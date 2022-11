Ucrania, más allá del dolor

En su propio coche, el fotógrafo gallego Gabriel Tizón recorre Ucrania desde el principio de esta guerra. Y junto a Marcos Salazar, reparte comida y charla a los que resisten bajo los bombardeos: “Mayores a los que ya no les queda nada, refugiados en subterráneos en grupos de veinte... muchas veces solo quieren ser escuchados y recibir un abrazo”. Su iniciativa Utopía Project pretende “ayudar sobre el terreno a los olvidados, a las víctimas que ahora se enfrentan a un invierno terrible”.

Tizón fotografía pero sobre todo presta auxilio junto a Salazar, mientras el sistema eléctrico se viene abajo: “El 80% de Kiev se encuentra sin agua ni luz, las temperaturas podrán bajar hasta los 20 grados bajo cero en este invierno”. Él ya estuvo allí en el primer mes de la invasión rusa, en Kiev antes de la liberación. “Viajo sin guion y me encuentro con algo terrible, aunque hay guerra desde 2014 la invasión rusa cogió a muchos por sorpresa, y en la capital todo el mundo estaba bajo tierra”, recuerda.

Quedaban mujeres que ayudaban cosiendo redes “y chavales que pasaron de las fiestas universitarias a coger un fusil en los check points”. Pero Gabriel Tizón, que se considera “anti armas”, se encontró sobre todo con “un pueblo con mucho orgullo, cansado pero con energía”. Cuando regresó a Ucrania, subió más allá de Kiev hacia la frontera: “Hacia zonas arrasadas por los rusos como Bucha, ya sin gente joven”.

Allí llegan sus repartos con el maletero lleno de comida, que puede alimentar durante un mes a un grupo de mayores (“muchos en sillas de ruedas”). Las compras las realizan dentro de Ucrania, pero la última ya fue en la frontera de Polonia. Ahora Tizón recobra fuerzas en Francia y busca “un coche local para regresar con un mayor soporte legal para más seguridad, además creemos que en dos semanas llegará una mayor invasión de soldados rusos por el norte”.

Los interesados en prestar ayuda pueden encontrar más información en la web www.utopiaproject.es y convertirse en socios. Tizón seguirá viajando por pueblos donde las casas “ya no tienen puertas ni ventanas, con mayores enfermos y cansados, algunos supervivientes de la II Guerra Mundial... lo más difícil de retratar es el dolor interior de una persona”. El fotógrafo solo cuenta ahora con sus propios recursos: “Impresiona cómo los civiles intentan mantener sus vidas cotidianas, una madre que va al parque con su hija y un libros, niños en el cole bajo las sirenas... eso es resistencia”.

“Yo me muevo para sentir la vida”

Utopía Project nació en 2019, cuando Tizón vivió en Guinea Bissau para crear dos escuelas en las que ahora estudian 100 alumnos. ¿Por qué se sitúa en primera línea de ayuda? “Porque yo me muevo para sentir la vida, no me creo que tener más cosas te aporte la felicidad”, apunta. Y reconoce que “cuando viajas el viaje también va por dentro, hace un año perdí a la persona que más quería y tengo muy claro que quiero vivir el presente”. Nacido en Ferrol, trabajó como fotoperiodista en medios gallegos como “La Opinión de A Coruña” o “Diario de Ferrol”. “En la prensa local aprendí lo que soy, a pensar rápido, sacar fotos en la India no te hace mejor que sacarlas en Cabo Prior”, indica.

Los recursos económicos (carece de ayuda institucional) también los necesita para llegar al frente de la guerra de Ucrania y contar con un fixer o apoyo local. También estuvo en los Balcanes, la frontera de Siria, Venezuela, Colombia... “Por lo que he visto yo ya no creo en el ser humano pero sí en las personas, porque en las guerras todos pierden”, concluye.