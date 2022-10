El retratista vigués de la naturaleza: “He realizado unas 8.000 fotos de Galicia”

Santiago Alonso presencia la mayor parte de su vida a través de una humilde cámara. Este vigués prejubilado dedica su tiempo a observar y documentar gráficamente la naturaleza gallega en todos sus sentidos, desde un ejército de hormigas al esplendor de una luna llena. “He realizado unas 8.000 fotografías de Galicia”, cuenta a FARO.

“Ahora voy un poco menos, pero llegué a ir todos los días de la semana a hacer fotos y vídeos”, explica este retratista apasionado de la naturaleza, que sustituyó el habitual trasiego que impera en un gran supermercado por la absoluta calma: “Esto de la fotografía siempre estuvo ahí. Yo recuerdo que mi esposa se enfadaba porque decía ‘sacas más paisajes de lo que me sacas a mí’ (risas), pero ella también me acompaña y fue la que me introdujo en las redes sociales”.

Con su infraestructura de cámaras “normalitas”, como él mismo define, recorre siempre que puede variopintos lugares de la geografía gallega; hasta el momento, ya ha congelado momentos en todas las provincias. Sus creaciones las exhibe en Twitter, donde cada jornada publica varios tuits con contenido visual para deleitar a sus más de 3.600 seguidores: “El equipo que tengo es muy simple: una Canon EOS 2000D que hace unas fotos extraordinarias, las imágenes más cercanas las realizo con una Kodak Pixpro AZ 421 sencillita que es de mi hija y que no usa; y la videocámara es una Sony muy normalita igualmente; no tengo teleobjetivos ni nada parecido”, confiesa.

Para organizar sus destinos, primero indaga en internet en la procura de aquellos que le transmitan más encanto, sobre todo los que “poca gente conoce”. Una vez arriba a su punto elegido, impera la paciencia: “Me tiro mucho tiempo esperando por una imagen, a veces unas tres horas, muchas de las fotos que tengo son fruto de la tranquilidad para poder sacarlas en el momento preciso”, abunda.

Entre sus espacios favoritos, se encuentra O Courel: “Me encanta, hay caminos para perderse, lugares a los que prácticamente las personas no van”. Otra de sus debilidades es la sierra de A Capelada, en A Coruña, “una auténtica maravilla donde están los acantilados más altos de la Europa occidental” y que alberga “una de las pocas playas del mundo de arena negra no volcánica”, relata. De la zona de Pontevedra, se queda con la capilla de San Xoán do Mosteiro, en Barcia de Mera (Covelo): “Fue construida por la Santa Inquisición y hay un puente medieval en el bosque próximo que es precioso, también hay una fuente con diferentes versiones sobre su origen”.

Enamorado de la luna

“Soy un enamorado de la luna, puedo llegar a sacar 30 fotografías de ella”, expresa. En su perfil de Twitter, ha compartido algunos ejemplos, cada una con un color tan diferente como impactante: “No me gusta adulterar las fotos fingiendo algo que no es”, remarca. Muchas de estas instantáneas las ha ejecutado en la sierra de O Suído, entre Pontevedra y Ourense, “donde hay unas extraordinarias vistas”.

Precisamente en este enclave montañoso fue donde este vigués vivió uno de sus episodios más especiales acompañado de su cámara: “Vi tres buitres con una envergadura bestial”; la primera vez que los había presenciado en su vida.

Con todo, cree que todavía no ha llegado el momento de su creación excelsa: “Siempre queda pendiente la mejor foto, decir ‘esta es la que yo andaba buscando’, está ahí, pero creo que me iré de este mundo sin decirlo… quizás sea una forma de tener un aliciente en mi día a día”, confiesa. Si tuviera que hacer una excepción y escoger alguna, “probablemente una en la que la ría de Vigo ofrece una tonalidad de colores muy extraños y que no se ha vuelto a repetir”.

En su experiencia con las redes sociales, ha percibido incluso que hay imágenes que “a la gente le encantan”, pero que él no valora lo suficiente; como le impresiona asimismo que jamás se den dos retratos iguales: “Me fascina que pueda sacar cientos de fotos exactamente del mismo lugar y que todas sean diferentes”, comenta.

Animales que desaparecen y varios retos

Aunque más asiduamente desde su prejubilación, hace más de dos décadas que Santiago está en contacto con el mundo de la fotografía por mero entretenimiento. 20 años durante los cuales ha advertido ciertas mudanzas en entorno natural: “Noto con el paso del tiempo menos abundancia de ciertas aves, cada vez hay menos gorriones, por ejemplo, sí que hay un retroceso, al igual que también me sorprende ver otro tipo de animales no tan comunes como pueden ser algunas garzas”.

En el horizonte temporal, Santiago tiene entre ceja y ceja centrar en su objetivo, aunque desde una distancia prudente, a los lobos de la sierra de O Suído. Más a corto plazo, tal vez “en invierno”, la luz que ilumine su ilusión será la de los faros: “Me encantan, tengo pensado ir a la zona de Fisterra y poder fotografiarlos”, sentencia.