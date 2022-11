El kilo de castaña gallega de pequeño tamaño este otoño se cotiza como la grande de las mejores temporadas: muy cara. Quienes piensen que el precio excesivo se debe a la guerra de Ucrania y el encarecimiento del transporte, se equivocan. “Este año la campaña va mal. Ya lo esperábamos debido a la sequía y altas temperaturas”, expresó Jesús Quintá, presidente de la Indicación Xeográfica da Castaña de Galicia.

Un kilo de castaña pequeña se puede encontrar a 5,39 euros en una línea de fruterías; mientras en otra asciende a 5,50 para en una tercera cadena comprarla a 4,50. En las tres recalcan que el tamaño no es para echar cohetes.

En otros años de mejor cosecha, con mayor abundancia y castaña más grande, el kilo del producto en la tienda para el consumidor podía abarcar en esta época desde los 1,95 euros para la castaña pequeña a los casi tres de la grande. No obstante, también hay que recordar que hubo otros años nefastos en los que rondó los seis euros el kilo.

No obstante, la mala noticia para los productores gallegos es que en origen el alto precio que se paga en las tiendas no le repercute a ellos ya que se les paga el kilogramo entre 1,50 y 1,70 euros (como mucho dos euros) en las mejores zonas de la Indicación Xeográfica Protexida; y menos de un euro en las de peor calidad. “Para el agricultor, los precios no están muy altos porque la calidad no es buena”, señala Quintá.

Si el precio no les ayuda, tampoco lo hace la producción. Esta ha registrado una disminución “importante, de un 50 por ciento respecto a un año normal”, lamenta Jesús Quintá quien lamenta que en un año bueno se pueden recolectar 20.000 toneladas pero este año “no llegará a las 10.000”.

Respecto a las causas de la caída de la producción, detalla que “hubo un problema en el verano de falta de agua importante y de temperaturas muy altas en toda Galicia pero sobre todo en el interior. Esto hizo que la castaña sufriera y tuviera una disminución en su tamaño. No es normal que le afecte tanto a los árboles, a los castaños, la sequía pero fue muy fuerte y prolongada. Sufrieron estrés hídrico y ahora estamos con el resultado de una cosecha pequeña y la calidad, aún por encima, no es de lo mejor”.

Por si ese tiempo nefasto no fuera suficiente, contó con otro aliado para perjudicar la producción: un hongo. “Primero –detalla el presidente de la Indicación Xeográfica Protexida de la castaña gallega– ataca al árbol debilitándolo pero también acaba afectando a la castaña”. Reconoce Quintá que la avispilla del castaña debillitó durante años al castaño en Galicia favoreciendo la entrada del hongo este año.

También prevé que “para la industria va a haber mucho problema de suministro por la carestía de producto. La falta de castañas también es generalizada en Portugal y otras partes de España”, por lo que por ejemplo las empresas dedicadas al marrón glacé lo van a tener complicado este año para asumir la producción.

Esta falta de castaña gallega de calidad abre la puerta a que venga otra foránea. “Ya está llegando y vendrá más. Se está detectando de Italia. Es el mundo al revés. Antes iba mucha de aquí para allí pero este año tuvieron una cosecha buena. También está llegando incluso de fuera de Europa, de Chile”, señala Quintá.