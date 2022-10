"Sobran más de las tres cuartas partes de los lobos del Noroeste"

Benedicto Rojo Traviesa, 'Titón', natural de Onís (Asturias), es uno de los ganaderos con más reses del concejo y patrono del parque nacional de los Picos de Europa en representación de la Unión de Campesinos Asturianos (UCA).

¿Cómo fue el verano en cuanto a daños al ganado?

Los lobos se mueven. Aquí hay sangrías de daños un día en una zona y otro día en otra. Tienen un movimiento rotatorio y todos los días, más o menos, hay daños en uno u otro concejo.

¿Qué supone la inclusión del lobo en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial (Lespre)?

España debería haber tomado medidas previas contra la expansión del lobo. Sobran más de tres cuartas partes de los lobos del Noroeste. Al darle la protección total invadirá toda la península.

¿Cuántos lobos hay?

Se calculan unos 5.000 lobos en el Noroeste. Galicia anda sobre 1.000, con 97 manadas. Junto a la sierra de la Culebra, es la madre de los lobos y como para el mar no pueden salir, salen hacia la Península. En los Picos se calculan siete camadas.

¿Qué medidas propone?

Reducir los lobos en toda España con controles o extracciones. No digo que los maten; que los metan en un parque o una jaula. No llegaríamos a extinguirlo nunca. Entre 1940 y 1960, cuando se castigó bastante al lobo, no se extinguió.

¿Hay fluidez en el pago de daños?

En el parque nacional se pagan. En otros sitios, solo si están muy justificados, y en otros hay dificultades para justificar y no se pagan. Hay retrasos de hasta cinco años en algunos pagos.

El Lespre está recurrido. ¿Prosperará la iniciativa?

De momento está en los tribunales. En Cantabria ya denegaron la extracción de diez lobos y calculo que no se pueda hacer otra extracción. Aprobar el Lespre con la actual cantidad de lobos es injustificable para la España rural.

¿Cuál es la solución?

Controles regulados para no subir de un determinado número de lobos en zonas muy ganaderas... o nos volverían a invadir.

¿Cuántos lobos debería haber en los Picos a su juicio?

No soy científico, pero con una camada por macizo, y hay tres, ya sobrarían. Sobran muchos.

¿Cómo ataca el lobo?

Desde la administración están equivocando a la población, diciendo que controla la población de animales salvajes. Que mata animales viejos o enfermos. Es al revés: entra en un rebaño de ovejas y come las mejores. A las cojas o enfermas no les hace nada, va a por las buenas, las que primero salen, las más sanguinas.

¿Cómo valora la actuación política con el sector?

Ante los políticos que tenemos no podemos hacer nada, tiene una mente cerrada. No se nos tiene en cuenta. Y Ascel (Asociación para la Conservación y Estudio del Lobo Ibérico) les mete en la cabeza que los ganaderos somos empresarios y que no tenemos que intervenir en las medidas de control del lobo. Quieren dirigir y controlar el lobo ellos. No se dan cuenta de que somos nosotros los que mantenemos al lobo con los ataques que hace al ganado.

¿Cómo valora usted la resolución del Principado para prevenir daños ahuyentando a los lobos?

No es solución. Si ahuyentan los lobos en una zona, pasarán a causar daños a otro sitio.

¿Debería haber más ganaderos en órganos de decisión?

En la Administración da lo mismo que haya un ganadero que cuarenta: no se nos escucha.

¿Qué pasaría sin controles?

El sector se vería abocado al cierre total. Con el lobo se desequilibra la carga ganadera. Antes, desde Potes a Campu Casu había ovino, caprino y vacuno con aprovechamiento de recursos artesanales como el queso. Ahora solo queda el gamonéu como artesano, y peligra también.

¿En qué se nota la progresiva desaparición de ganaderos?

Tenemos pérdida del patrimonio cultural con cabañas, apriscos y fincas que ya no se siegan ni se usan a cuenta de los lobos. Si sigue atacando habrá menos animales en los montes, proliferará el matorral y habrá más incendios en la España vaciada.

Se ha quejado de las medidas preventivas que exige el Lespre. Explíquese.

Van a acoplarlo todo a la PAC (Política Agrícola Común) y luego ya no pagarán a nadie, porque exigirán tener un corral para guardar las reses de noche, un GPS para los animales y un mastín cada treinta UGM (Unidades de Ganado Mayor). Si en la Montaña de Covadonga hay 10.000 UGM, serían más de 300 perros mastines. Eso con un millón de turistas en los Lagos y sus mascotas. Si hay conflicto, ¿a quién van a apoyar?

¿Cómo afecta todo esto a la España vaciada?

¿Con qué la van a rellenar? El 90% de los pueblos de montaña de España solo pueden rellenarse con ganadería extensiva. Debe proteger al ovino y caprino, dar subvenciones por pastear en los montes comunales. En vez de gastar en proteger al lobo o extinguir los incendios que va a generar esta situación deberían fijar población en la zona rural.

¿Qué pasará si proliferan los lobos?

Una vez que el lobo colonice España acabará con las cañadas reales, las vías pecuarias, la trashumancia... Los políticos venden un discurso fácil para ganar votos, pero poco efectivo y muy destructivo para la sociedad del campo.

¿Cómo afectaría al turismo la desaparición de la ganadería?

Directamente, porque aquí vienen a ver paisaje y paisanaje y eso desaparecería. El paisaje estaría de otra forma lleno de matorral, sin caminos, ni veredas y quemando con incendios y demás.