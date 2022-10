Abril Camino: “En Tinder acabar una cita es tan fácil como cerrar un chat”

“En Tinder empezar y acabar una cita es tan fácil como abrir o cerrar un chat”, mientras que si quedas en una cafetería te llevará más tiempo y esfuerzo. Así lo explicaba ayer Abril Camino en Club FARO, a donde acudió para presentar su última novela, “Las 27 citas de Charlotte May” (Planeta), una comedia romántica basada en experiencias reales que amigas de la autora han vivido en encuentros concertados a través de la popular aplicación para encontrar pareja.

En la novela, Charlotte May, una mujer con éxito en su trabajo en el mundo de la moda en Londres, cumple 30 años y sufre “una epifanía romántica” que la lleva a buscar novio a través de 27 citas frenéticas que realiza en medio año. “El material en que me he basado ya lo tenía, de muchos años oyendo a mis amigas contarme sus citas desastrosas, primero, y después, de recabar información pidiendo que me contaran más experiencias de conocidas. Fueron cinco años de trabajo de campo”, explicó Abril Montes respondiendo a una de las preguntas que le fue formulando su presentadora y entrevistadora en el acto, la periodista Ana Lago-Bergón

Sin pretender realizar spoiler de su libro, la autora narró una de las citas que recoge en su relato, la primera que le contó una amiga pidiéndole que algún día la plasmase en una novela. “La protagonista queda con el gran amor de su adolescencia que le propone un picnic en Richmond Park, donde comen pizza y contemplan el atardecer hasta que un ciervo le arranca media pierna de un mordisco y encima se lleva las llaves del coche. El príncipe azul sale rana porque ni siquiera la acompaña en la ambulancia”, relató, al tiempo que dijo que en la historia real, el animal atacante fue un jabalí y el pretendiente desapareció de camino al hospital en el coche de la hermana de la víctima, a la que pidió que parara el coche en cuanto pasaron cerca de su casa.

Abril Camino, que aseguró que “toda la gente menor de 30 años que conozco está en Tinder”, manifestó que esa app, en la que confesó solo haber “aguantado” seis horas, “está llena de babosos” y si eres mujer de 40 años, “te sientes como si estuvieras buscando trabajo para cuidar enfermos” por la elevada edad de hombres interesados en mujeres de esa edad. “Los de 40 las piden de 24 años y te los imaginas como solteros de oro con un descapotable. A la mujer soltera a los 40 se la imaginan con una tarrina de helado y hasta la llaman solterona”.

Aun así defendió esa plataforma como una herramienta más para encontrar el amor, al igual que una discoteca, la barra de un bar, la amiga que te presenta al hermano de su novio o el compañero de trabajo que insiste en quedar para un cita.

Respecto a la presión social que sufría tradicionalmente una mujer al llegar a los treinta años sin novio ni perspectivas, consideró que “nos ha quedado impregnada porque somos hijas de un generación que a nuestra edad ya estaban casados y con varios hijos. Es difícil para una mujer revertir esa situación por el reloj biológico, porque aunque no te interese ser madre, sabes que llegará un momento en que ya no podrás”. Sin embargo, los tiempos han cambiado y “no hay esa desesperación por agarrarse a un clavo ardiendo a partir de una edad”. “Tampoco esa mentalidad de aguantar; si no eres feliz en una relación, coges la puerta y te vas”.

Tras admitir que ella escribe las novelas que le hubiera gustado leer, la escritora coruñesa de 42 años habló de los clichés que se asocian a personajes femeninos. “Me cuesta sentirme representada en mujeres descritas por hombres en novelas contemporáneas, de ahí que reivindique a la protagonista femenina como algo más que el contrapunto del hombre”.

Aunque no se consideró apta para dar consejos, a petición de la presentadora ofreció una serie de recomendaciones para moverse en Tinder: “No avergonzarse si estás buscando pareja, sexo o amigos, protegerse como lo harías si conocer a alguien a las 4 de la mañana, elegir un buena foto de perfil y desprenderse de la sensación de que está la desesperada porque no es así”. Más tarde añadió otro: “No dar tu tarjeta de crédito”.

De autoeditar su primera novela hace siete años a vivir exclusivamente de la escritura

Sostiene Abril Camino, que es un pseudónimo, que nació en 2015, cuando publicó su primera novela, lo que la sitúa –quince años más tarde y con 18 títulos editados– en su juventud literaria con pocas ganas de llegar a la madurez, tal y como expresaba en una entrevista publicada el pasado 4 de septiembre en el suplemento Estela de FARO DE VIGO. “Nunca me planteé llegar a vivir la escritura, es un planteamiento poco realista”, manifestaba entonces, al tiempo que se consideraba afortunada por haber comenzado a autoeditar su obra en un momento en que esa formula no se usaba demasiado, lo que le dio más visibilidad y le permitió dedicarse en exclusiva a la literatura hace cuatro años. La autora coruñesa de 42 años resume su vida en tres palabras: leer, escribir y viajar. Como lectora, devora obras de novela negra, histórica, ensayo y narrativa en general, y recientemente se ha reencontrado con los clásicos que llegaron a saturarla cuando estudió sus dos carreras: Filología Hispánica e Inglesa. Niega que sea una autora exclusiva de novela romántica, aunque se la encuadre en ese género. “Siempre he escrito sobre sentimientos, incluido el amor. Me interesa mucho la parte del trasfondo psicológico de los personajes, por qué sienten de determinada manera”, dice.