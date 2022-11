Idadismo. A importancia de chamar ás cousas polo seu nome

A Cátedra de Idadismo AFAGA/ATENDO da Universidade de Vigo, despois de presentar unha iniciativa para incorporar a palabra “idadismo’ ao dicionario galego, recibiu esta pasada semana a noticia de que, na última reunión do seminario de lexicografía da RAG, os académicos decidiron ter en conta a súa proposta e introducir o termo “idadismo” no dicionario galego e deste modo, sumalo aos dous ismos que fan referencia a outros estigmas como son o sexismo ou o racismo. Así, por fin, ese termo acuñado orixinariamente por Robert Butler en 1969, será o que manexemos de forma oficial na nosa lingua para referirnos a este tipo de discriminación que estereotipa e estigmatiza á xente en función da súa idade. E digo da súa idade, non da súa vellez.

Butler, foi un pioneiro estudoso no ámbito do avellentamento e no seu día definiu o idadismo como “un proceso de estereotipos e discriminación sistemáticos contra as persoas porque son vellas” pero, no recente Informe Mundial do Idadismo publicado pola ONU e coordinado por Vânia de la Fuente, unha médico galega do staff da OMS, quedou destacado con numerosos datos que o idadismo non é só cousa de vellos, senón que afecta a todas as persoas máis alá da súa condición etaria e en diferentes momentos das súas vidas. De feito, ese informe sinala que, a partir dos catro anos comezamos a ser idadistas. É dicir que, aínda que non somos conscientes, desenvolvemos esa actitude desde a máis tenra infancia e, ao non decatarnos diso, este tipo de discriminación permanece nunha especie de limbo polo que, aínda que estea presente en múltiples relacións ao longo da vida, só se aprecia neses momentos nos que podemos ser máis vulnerables como sucede na vellez, pero tamén cando por exemplo entramos no mercado laboral e nos din que somos moi novos para ocupar determinada función de responsabilidade, aínda que esteamos suficientemente preparados. Ou ao revés, cando chegados a outra idade, tentan facer ver que xa somos maiores, ben para reintegrarnos ou para continuar cunha vida activa nese mercado laboral, aínda que o coñecemento, a experiencia e as condicións de saúde da persoa discriminada sexan excelentes.

Pois sí, todo isto é idadismo e incúmbenos a todos erradicalo para sempre das nosas vidas. De feito o slogan da neonata Catedra de Idadismo da UVigo reza do seguinte modo: “nada para desaparecer”, é dicir, o éxito da iniciativa se fía ao seu deceso, que virá provocado pola erradicación total desa discriminación.

A forma de (P) “pensar” referida aos estereotipos que nos condicionan, a de (S) “sentir”, é dicir os prexuízos que nos invaden, así como a de (A) “actuar”, discriminando aos demais ou a nós mesmos por razón de idade, é dicir o PSA: pensar, sentir e actuar (que non ten que ver neste caso co antíxeno da próstata), son os eixos sobre os que pivota o idadismo e que aparecen enumerados no citado informe da OMS. Á luz deste coñecemento, nesa mesma publicación se propoñen tres ámbitos de actuación baseados nas políticas (lexislación), a educación (formación e coñecemento) e a interxeracionalidade (socialización), de modo que, a partir da súa implementación sexa posible erradicar o idadismo, tanto de tipo endóxeno ou autoinflixido, é dicir, iso de considerarse un mesmo vítima da idade, por exemplo dicindo a cada momento “isto xa non é para o min”, ou exógeno, ese idadismo que transita desde a sociedade cara ao individuo, ben sexa de tipo interpersoal, social ou institucional.

Hoxe pois, os que levamos algún tempo sensibilizados co tema do idadismo estamos de parabéns grazas a que a Real Academia Galega de forma pioneira (na RAE aínda non aparece incorporada esta acepción), tivo a sensibilidade e o bo tino de incorporar a palabra idadismo ao noso dicionario que é o referente lexicográfico que nos guía e, polo tanto, se unha palabra non aparece nel a súa circulación é, cando menos, dubidosa por non estar debidamente homologada e acreditada. Pero agora en Galicia xa non haberá lugar para iso, pois aínda que o idadismo leva existindo desde tempo inmemorial nas súas diferentes formas ao longo do planeta, agora o termo aparecerá por fin acuñado nese manual noso de referencia que se encarga de dotar de identidade ás palabras e definir o seu significado para que, de forma rigorosa e consensuada, esteamos en condicións de denominalas con precisión, porque o que non ten nome, en principio non existe.