El diario sensacionalista británico, 'The Sun', junto a otros tabloides de la misma línea, han realizado informaciones tras la feria turística de Londres, World Travel Market, en las que apuntan a que los turistas británicos "no son bienvenidos a Mallorca" y la isla "los quiere excluir". El rotativo se hace eco de unas declaraciones de la directora insular de Turismo, Lucía Escribano, en una sesión informativa organizada por una agencia del Consell durante la feria. Según el Consell las declaraciones se han "tergiversado de forma mal intencionada".

Según 'The Sun', a raíz de su conversación con Escribano, titula: "Gran golpe para los turistas británicos ya que Mallorca busca excluirlos en verano". La publicación abunda en que Escribano también manifestó que a las autoridades turísticas de Mallorca no les importa si estos turistas británicos eligen otros destinos. Todo ello a raíz de que la apuesta del Consell es la promoción turística durante la temporada baja.

Estas mismas afirmaciones, menos duras que 'The Sun', también las recogen otros tabloides británicos como es el Express: "Mallorca rechaza turistas británicos". Asimismo, el 'Mirror' afirma: "Mallorca no está interesada en turistas con el presupuesto del Reino Unido en medio de medidas drásticas contra los visitantes". El periódico británico también habla de las afirmaciones de partidos que forman parte del Pacto de izquierdas, como es el caso de Més per Mallorca, que han rechazado la promoción turística en la feria de Londres.

Ante esta polémica, el Partido Popular exige a la presidenta del Consell de Mallorca, Catalina Cladera, que rectifique las “desafortunadas” declaraciones de su directora insular de turismo, Lucía Escribano, a distintos medios británicos en el marco de la World Travel Market de Londres en las que expresa que "los turistas británicos no son bienvenidos en Mallorca". El portavoz popular en la institución insular, Llorenç Galmés, asegura que “el Consell ha traspasado una línea roja que nunca se había traspasado en esta institución” y considera “muy grave que Escribano haya ido a la WTM a hacer promoción antiturística y juegue con el pan de millones de trabajadores turísticos en nuestra tierra”.