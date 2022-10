Laura Morán, sexóloga: "Las mujeres no hemos sido educadas para concentrarnos en nuestro propio placer"

La psicóloga y sexóloga Laura Morán participó el martes en la Alhóndiga de Zamora en una nueva sesión del ciclo 'Martes de Ciencia' con la charla divulgativa titulada 'Sexualidad humana: desmontando mitos'.

¿Qué ideas tenemos asumidas pero que son mentiras en materia sexual?

Uno de los mitos es que si no hay penetración no hay relación sexual, lo que es una mentira como una catedral. Se trata de una visión coitocéntrica fruto de que el ser humano solo se reproduce si hay coito. Cuando el ser humano mantiene relaciones sexuales no siempre tiene el objetivo de procrear. Además, en las personas que tenemos vulva y clítoris no suele ser la técnica favorita para alcanzar el orgasmo, por lo que nos encontramos muchísimas parejas frustradas en su vida sexual porque él está media hora en modo gimnasio dándolo todo y nosotras pensando en cuándo va a acabar porque no me voy a correr nunca. Eso hace que por desinformación muchas veces las parejas no disfruten y nosotras finjamos el orgasmo o que te encuentres a hombres que se identifiquen como eyaculadores precoces porque solo duran 20 minutos.

El tamaño del pene ¿importa?

No para el placer. El tamaño del pene importa para la fecundación si hablamos de un micropene, médicamente hablando es un pene de unos siete centímetros en erección, que es cuando hay que medirlo, que puede tener problemas para que la eyaculación alcance la profundidad necesaria para que haya fecundación. Pero de cara al placer no tiene valor porque las chicas tenemos musculatura, el suelo pélvico, que nos permite dilatar y apretar para adaptarnos al grosor del pene. Respecto a la largura, la vagina tiene una profundidad de doce centímetros de media, no necesitamos penes de 30.

¿Alrededor del deseo femenino hay ideas incorrectas?

Se piensa que las mujeres somos lentas, frígidas era la palabra que se usaba antes, porque nos cuesta disfrutar y alcanzar el orgasmo, lo que no es cierto. Es verdad que una mujer puede tardar en alcanzar el orgasmo, pero porque tiene muchos obstáculos que le impiden disfrutar, por ejemplo, piensa que tiene a su pareja un rato practicándole sexo oral y se va a cansar. El estrés es incompatible, necesitamos estar concentradas en nuestro propio placer. Las mujeres no hemos sido educadas en ello y tenemos como dos roles, por un lado el de puritana o el de putilla. Yo me encuentro en consulta con chicas jóvenes, que no están influenciadas por creencias, que no alcanzan el orgasmo porque creen que es de guarras. También existe un tema asociado a los genitales femeninos que siempre hay que limpiándolo, hay geles íntimos, toallitas... y no hay algo similar para lo masculino.

Quizá por la menstruación.

Sí porque ha estado muy demonizada durante siglos. Un ser humano que sangra durante días y no se muere... Fuera del ciclo existe preocupación por el olor algo que no sucede con el pene. La vulva huela vulva y la axila a axila.

Cada vez nos relacionamos más sexualmente de manera virtual. ¿Esto cómo está afectado?

Ahora la capacidad que tenemos de relacionarnos virtualmente también sexualmente abre un abanico de posibilidades, pero sí es verdad que si tienes dificultades para conectar en lo físico te puedes sentir tan cómodo que no salga de ahí y te lastre vivencias.

Las plataformas de citas donde se busca parejas sexuales, ¿qué opinión le merecen?

Entiendo que las aplicaciones son una forma de facilitar el encuentro igual que puedes salir a conocer a alguien a una verbena, pero creo que facilitan el concepto de usar y tirar, te dejo de responder y te ignoro. Además la gente cree que ligar por una “app” es fácil dado que es sexo sin amor, pero no es sexo sin emociones. La curiosidad y el placer también te pueden vincular mucho a una persona y suele existir mucho conflicto en la idea de que solo voy a ligar con esta o este para un par de encuentros y uno de los dos, de repente se vincula y se enamora.

El sexo tiene medicamentos asociados.

La viagra ha sido un gran invento que facilita la erección cuando hay problemas en personas que tienen dificultades cardiovasculares, pero si mi pareja no me pone, tengo miedo al embarazo o pienso que no rindo sexualmente, la viagra no va a hacer nada por ti. En el caso de las mujeres, el deseo sexual no se puede comprar en pastillas. El deseo viene gobernado por el celebro, el órgano sexual más potente que tenemos de ahí que necesitemos educación sexual para que sepamos interpretar correctamente todas las señales que les manda el cuerpo. Que eres chico y te gustan los chicos, no pasa nada. Que tu erección no dura el tiempo que te gustaría, pero puedes satisfacer a tu pareja de otra forma, no pasa nada.

¿Cuándo habría que empezar a dar pautas sobre educación sexual?

Cuando nos damos cuenta de que un pequeño entiende igual que le damos nociones de que no te acerques a la carretera que es peligroso, aunque no sepa hablar, podemos ir hablándole de corporalidad. Un niño a partir de los 3 ó los 4 años es perfectamente capaz de autoreferenciarse como niño o como niña y es capaz de saber si su amigo es amiga o bien amigo.

En la primera infancia ¿un niño puede darse cuenta de que su cuerpo es de un sexo, pero identificarse a sí mismo con otro?

Sí, el niño que coincide el genital con su identificación si no condicionamos su sexualidad por qué lo vamos a hacer a otro niño u otra niña que constantemente se referencia en el otro género, aunque vaya una discrepancia con los genitales. Eso no tiene que ver con que jueguen a disfrazarse, yo niña un día quiero jugar y ser Merlín. No tiene que ver con el juego de roles con cuando un niño Germán dice que quiere ser Gema y ponerme vestidos. Con ese discurso nos quiere hacer ver que no se identifica con el género que él sí es capaz de identificar a los otros individuos. Hasta ahora lo que ha pasado con identidades trans como con menores de orientación homosexual si no tenían referentes pensaban que ellos eran raros y que algo malo les pasaba. Lo ocultaban, mentían…lo que genera un verdadero sufrimiento. La corporalidad y la identidad sexual es básica en la educación infantil y ayuda a prevenir el abuso infantil.

¿De qué manera?

Al niño pequeño le educas para obedecer y si un adulto de su entorno cercano le dice que esto no lo puedes contar a nadie, el niño no lo hará. Una manera de intentar prevenir o poder pillar a tiempo si está sucediendo, es explicar a los niños que su cuerpo no lo puede tocar nadie salvo el médico o si no está papá o mamá presente. La educación sexual hay que impartirla en el colegio y también en casa, pero no nos han educado a nosotros y no encontramos la manera de hacerlo, pero por suerte hay muchos profesionales que comparten materiales para trabajar con cuentos diversos temas como identidades, prevención del abuso infantil, reproducción…

A los chicos hay que decirles que el porno no es un reflejo de la realidad y si no se les explica pueden interiorizarlo como modelo porque no tienen ninguna otra referencia

El porno en la juventud ¿está dañando?

No soy partidaria de prohibirlo y más ahora con internet. Lo que hay que hacer es decirles a los chicos que el porno está ahí y hay que explicarles que es ficción. Igual que a un niño le tienes que explicar que no se puede poner una bata y saltar porque no va a volar como Superman, a los chicos hay que explicarles que no es un reflejo de la realidad y si no se les explica pueden interiorizarlo como modelo porque no tienen ninguna otra referencia.

Un segmento de población que se ignora es la tercera edad que también tiene una vida sexual.

–Existe la idea de que la sexualidad es temporal, que explota en la adolescencia y se muere en la menopausia y la pitopausia y es un error. Es una creencia errónea que tenemos muy interiorizada. A veces los propios adultos renuncian a su vida sexual porque eso es lo que dice la sociedad.