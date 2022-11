"Ante las numerosas peticiones de actualización del estado de Confi/Manoliño, estos pasados días no se pudo retirar el arpón al no poder cogerlo y trasladalo al puerto". Comienza así la información actualizada sobre la operación para extraer el arpón del costado del delfín que habita en las aguas de la ría de Muros-Noia, abordada por los biólogos de la Coordinadora para o Estudo dos Mamíferos Mariños (Cemma), que publicó esta última hora en sus redes sociales. La buena noticia de ese último intento para curar a Manoliño es que "al estar tantas horas con él en el agua y poder palparlo ya sabemos exactamente dónde está el arpón, su ángulo de entrada y su posible profundidad"; ¿el problema?: "Él sigue nadando bien, lo que dificulta todo el proceso".

No obstante, el portavoz de CEMMA, Alfredo López, declaró a FARO tras esa segunda aproximación que abordaron con una veintena de voluntarios hace unos días, que la lesión del cetáceo, una herida grave, no le impide, sin embargo, moverse ni navegar porque no ha afectado a órganos vitales, pero entraña un elevado riesgo para su vida.

Una red de portería del Outes F.C.

Está previsto que el operativo para salvar a Manoliño se reactive este sábado 5 de noviembre, ya con las herramientas necesarias para su rescate, material que han recopilado los miembros de Protección Civil de Outes y que ya está en poder de los biológos. Era imprescindible una red grande y resistente que soportase el peso del delfín "por eso acudimos al club de fútbol de Outes que nos cedió una malla que le sobraba de sus porterías", comenta a FARO el coordinador de Protección Civil de esta localidad coruñesa, Alejandro Liñán. "No es una red como las que se ven en los campos de fútbol, ya que el Outes la adquirió en una empresa marinera que las elabora para los barcos de arrastre, así que son muy fuertes", matiza. El problema de este material, advierte, es que "es difícil de hundir, de ahí que hemos tenido que adaptarla para que la maniobra de trasladar a Manoliño a la rampa del muelle tenga éxito". La malla mide unos diez metros de largo por cuatro de ancho y lleva anclados unos pesos de plomo cedidos por submaristas de la zona; "además le hemos puesto en los vértices nuestros flopis y boyas para que se mantenga a flote". Y es que en Outes "el que más y el que menos, está colaborando" para conseguir que Manoliño salga de ésta.

La sedación lo mataría

La posibilidad de sedarlo y trasladarlo dormido a la rampa del muelle, en el puerto de O Freixo, queda totalmente descartada, ya que, para los delfines, la respiración es un acto voluntario, no reflejo, así que deben estar siempre conscientes. Por eso han desarrollado un mecanismo de adaptación al medio oceánico que les permite que se duerma solo la mitad de su cerebro, para seguir viviendo mientras descansan. De ahí que la sedación sería su sentencia de muerte.