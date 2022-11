Que la salud de las personas está condicionada por la salud de los animales y del planeta no es nada nuevo. Organizaciones como la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) ya venían advirtiendo del aumento de zoonosis como consecuencia del impacto de la actividad humana en el medio ambiente mucho antes de que llegara el COVID-19. Sí lo es, sin embargo, cambiar las dinámicas y lograr que este concepto se implante en las agendas políticas. Y esta es la piedra angular de la Plataforma One Health, integrada por más de 140 entidades de distintos ámbitos (conferencias de decanos, universidades, colegios oficiales, y sociedades médicas y científicas, entre otras) que ayer recibió en Vigo el accésit especial de los III International Zendal Awards. Según su presidenta, Maite Martín Ibáñez, decana de la Facultad de Veterinaria de la Universidad Autónoma de Barcelona, hay que apostar por la prevención para preservar la salud, la humana, la animal y la planetaria, porque las tres, insiste, conforman una sola.

–¿Cuál es One Health?

–One Health es entender que hoy la salud está condicionada por múltiples factores. Es un concepto que la OMS, la FAO, la Organización Mundial de Sanidad Animal y Unicef promueven desde el año 2000 para que los países implanten medidas encaminadas a conseguir un abordaje integral de la salud teniendo en cuenta todos los condicionantes, sin que esto haya tenido muchos adeptos. La deforestación y el cambio climático, ocasionados por la acción humana, están facilitando el contacto de los animales de abasto y del hombre con los animales silvestres y esto está favoreciendo el salto de virus entre especies, como hemos visto con el COVID, el brote de viruela del mono y en Andalucía, el de Fiebre del Nilo de 2020.

–Tres ejemplos de un riesgo mayor...

–El 70% de las infecciones en humanos son de origen animal. Un informe de la Plataforma Intergubernamental sobre la Biodiversidad calcula que existe aproximadamente 1,5 millones de virus no conocidos contenidos en la fauna silvestre, de los cuales unos 800.000 tendrían el potencial de pasar al ser humano. En este nuevo marco en que todo está interconectado tenemos que avanzar en el ámbito de la prevención porque, hemos avanzado mucho en el ámbito del tratamiento y hablamos de medicina de precisión, pero estamos con la prevención del siglo pasado y no estamos en el mundo del siglo pasado. No podemos entender la salud de las personas sin considerar la del medio ambiente y la de los animales o bien los determinantes sociales, que también condicionan el estado de salud de las personas; el marco geopolítico de los países; motivos económicos; culturales; comerciales, tecnológicos... La salud hoy es extremadamente compleja. La globalización hace que cualquier virus en la otra punta del mundo esté en casa en 36 horas, y todos hemos visto las consecuencias devastadoras de la pandemia del COVID. Pero hay otros peligros importantes, como son la resistencia a los antibióticos, que cada año se lleva la vida de millones de personas en el mundo, y la sequía, que traerá graves problemas de seguridad alimentaria...

–¿Cómo afrontar el reto que supone la salud en un mundo global?

–Solo se puede hacer con equipos multidisciplinares que puedan ver el mismo problema desde distintas perspectivas. Es como un puzzle donde todos podemos aportar lo que sabemos para ofrecer la solución más eficiente, manteniendo el equilibrio entre todos los factores implicados. Pero no será una realidad hasta que no cale en la política porque la piedra angular de One Health es la gobernanza. Países como Etiopía o Kenia, que no tienen los recursos necesarios para hacer frente a las enfermedades, saben que la herramienta más potente que tienen es la prevención y tienen planes estratégicos de país One Health. Nosotros no nos lo hemos planteado porque siempre hemos confiado en los tratamientos para curar la enfermedad.

–¿Encuentran reticencias en los políticos a la hora de incorporar esto en sus agendas?

–Por un lado, hay un cierto desconocimiento de lo que significa One Health. Pero también hay que romper las dinámicas establecidas y esto es difícil y no olvidar que todo el mundo estamos aprendiendo a cómo hacerlo. Nuestro objetivo es impulsar que las políticas vayan entendiendo el enfoque One Health y trabajen estos temas con equipos multidisciplinares porque es la única forma de tener todos los puntos de vista y que esto tiene que ver también con la necesaria transformación de nuestras sociedades porque la situación actual tiene mucho que ver con nuestros estilos de vida. Y, o cambiamos nuestros estilos de vida o no sé... Y esto solo se puede hacer desde la educación de los profesionales. Pero yo soy optimista y creo que siempre hay soluciones; solo hay que buscarlas.

– ¿Cómo hacer llegar este concepto al ciudadano?

–Es muy complicado llegar a la población porque ahí hay diferencias culturales, ideológicas, y porque cada uno se informa por unos canales determinados. Aunque parezca paradójico, vivimos en la era de la desinformación. La forma más clara y uniforme de impulsar un cambio en la sociedad es a través de la educación en las escuelas, en los institutos...

–¿Qué podemos hacer cada uno de nosotros por este cambio?

–Los ciudadanos son cada vez más conscientes de que el cambio climático existe y que se está acelerando. Pero, ¿qué estamos haciendo? Tampoco es fácil porque si yo decido no viajar más en avión y el resto sigue, ¿en qué beneficia mi decisión? Pero sí son cosas que hay que poner sobre la mesa para que se hable de ellas y se busquen soluciones. Tendría que ser toda la ciudadanía la que empujase para que comenzasen a llevarse a cabo esas políticas de cambio. Generalmente, la sociedad siempre va por delante de la política. O comenzamos a tomar medidas contra la aceleración del cambio climático o llegará un momento en que no se frenará. No somos conscientes de que el planeta va a continuar su camino con o sin nosotros.