“Rápido, máis rápido!”, susurra Báthory á súa acompañante mentras conducen pola noite vampírica ata un final estrelado. Pola morte acelera O vermello nos beizos, ao igual que a fúnebre cultura galega. Nas portas do Día de Todos os Santos (e de Defuntos) rescatamos cinco poemas do Máis Alá de autores desaparecidos. Tempo de cemiterios, tempo de pesadelos. Chega a hora do lobo.

Rosalía de Castro

Xa a matriarca das letras galegas, Rosalía de Castro, afondaba no impacto do final da vida, como en Sempre pola morte esperas que se inicia así: Sempre pola morte esperas,mais a morte nunca ven; coitado!, ¿pensas que as penas poden matar dunha vez? Nunca, que son coma o hético: tras de roer e roer, só deixan un corpo cando xa non tén qué comer nel.

Valentín Paz Andrade

Xa no convulso século XX, especial dor causaron os mortos daquel verán. Coa matanza da Guerra Civil, a poesía tamén choraría aos seus propios poetas. Así reza Valentín Paz Andrade co Noso Alexandre, mártir (adicado a Bóveda): Trinta e seis, trinta e seis, trinta e seis…Taquicardia da historia dunha imaxe con pulsación esmorecida.Trinta e seis, trinta e seis, trinta e seis…Que ancho o peito teu para os balazos,con curazón equidimensionado,alcoube pola idea frolecido.

Uxío Novoneyra

A ditadura de Franco acabaría con máis vidas a golpe de balazos ata a década dos 70. E Uxío Novoneyra, acostumado a facer os poemas máis breves do mundo, escribiu un A Amador e Daniel de gran beleza para os asasinados en Ferrol do 72. Erguéstesvos cedo aquel día –a costume do do traballo–. Mañá cediño pra facernos coa vosa morte. (U.N. , 10 de Marzo de 1972).

Germán Coppini

Na euforia dos 80, a lírica galega tamén camiñaría da man das ánimas. A vida parecía ser unha festa. Pero Germán Coppini uníase aos non vivos, cunha das súas mellores cancións (musicada por Teo Cardalda naquela xoia chamada Golpes Bajos): Sigo la procesión con un hacha de cera, soy una parte de ellos que aterroriza la aldea, entablo amistad con fantasmas y visiones, bañando en terror a los pobres de espíritu. ¡A Santa Compaña!

Xela Arias

E por último, a morte sempre danza en torno á beleza. Cos colmillos afiados, listos para talentos da altura de Xela Arias cun poema titulado ao igual que o seu primeiro verso... e en homenaxe a outra estrela fugaz: Jaime Gil de Biedma. De certo, a vida ía en serio. Por iso morrer non conta números. Eras moza, cómplice nunha derrota que non sumabas. Feliz por terte insomne, por inmortal.