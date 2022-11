Asustado y con desconfianza hacia los humanos. Quién se lo iba a decir al sociable delfín Manoliño hace tan solo unos días, cuando nadaba cerca de los barcos y los muelles para saludar a vecinos y curiosos.

El nuevo intento por rescatar al animal y sacarle el arpón clavado en uno de sus costados ha fracasado. Los expertos del CEMMA informaban a las 19:30 horas de la tarde de que "non foi posíbel que CONFI entrase no dispositivo habilitado para tentar a extracción do arpón. O aumento da súa desconfianza e o propio medio, dificultaron a operación". Y es que, tal y como confirmaban ayer fuentes del operativo a FARO, la idea era utilizar una red de fútbol para acercar al animal hasta el muelle de O Freixo para realizar la extracción.

La buena noticia, según informan los responsables de CEMMA, es que el animal "sigue con forza e nada con normalidade" ya que el arpón no toca órganos vitales.

Eso sí, los expertos piden mantener los ojos bien abiertos, porque es posible que Manoliño intente quitarse el hierro rascándose contras las paredes del muelle u otras superficies, por lo que podría hacerse más daño. Los biólogos no se rinden y aseguran que "continuaremos co seguimento do arroaz, moi pendentes do seu estado de saúde e valoraremos que accións podemos realizar".

Lo cierto es que los vecinos de la zona están muy entregados a la causa y siguen de cerca la operación, así como los voluntarios que ayudan al CEMMA a conseguir materiales y a organizar el operativo.

Ahora habrá que estudiar un nuevo método de rescate, quedando descartada la sedación, ya que en los delfines la respiración es un acto voluntario, no reflejo, así que deben estar siempre conscientes.