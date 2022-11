Eva Porto: “Tener talento no te garantiza que te seleccionen para un puesto”

“¿Quién es Eva Porto?”. Con esta pregunta, frecuente en muchas entrevistas de trabajo, Emilio Pérez Troncoso, presidente de la Asociación de Dirección y Desarrollo de Personas y Responsable de Desarrollo Profesional en UIE, quiso presentar a la ponente de ayer en el Club FARO, Eva Porto Soto, psicóloga especializada en Recursos Humanos y que habló sobre cómo revolucionar la búsqueda de empleo en una charla titulada “¿Qué hago con mi vida?.”

En un coloquio ameno, dinámico y muy emotivo, sobre todo al principio, Porto desveló algunos entresijos de obligado conocimiento para aquellos que estén inmersos en la búsqueda de trabajo. Y lo hizo siguiendo su propia experiencia.

“Eva Porto es una persona muy normal, de 29 años, a la que le pasa lo que a todo el mundo”, contestó a la pregunta de su presentador. “Estudié Psicología, el máster y cuando terminé me propuse encontrar trabajo con esa sensación de no querer fracasar”, indicó. “Porque el mundo espera de ti que triunfes, que encuentres un buen trabajo, porque al fin y al cabo tu trabajo es algo que forma parte de tu identidad”, afirma, al tiempo que reconoce que “esa presión genera dudas e inseguridades”.

Es por eso que Eva Porto, que empezó a grabar sus vídeos durante el confinamiento, logrando una legión de más de un millón de seguidores en sus cuentas de Instagram y TickTock, puso en marcha un movimiento que Pérez Troncoso no dudó en calificar como “un bien social” porque ayuda a los demás y lo hace “de forma altruista”.

Convertida ya en reclutadora, Porto quiso que todos el que estuviera buscando empleo no se sintiera “solos o perdido” como ella misma se sintió en su momento. La popularidad de sus vídeos fructificó posteriormente en el libro del que ayer habló en el Club FARO, una obra de la que se confiesa “muy orgullosa” porque “ha ayudado a mucha gente a encontrar trabajo”.

“Cuando me convertí en la persona que tenía que reclutar me di cuenta de que todo es más sencillo. Yo sentía que el entrevistador era una especie de Dios y que era él el que tenía que descubrir si yo valía o no, si encajaba o no en el puesto, pero estaba equivocada. Tener talento no te garantiza que te seleccionen para un puesto. Hay que saber convencer”, afirma. En este punto, destaca que “las redes sociales son un medio muy valioso para llegar a la gente”. Qué mejor ejemplo que el suyo: “Si mi abuelo me hubiera enchufado en una gran empresa no estaría aquí”, bromea. Lo importante es pasar a la acción. “Piensa tú qué vas a aportar, demuéstralo con hechos, en cosas concretas y, al final, te das cuenta que es más fácil de lo que parece”, anuncia.

Porto cree también que la formación en la búsqueda de empleo es una labor que debería formar parte de la educación. “Nadie me dijo cómo hacer un currículum. Lo bueno, hoy en día, es que tenemos internet y todo lo que no se sepa se puede buscar, pero sería increíble que desde la escuelas se dieran esas nociones y tener también, después de la universidad, un asesor laboral al que poder acudir”.

“Buscar trabajo es algo muy complicado y muy duro, pero el que está enfrente está deseando cubrir el puesto”, asegura: Así que “la constancia, la resiliencia, la flexibilidad a la hora de conseguir objetivos o saber adaptarte a las circunstancias van a ser reglas de oro en la búsqueda de empleo”.

Puso también Porto el foco en la “competitividad” actual, ya que “ahora todos estamos súper preparados”; y en los cambios de tendencias como “el salario emocional”. “Hemos romantizado el trabajo y esperamos más. Está aumentando el número de personas que valoran más otros aspectos, como sentirse valorados”, destaca. “Ahora la profesión importa mucho. Asumes esa identidad y si tienes un puesto de valor forma parte de ti, de tu autoestima, y es algo que no recomiendo porque llegas a definir tu valía en función de lo que tienes. El fracaso también forma parte del proceso”, anuncia. “Es duro que te rechacen, o incluso que no te contesten después de una entrevista; pero, ¿a quién no le ha pasado?”. Lo importante es no rendirse. “La búsqueda de empleo necesita solo un sí, aunque antes hayas recibido muchas negativas”.

Una guía práctica para no cometer errores en la búsqueda de empleo

La psicóloga especializada en Recursos Humanos Eva Porto ha querido plasmar en su libro ¿Qué hago con mi vida? Revoluciona tu búsqueda de empleo (Montena) una guía práctica para tener éxito en la búsqueda de un destino laboral sin caer en la desesperanza o la precipitación. A través de su propia experiencia, la autora ayuda a sus seguidores en sus distintos perfiles de Instagram o TickTock a entender el funcionamiento del mercado laboral para salir victorioso en la búsqueda de trabajo. El libro ofrece ayuda para definir estrategias a través de objetivos, aprender a cultivar y enfocar la iniciativa, obtener un buen currículum, ganar visibilidad en internet, triunfar en las entrevistas, aceptar las buenas y las no tan buenas noticias o adaptarse a un nuevo puesto de trabajo. Además, la ponente imparte charlas sobre empleabilidad y ha participado en medio centenar de ponencias en las que ha trabado de desvelar los secretos mejor guardados en la misión de encontrar destino laboral. “¿Por qué nadie me explicó esto antes?”, se cuestiona en su libro. Y es que nadie nos prepara para el mercado laboral, hasta ahora. Hasta que Porto ha dado el paso para elaborar esta guía práctica que, sin duda, será una buena hoja de ruta para muchos. Más de un millón de personas ya siguen sus consejos.