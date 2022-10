Pradas: “Los nombres de las enfermedades mentales son estigmatizantes”

“Me gustaría borrar la palabra ‘loco’ del diccionario”. Así lo aseguró ayer Claudia Pradas, durante la presentación en el Club FARO de su primer libro, “Todo saldrá (bien)” (Nube de Tinta), en el que le psicólogue (así, en lenguaje inclusivo) de TikTok, aborda algunos de los problemas más frecuentes que afectan a los jóvenes y aporta recursos para solucionarlos. “He intentado hacer un libro en el que intento acercar la salud mental porque creo que hay una brecha muy grande entre el conocimiento en salud mental y lo que yo a mí me gusta llamar el espacio masturbatorio de la investigación de a ver quién sabe más y quien suelta más tecnicismos. Nos estamos olvidando de que somos terapeutas; la vena humana”, afirmó.

En este libro, Pradas profundiza en los problemas de salud mental desde dentro, a través de las vivencias de un grupo de adolescentes, que se completan con la explicación científica de lo que narra la historia. La primera es la de Alexia, que siente unas emociones superintensas y muy difíciles de controlar que no la dejan tranquila. Marcos tiene depresión y no sabe dar con la solución a su problema. Samuel tiene días en los que no puede salir de la cama y días en los que se come el mundo; aunque, por suerte, él sí cuenta con un medicamento que lo ayuda a controlarse. Y Luna se mira al espejo y no se gusta, y cree que todo el mundo la observa. Como ellos, miles de jóvenes tienen dudas o miedos y sufren trastornos, y no saben dónde acudir para mejorar su salud mental. También persiste, añadió, un poco de vergüenza a la hora de pedir ayuda, ya sea al entorno cercano como auxilio profesional, especialmente en los hombres, una diferencia que Pradas, experta en Igualdad de Género, atribuye a los roles de género que se les atribuye a los hombres. “Uno de los tópicos en torno a la salud mental que más daño hace es que los hombres no lloran”, dijo.

Pradas, que estuvo acompañada por la también psicóloga Diana Rodríguez, también se refirió a otras falsas creencias dañinas, como el propio término de loco, calificar de ‘tonterías’ el malestar psicológico, echarle la culpa de los problemas mentales al uso del móvil o considerar que las personas con problemas de salud mental son mentirosos o manipuladores. “No hay que menospreciar las manifestaciones de malestar psicológico o decir que lo que se quiere es llamar la atención. La enfermedad mental es algo muy serio”, manifestó.

En su opinión, estos falsos mitos no ayudan a visibilizar el sufrimiento psicológico. “Es necesario crear espacios sobre salud mental y dentro de las familias, establecer espacios conversacionales y de confianza entre padres e hijos”, manifestó la psicóloga.

También se refirió a las propias clasificaciones de las patologías mentales, que en su opinión no ayudan a romper con los prejuicios. “Los nombres de las enfermedades mentales son estigmatizantes, pero todos podemos sufrir una enfermedad mental; todos somos potenciales locos”, apuntó.

Asimismo, invitó al público que ayer asistió al Club FARO a leer y a informarse sobre salud mental y a que hablen de los que les pasa si se encuentran mal. “Pedir ayuda está bien”, dijo la especialista, que también incidió en la importancia del autocuidado de la salud mental, para lo que es muy importante establecer vínculos de apego y mantener los grupos de apoyo, algo en lo que la pandemia ha tenido un impacto muy negativo. “Se nos ha olvidado socializar con el COVID”, se lamentó.

Pradas aseguró que el colectivo de personas ‘querr’ es uno de los más vulnerables frente a la enfermedad mental. En concreto, aseguró que tienen un 75% más de vulnerabilidad que el resto de la sociedad. ¿Cómo revertir esto? Visibilizándolo. “Hay que hablar del colectivo y con ellos, decirles que están aquí y que forman parte de esta sociedad, y, como profesionales, acercarnos a ellos como colectivo vulnerable”, afirmó la psicóloga, que forma parte del colectivo LGTBI.

Ocho capítulos para cuidar la salud mental

Depresión, ansiedad, anorexia nerviosa, suicidio, trastornos mentales graves y consumo de alcohol y otras sustancias son algunos de los temas relacionados con la salud mental que Claudia Pradas desgrana en “Todo saldrá (bien)”, en el que también aborda problemas que ocurren en el día a día y aporta información al lector para que entienda un poco mejor el mundo que le rodea “desde dentro hacia fuera”.

Claudia Pradas domina a la perfección la terminología científica y al mismo tiempo sabe adaptarla al lenguaje de las redes sociales para transmitir la importancia del cuidado de la salud mental entre sus usuarios. Su perfil en TikTok suma más de 378k seguidores. Es colaboradora en medios digitales sobre psicología y es la coordinadora de talleres grupales. Cuanta con una gran experiencia terapéutica en diferentes temas como trabajo en apego y abordaje del trauma, gestión de la ansiedad con técnicas de relajación, y de la ira, y regulación del pensamiento obsesivo-compulsivo, entre otros.

“Todo saldrá (bien) está estructurado en ocho capítulos, que abordan, cada uno de ellos, un problema de salud mental que afectan a los jóvenes. Para arrancar, explica qué es la salud mental, que califica como la gran olvidada. “Cuando pensamos en ‘estar bien’ o ‘estar sanos’, proyectamos de inmediato el modelo de salud basado en lo físico, en lo que se ve desde fuera”, afirma la especialista, que recuerda que aún hoy, hablar de enfermedades mentales sea un tabú.