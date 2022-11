O Consello da Cultura Galega desenvolveu unha sesión plenaria no serán deste xoves na que aprobou o plan de actividades para 2023. A celebración do corenta aniversario, a internacionalización da cultura galega e a acción exterior centrarán un ano en que a institución continuará coa súa actividade habitual de investigación, documentación, arquivo e asesoría. Entre as actividades previstas destaca o foro Pensar o mundo desde Galicia, no que destacadas personalidades reflexionarán sobre sete temas, entre eles a intelixencia artificial, as sociedades multiculturais ou unha revisión dos modelos para unha economía de cultura. Ademais, incorporouse ao pleno Xesús Palmou, en representación da Real Academia Galega de Xurisprudencia e Lexislación.