Carmen Arias Romero, directora de la Fundación Barrié; Pauline Forlenza, directora y CEO de American Federation of Arts, y Laura A. Weinstein, curadora “John H. Foster Associate” de arte pre-moderno del Asia Society Museum, presentaron ayer la exposición “Buda y Shiva, Loto y Dragón: obras maestras de la colección de Mr. and Mrs. John D. Rockefeller 3rd en Asia Society,” organizada por la American Federation of Arts y el Asia Society Museum.

Con esta exposición, la Fundación Barrié trae a Galicia una de las colecciones de arte asiático más destacadas. Se muetra en A Coruña y stá compuesta por 68 piezas, todas ellas exquisitos ejemplares del arte asiático datadas entre el siglo VI a. C. y el siglo XIX.