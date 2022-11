La melatonina -la hormona que abre la puerta al sueño- inunda los escaparates de las farmacias con productos dirigidos a la población infantil. Se comercializa en forma de gominolas, gotas y jarabes. Algunos prospectos indican que se puede tomar a partir de los seis meses de edad. No son fármacos, así que se pueden adquirir sin receta. Son complementos alimenticios que incluyen melatonina y que prometen ayudar a conciliar el sueño de los más pequeños. La comunidad médica lanza una seria advertencia tras detectar un “uso y abuso” de estos productos. Existe otro problema añadido. La melatonina -esta vez, en forma de fármaco oficial, para el que se necesita receta- sí que es necesaria para menores con determinados trastornos. Sin embargo, esta medicación no está subvencionada por la Seguridad Social a pesar de es básica para el tratamiento terapéutico.

Si dormir es fundamental para cualquier ser humano, mucho más para los menores, cuyo cerebro está en formación. A partir de los 5 o 6 años, los niños y las niñas deberían dormir entre nueve y once horas. Los preadolescentes, unas once. Y los adolescentes, unas nueve. No obstante, cada persona tiene su propio reloj, bautizado científicamente como ritmo circadiano.

Antes de entrar a una farmacia a comprar un complemento alimenticio con melatonina, los profesionales de la salud recomiendan a padres y madres que observen los patrones, hábitos y ritmos de sus hijos e hijas para saber con certeza si sufren un trastorno de sueño. ¿Cómo saberlo? Con tres pasos.

Óscar Sans, coordinador del grupo de trabajo de Pediatría de la Sociedad Española de Sueño y coordinador de la Unidad de Sueño del Hospital Sant Joan de Déu (Barcelona), explica que si un menor tiene tres o cuatro despertares nocturnos o sufre dificultades para iniciar el sueño (por ejemplo, el padre o la madre se deben quedar con él unos 30 o 40 minutos para que el chavalín se duerma) puede dar pie a pensar que, efectivamente, hay un problema.

Otro paso que deberían dar los progenitores es comprobar los horarios de comidas y cenas. “En el intestino tenemos un segundo cerebro y las buenas rutinas de ingesta de alimentos también facilitan el sueño”, destaca el doctor Sans.

Por último, es necesario alejar las pantallas antes de irse a la cama.

Si, a pesar de cumplir estos tres pasos, el problema persiste, es hora de pedir consulta con el pediatra o con el especialista en sueño. Son ellos y ellas los únicos capacitados para prescribir medicamentos con melatonina.