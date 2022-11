O Observatorio da Cultura celebra que os fogares galegos incrementaron o seu gasto no sector en 2021, “cun destacado investimento en soportes de imaxe e son, e equipos para a súa recepción, rexistro e reprodución”. Pero ao mesmo tempo, o organismo do Consello da Cultura Galega incide “no forte descenso” na asistencia a servizos culturais como espectáculos ata baixar a cifras “que se sitúan por debaixo da metade do gasto de 2019”.

Segundo o informe “Conxuntura estatística do ámbito cultural”, o 62,3% dos fogares teñen plans culturais para os vindeiros tres meses. O terceiro trimestre de 2021 fíxase como a data na que se empezan a percibir “os primeiros indicios de recuperación”. Incídese na asistencia ao cinema, onde se rexistrou un aumento de 600. 000 espectadores e 3,6 millóns de euros de recadación con respecto a 2020, cando computáranse 1,2 millóns de persoas e recadárase 6,7 millóns. De todos modos, estas cifras aínda “están lonxe das de 2019”, cunha recadación de 24,1 millóns.