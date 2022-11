En estos momentos, en la ciudad egipcia de Sharm el-Sheikh, los defensores del petróleo, el carbón y el gas suman más representantes que los diez países más afectados por la crisis climática. Según desvela un análisis de la plataforma ‘Global Witness’, en estos momentos unos 636 representantes de la industria de los combustibles fósiles asisten en primera fila a las negociaciones de la cumbre del clima de Egipto.No solo suman más que la delegación de cualquier otro país sino que, en su conjunto, desbancan incluso a la suma de países como Pakistán, Bangladesh y Mozambique. Se trata de la cifra más alta registrada hasta la fecha en este tipo de eventos diplomáticos.

El año pasado, en el encuentro de Glasgow, se estimaba que la industria del petróleo, el carbón y el gas había enviado cerca de 500 lobistas al encuentro. Ya entonces, desde las oenegés ecologistas hasta los observadores internacionales presentes en las negociaciones denunciaron la desmesurada presencia de este lobi (responsable de las emisiones de gases de efecto invernadero que han disparado el calentamiento global y la crisis climática). Un año más tarde, según los datos desvelados este jueves por ‘Global Witness’, la presencia de este lobi ha aumentado cerca de un 25%. “Si quieres hacer frente a la malaria, no invites a los mosquitos”, alertan desde Greenpeace tras la publicación de este informe.

El lobi de los combustibles fósiles ha entrado a la cumbre del clima de Sharm el-Sheikh con pases oficiales. En la gran mayoría de casos, integrados dentro de las delegaciones nacionales de algunos de los principales productores y exportadores de petróleo, el gas y el carbón. Emiratos Árabes suma unos 70 lobistas en sus filas y Rusia unos 33 más. En total, se estima que este lobi se ha infiltrado en las listas de una treintena de países.

“La extraordinaria presencia de los lobistas de esta industria en las negociaciones de la cumbre del clima es una broma retorcida a expensas tanto de las personas como del planeta”, destacan los autores de este informe.

Esta presencia de los lobistas ha disparado todas las alarmas entre las plataformas ecologistas. Y en todos los casos, la metáfora utilizada para denunciar este “conflicto de intereses” es la misma. “De la misma manera que los lobistas del tabaco no serían bienvenidos en las conferencias de salud y los traficantes de armas no tienen cabida en las convenciones de paz, aquellos que perpetúan la adicción mundial a los combustibles fósiles no deberían cruzar la puerta de una cumbre del clima”, alertan los activistas.