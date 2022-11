La investigación contra el cáncer está arrojando, en los últimos años, avances importantes que provocan un descenso en la mortalidad y una mejora en la calidad de vida de los pacientes. En medio de esta revolución, científicos del IRB Barcelona han identificado, por primera vez, cuáles son las células que causan la metástasis en el cáncer de colon, el tercero con más incidencia y que provoca cerca de dos millones de casos mundiales al año. En casi todos los tumores, las metástasis son la principal causa de muerte pero, hasta ahora, la mayor parte de la investigación en cáncer colorrectal se había centrado en los tumores primarios.

El motivo es que las células que provocan la metástasis en este tipo de enfermedad son invisibles a las técnicas diagnósticas, dado que son muy pequeñas y se encuentran diseminadas. Normalmente aparecen en el hígado y el pulmón. Para llegar a ellas, el equipo de científicos liderado por Eduard Batlle, investigador ICREA y jefe de grupo en el CIBER de Cáncer (CIBERONC), ha generado un modelo experimental en ratones, que recrea el proceso que siguen los pacientes que sufren recaídas y, a partir de ahí, ha desarrollado una metodología que permite aislar una fracción minúscula de células tumorales diseminadas y ocultas en el organismo. El hallazgo se publicó ayer en la revista ‘Nature’.

“Hasta ahora no se conocían estas células porque en pacientes es imposible detectarlas, lo que abre la puerta a estudiar la ventana entre la detección del tumor y la recaída”, explica Batlle.

Tal como publica en ‘Nature’, el hallazgo principal consiste en la identificación de unas células que han bautizado como HRCs, por sus siglas en inglés (High Relapse Cells o Células de Alta probabilidad de Recaída) que presentan poca actividad en el tumor primario pero son capaces de desprenderse de él y migrar por el torrente sanguíneo hasta llegar al hígado y el pulmón. El hallazgo abre la vía para “atacarlas”, en palabras de Batlle, dado que también han descubierto que si se activa el sistema inmune de los ratones, estos no recaen tras la operación del tumor primario, lo que demuestra que la inmunoterapia temprana puede eliminar estas células de forma previa a que se inicie el desarrollo de la metástasis. Y es que los pacientes de cáncer colorrectal no son tratados con inmunoterapia porque esta técnica no ofrece buenos resultados en estos tumores, pero la investigación abre la puerta a cambiar la forma de proceder y dar inmunoterapia antes de operar, para así evitar metástasis futuras.