los tuits. “Las erratas de escritura son algo que en Twitter se entienden y me consta que el problema de la edición abre la posibilidad al fraude”. Y lo explica con un ejemplo. “Puedes hacer un tuit que se viraliza mucho y cuando el algoritmo está enseñando ese tuit a mucha gente puedes editarlo y cambiar el mensaje por otro publicitario, por ejemplo”, prosigue. De todos modos, @elbarroquista no cree que sea algo “demasiado difícil de arreglar”: “Se ha hablado de poder editar los tuits al poco de ser publicados. Por ejemplo, tienes cinco minutos después de publicar un tuit para editarlo y, a partir de ahí, está blindado; y además constará que lo has editado. Me parece buena idea, pero insisto en que nunca ha sido una cuestión que me haya quitado el sueño”.

“Como creador de contenido” a Cajigal le preocupaba especialmente la instauración de la puesta en marcha del servicio premium propuesto por Musk. “Significa que tú has creado, a base de tu trabajo, una comunidad de gente a la que le interesa lo que publicas y ahora esa comunidad no tiene valor porque una persona que pague por la verificación aunque tenga menos seguidores va a tener más visibilidad que tú con mucha más comunidad. Lo vendía como que le estaba dando poder al pueblo, pero lo que realmente significa es que le daría el poder a quien lo puede pagar”.

“Si no hay un colapso masivo de Twitter soy consciente de que me tocaría pagar"

Así que, si finalmente se pone en marcha, asume lo que le esperaría en el futuro. “Si no hay un colapso masivo de Twitter soy consciente de que me tocaría pagar porque me interesa usar esta red de manera constructiva para concienciar sobre el patrimonio y dar visibilidad a cuestiones artísticas, culturales y patrimoniales, pero si no tengo ese check azul es que nadie va a leer lo que yo publique. No me quedará más remedio y, si no hay un cataclismo, me tocará pagar. Yo no quiero un check azul, pero no quiero que mi trabajo quede enterrado por un algoritmo que privilegia a quien paga”, argumenta.

“Musk está liquidando la red social y que está liderando un cambio hacia una restricción de libertades"

La impresión general del historiador es de que “Musk está liquidando la red social y que está liderando un cambio hacia una restricción de libertades. No creo que estos cambios sean para mejor. No sé cuáles serán sus objetivos, pero lo que está provocando es un terremoto. ¿Qué pasará después de ese terremoto? Honestamente, no lo sé. Hay indicativos preocupantes, pero igual sale bien, igual él tiene razón y los equivocados somos los que no lo vemos claro”.

@EnfrmraSaturada

“Yo creo que ni el propio Elon Musk tiene claro todavía qué va a hacer y qué no” Héctor Castiñeira @EnfrmraSaturada

El enfermero gallego Héctor Castiñeira, popular en Twitter con @EnfrmraSaturada (casi 198 mil seguidores) no considera “un problema”, los perfiles anónimos en la red social (“yo lo fui en mis inicios”, constata), pero sí “el mal uso” que se hace de ellos. “La mayoría se aprovecha de ese anonimato para insultar, amenazar, difundir noticias falsas… Han acabado haciendo de Twitter un lugar en el que no apetece estar”, afirma. En cambio, la posibilidad de edición de los tuits es “muy necesaria”, según él. “No una edición eterna del tuit, pero sí que cuando lo publiques tengas unos minutos para editarlo y, por ejemplo, corregir erratas”. Lo que sí le parece “absudo” es cobrar por el check azul: “Esa insignia se otorga para dar seguridad a los usuarios, para confirmar que cuando ven un tuit de Faro de Vigo es real porque el perfil está verificado. ¿Podrá cualquiera, previo pago, registrar su perfil haciéndose pasar por un medio de comunicación u otra persona?”, se preguntaba ante la pretensión de Musk. Pese a todo, no piensa, “por ahora”, migrar a otras redes: “Esperaré a ver qué pasa. En este momento hay más ruido que certezas, así que prefiero ser cauto y esperar. Hay demasiados rumores, y creo que ni el propio Elon Musk tiene muy claro todavía lo que sí y lo que no va a hacer. Hay que darle tiempo a ver qué pasa”.

@JorgeMiraUSC

“Que se consiga o check azul pagando una cantidade non creo que sexa correcto” Jorge Mira - @JorgeMiraUSC

El catedrático de Electromagnetismo de la Universidad de Santiago de Compostela (USC) Jorge Mira confiesa no ser muy activo en Twitter, pero cuenta con una comunidad de casi 6.000 seguidores. El físico también acude con inquietud al desembarco de Musk en la red social. “As persoas que usamos esa rede empezamos nela porque lle vimos certas virtudes. O temor de moitos de nós é que desaparezan as condicións que nos seduciron cando optamos por ela. Tamén é certo que eu son dos que prefiren ver o vaso medio cheo. Creo que haberá que dárlle unha marxe de confianza porque un sempre é remiso ós cambios, cando te sacan da túa zona de confort moléstache un pouco, pero hai que darlle unha oportunidade. Igual saen ben as cousas e convirte a rede nunha cousa máis potente”, expone.

Según Mira, “Twitter cambiou a maneira de organizarse dunha parte da sociedade actual, aínda que hai que ter coidado porque Twitter non é o mundo. Creo se se lle da máis importancia da que realmente ten, pero é una rede que é voceira de gobernos”, destaca. “Os presidentes dos gobernos fan as declaracións por Twitter e ese é un activo brutal desa rede que ningunha outra ten, porque a ninguén se lle ocorre que Pedro Sánchez faga un chío por Facebook ou por TikTok”.

“É unha das maiores fontes de odio e crispación da sociedade actual, hai moita manipulación e iso si que é algo a corrixir"

En cuanto a la controversia por los perfiles anónimos, para Mira el problema es “o veleno que hai en Twitter”. “É unha das maiores fontes de odio e crispación da sociedade actual, hai moita manipulación e iso si que é algo a corrixir. O odio e o veleno que hai habería que cortalos, sobre todo nas contas anónimas. Se no pasado as lapidacións eran con pedradas, agora son con tuits. Habería que eliminalas e establecer algún tipo de control para evitar a propagación dos bulos”.

En cuanto al controvertido check azul, considera que es “algo que recoñece unha singularidade e conleva unha serie de requisitos que están ben. Facer que sexa de pago paréceme un erro porque era algo que estaba dando un punto de obxectividade. É un retroceso. As contas que teñen o check azul téñeno porque o merecen, porque hai uns criterios de filtro sólidos e coherentes, pero que se consiga pagando unha cantidade non creo que sexa correcto”.

@hematocritico

“Tengo la percepción de que todo esto señala el principio del fin de Twitter” Miguel López - @hematocritico

El maestro coruñes Miguel López tiene una comunidad de seguidores que supera los 150 mil. “Yo tengo la percepción de que esto señala el principio del fin de Twitter”, asegura. “Tengo una sensación como cuando uno se enfrenta a un luto y va pasando las fases de negación, aceptación...; ahora mismo lo que pienso es que ya se acabaron otras cosas y la gente avanzó y se fue a otras”, asume @hematrocritico, que califica de “disruptiva” la irrupción de Musk en la red social. Así, habla de la pretensión del magnate de modificar el sistema de autentificación que existe hasta ahora, algo que considera “una locura porque cualquiera podría pagar para intentar ser cualquier otra persona, o que los usuarios que sí paguen aparezcan en los algoritmos de búsqueda y que haya que buscar mucho para encontrar a gente que no pague, con lo cual todo el espíritu de Twitter de democracia e igualdad salta por los aires. Son como señales de que todo lo que nos gusta está en peligro”, dice.

“Yo creo que en este contexto pueden pasar dos cosas: O Elon acaba con Twitter o Twitter acaba con Elon. Va a ser un duelo a muerte”, proclama.

Las estridencias de Musk también le desagradan: “Ha usado su red para pedir el voto para los candidatos republicanos, se dedica a atosigar a personas en concreto, como a la humorista Kathy Griffin, a la que le quitó su cuenta y le dijo que se la devolvería si le pagaba... Son unas actitudes muy matonas, insostenibles”, se lamenta.

“Yo soy como los violinistas del Titanic, en el minuto antes de cerrar Twitter estaré haciendo chistes en Twitter sobre esto”

Para López, “mucha gente tenemos un crédito después de todo lo que hemos estado trabajando en Twitter, tenemos nuestros seguidores, nuestros fans, nuestra credibilidad..., y empezar en otro sitio, con otras normas, sería otra cosa diferente”, dice sobre la posibilidad de irse a otra red social. “Yo soy como los violinistas del Titanic, en el minuto antes de cerrar Twitter estaré haciendo chistes en Twitter sobre esto”, bromea.

Sobre las cuentas anónimas, siempre pensó “que sería interesante que hubiera que identificar a los usuarios en las redes para que no se dieran cierto tipo de aptitudes como los insultos o amenazas, que cada uno sea responsable de lo que dice. Luego tú puedes llamar a tu cuenta como quieras, pero no aprovecharte del anonimato para hacer burradas. La idea de identificación no me parece mala, pero es una persona [Musk] que por muy buenas ideas que pueda tener siempre va a encontrar la manera de aplicarlas de la peor manera”, se teme. “Twitter es mi casa, llevo desde 2009 allí, me he elaborado una cuenta y la he ido trabajando como un jardín y ver ahora que se pone en peligro porque tienes un casero nuevo como Musk es muy desagradable”, concluye.

@LediciaCostas

“Si Facebook, que leva anos agonizando, resiste; como non vai resistir Twitter?” ledicia Costas - @lediciacostas

La escritora Ledicia Costas, también muy activa en Twitter, con más de 12.000 seguidores, se muestra preocupada. “Twitter é a miña rede social favorita, pero observo que toda a comunidade tuiteira está en pánico, pero eu teño a teoría de que si Facebook, que leva anos agonizando, todavía resiste, como non vai resistir Twitter?”. Aunque matiza: “Á marxe de que estea nas mans dun señor que ten aptitudes demenciais propias de persoas que exercen un poder extremo porque a cantidade inxente de cartos que manexa dálle a posibilidade de facer calquera cousa. Creo que foi unha tolemia que fixo e que non sabe en realidade o que ten entre as mans; espero que entre as persoas que o rodean lle fagan entrar en razón e lle digan que este non é o camiño”. “Se o pensas, moita xente investiu horas e horas durante anos na rede social e te contacta a través dela. Eu, grazas a Twitter, ás veces chego a sitios ós que non chegaría e estamos como que nos van cortar as alas. Entendo que a xente estea nerviosa pero creo que non vai suceder. Quero pensar que vai a dar un paso atrás”, prosigue. Sobre la opción de cambiar de red, asegura que está “á expectativa”. “Si ha que marchar de Twitter eu migrarei a aquel lugar onde vaia máis xente querida, pero quero pensar que iso non vai suceder. Non nos poden quitar isto”.

A Ledicia Costas le parecen “delicadas” las cuentas anónimas porque “dan carta branca a que calquera persoa escudada no anonimato poida dicir o que lle veña en gaña e sufrimos moitas veces insultos, descualificacións de xente que se ampara nunha conta e hai que ser valente e poñer nomes e apelidos. De toda esta tolemia, sería o único que sacaríamos en positivo”, afirma.

Finalmente, en cuanto posibilidad de editar los tuits, Costas indica que “era a graza que Twiter metera a pata. Humanízanos cometer erros, non pasa nada”.

@wicho

“Debería manterse un proceso de validación antes de obter o check azul” Javier Pedreira - @wicho

Javier Pedreira (@wicho), con 28,4 mil seguidores, es coautor de Microsiervos y responsable de informática de los Museos Científicos Coruñeses, no comparte la idea de que es necesario acabar con los perfiles anónimos: “Hai moitas razóns perfectamente válidas para querer ter un perfil anónimo, dende as máis triviais a persoas que se xogan a vida informando de según que cousas”, afirma. “Así que o dereito ao anonimato é algo de se debe conservar. Outra cousa é que en ocasións se abuse del para atacar a outras persoas; non todo vale en Internet. Nin no mundo real”, destaca.

Sí considera, en cambio, idóneo implantar la posibilidad de poder editar los tuits. “Xa tardan”, anuncia. “Dame un pouco igual se é por uns minutos ou cómo o implementen. E de cara a quen lle preocupa que se poida cambiar a mensaxe do tuit ao editalo penso que é suficiente con que se poida acceder ás versións antigas do tuit para poder ver cómo foi editado. Igual que se pode facer en Facebook, por exemplo”, explica.

En cuanto a la controversia por las verificaciones muestra más dudas. “Non sei moi ben se cobrar vai a arreglar algo. Pero co que non estou de acordo é con que calquera o poida mercar. Que pasa se unha persoa antivacinas paga por él? Eso no lle ía dar una credibilidade ao seu perfil que non debería ter? Penso que debería seguir habendo un proceso de validación detrás antes de obter o check azul como o hai agora”.

De todos modos, “@wicho” afirma que no tiene pensado migrar a otra red social “polo de agora”. Habrá que esperar a ver qué sucede en el futuro.