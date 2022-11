“En la endometriosis se está operando en exceso”

El 75º Congreso de la Sociedade Galega de Obstetricia e Xinecoloxía reúne hoy y mañana en Vigo a unos 120 profesionales en dos jornadas que tendrán como ejes centrales la determinación genética prenatal y el tratamiento y diagnóstico de la endometriosis. El doctor Francisco Estévez, jefe de Servicio de Ginecología y Obstetricia en Ribera Povisa, es el presidente del comité organizador de un congreso que, además, este año incluye talleres de formación sobre radiofrecuencia en el tratamiento de miomas, laparoscopia, histeroscopia o colocación de DIU.

–¿Qué novedades más destacadas tratarán en el congreso?

–En la mesa de obstetricia hablaremos sobre los test prenatales no invasivos, que permiten detectar anomalías genéticas sin necesidad de hacer amniocentesis ni otras técnicas un poco más agresivas. Hasta ahora se detectaban, sobre todo, tres alteraciones genéticas: el Síndrome de Down, el Edwards y el Patau, pero vamos a ver qué avances tenemos en ese sentido.

–¿Con estas técnicas el riesgo para el feto es menor?

–Por supuesto. Estamos hablando de un análisis en sangre materna.

–Pero la precisión en el diagnóstico será menor.

–Bueno, la precisión en este caso baja. Lo que intentas es recoger células fetales en sangre materna, que no es lo mismo que recoger la sangre fetal, o cualquier tejido fetal, directamente, pero los avances son importantes y cada vez se están ajustando más. Queremos saber un poco cómo está el tema sobre todo a nivel de laboratorio, porque a nivel clínico ahora mismo seguimos con los test de siempre.

–¿Aún no están implantadas?

–A nivel público, no. Se pueden hacer de forma privada, bastante caras, pero en el ámbito público no están implantadas, por lo que hay un desconocimiento general sobre el momento en el que estamos.

–Pero muestran al menos los pasos a seguir en el futuro.

–Efectivamente. Otro tema que vamos a tratar también es el de los exomas fetales, de los que tengo que reconocer que desconocía su existencia. Parece ser que con esta técnica existe la posibilidad de determinar un montón de enfermedades que pueden ser transmitidas al feto, y que incluso los padres desconocían que podían transmitirlas, que podrían ser detectadas antes del nacimiento.

–Mañana, en la segunda jornada, centrada en la ginecología, el tema central es la endometriosis.

–Me interesó tratar este tema porque es una enfermedad muy incapacitante, que afecta a muchas mujeres y que está infradiagnosticada. Se estima que el diagnóstico de la endometriosis podría demorarse a veces hasta diez o doce años porque muchas veces no da la cara claramente. Otra de las cuestiones que me interesa poner sobre la mesa es el de la cirugía en la endometriosis, porque yo creo que se están operando en exceso; y, sobre todo, hay que abogar por la especialización en la cirugía de la endometriosis, que no es fácil.

–¿A qué se refiere cuando dice que se están operando de más?

–A veces hay quistes grandes que no son sintomáticos. La mujer desarrolla una vida normal pero simplemente por una cuestión de tamaño y de hábitos a esas pacientes se les propone cirugía y eso es un enorme error. Cada vez que quitas un endometrioma, y cuanto más tamaño tenga, más reserva folicular le vas a quitar a esta paciente. Lo que hay que operar son las endometriosis sintomáticas que no respondan a tratamiento médico. Desde luego, en una paciente asintomática, esté o no con tratamiento, no hay que tocarlo porque estás causando más daño que beneficio. Otra cosa es que cuando la mujer se quiere quedar embarazada, igual hay que operarlo, pero debemos adaptar las circunstancias a la clínica, que yo creo que es en lo que se está fallando, no solo en Galicia, sino en todo el país.

–¿Hay novedades en los tratamientos?

–La endometriosis es una enfermedad de causa desconocida, con lo cual tratamos los síntomas. Como novedad se hacen combinaciones de tratamientos, y tenemos en el horizonte un medicamento, el Relugolix, que todavía no está comercializado en Europa. Parece que los resultados son buenos y se espera que salga al mercado el año que viene. Ahora mismo, lo que impera es la individualización del tratamiento, basado en lo que le va mejor a cada paciente.

–También pondrán el foco en el riesgo oncológico de la endometriosis.

–Es ya conocido que aumenta un poco el riesgo de determinados cánceres de ovario, lo que queremos analizar son aquellas pacientes en las que es dudosa la endometriosis. Me explico: puede ser una endometriosis o una base tumoral. Entonces, ¿cómo discriminamos una cosa de la otra, de qué forma podemos llegar al diagnóstico? Porque a esas pacientes muchas veces sí que las operas por la duda de que la endometriosis esté ocultando algo. Es un porcentaje muy bajo de casos, pero que se te escape uno es serio.

–El doctor Alejandro Novo impartirá la conferencia magistral sobre el ganglio centinela en tumores ginecológicos.

–Será un homenaje al doctor Novo, que ha sido profesor de muchos de nosotros. Me parece un tema muy de actualidad. El ganglio centinela está muy usado tanto en mama como en vulva y de unos años para aquí se está haciendo en otros tumores, pero sigue habiendo muchas dudas sobre dónde pinchar, cómo pinchar... Una serie de cuestiones técnicas de las que se sigue hablando en todas las reuniones que hay de ginecología y de las que se seguirá hablando por mucho tiempo.

Me parece absolutamente infame que nos puedan achacar violencia, y menos en el momento actual.

–Hablábamos antes sobre técnicas no invasivas, ¿cuál es su postura sobre la catalogación de violencia obstétrica a algunos de los procedimientos realizados durante el embarazo, el parto y o el puerperio?

–Me parece absolutamente infame que nos puedan achacar violencia, y menos en el momento actual. Yo me he formado y me han enseñado a hacer una serie de técnicas obstétricas (una ventosa, un fórceps, una espátula...) pensando en la salud de la madre y del feto y en acelerar lo máximo posible una situación de riesgo. Para eso nos hemos formado, para ayudar, no para incordiar ni molestar a nadie, ni mucho menos. Que de repente me digan que hacemos violencia obstétrica, y que ya la posición del parto es violenta, pues hombre, puede que no sea la mejor del mundo, pero es la posición en la que yo puedo trabajar. Ahora, yo siempre he dicho que el mejor parto que puede existir es aquel en el que no me llamen. Pero si estoy de guardia y me llaman, por algo será, y será para prestar ayuda. Que te tachen de violento ofende.