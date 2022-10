La hipertensión, “el trastorno silencioso”

Se le conoce como el “trastorno silencioso” porque no da la cara. No causa dolor ni molestias. No hay ninguna señal física que lo delate. Sin embargo, la presión arterial alta o hipertensión, que padecen uno de cada cinco adultos en el mundo, aumenta considerablemente el riesgo de desarrollar enfermedades cerebrales como el ictus, cardiovasculares y renales, y es una de las principales causas de muerte y enfermedad en todo el planeta. Aunque es fácil de detectar midiendo la tensión arterial y a menudo puede tratarse eficazmente con medicamentos de bajo costo, lo cierto es que la ausencia de síntomas hace que sea un trastorno infradiagnosticado.

Según “El primer análisis mundial exhaustivo de las tendencias de la prevalencia, detección, tratamiento y control de la hipertensión”, realizado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y el Imperial College de Londres, en el mundo hay 1.280 millones de adultos de entre 30 y 79 años con presión arterial alta, frente a los 650 millones que había hace apenas treinta años. Casi la mitad de las personas con hipertensión –el 41% mujeres y el 51% hombres– desconocían su afección. Se considera hipertensión arterial cuando la tensión sistólica es igual o superior a 140 mm Hg. y la tensión diastólica es igual o superior a 90 mm Hg. Según Jesús Sueiro, médico de atención primaria, a pesar de su sencillez, el diagnóstico es uno de los grandes retos que plantea este trastorno. “Puede haber mucha gente que tenga la tensión alta y que no sea consciente de ello, porque no da ningún síntoma y la persona se encuentra perfectamente bien. En las consultas de vez en cuando tomamos la tensión y detectamos casos de hipertensión. Con una toma aislada no lo diagnosticamos, pero sí mandamos hacer tomas repetidas e incluso un registro ambulatorio para confirmar el diagnóstico”, explica el especialista gallego. Respecto al espectacular aumento que la hipertensión ha experimentado en los últimos treinta años, sostiene que se debe a varios factores. Uno de ellos es la cada vez mayor esperanza de vida, ya que la tensión arterial aumenta con la edad. “A mayor longevidad, más casos de hipertensión”, sostiene. “Puede haber mucha gente que tenga la tensión alta y que no sea consciente de ello, ya que no tiene síntomas" Jesús Sueiro - Médico de Atención Primaria Otra causa, esta modificable, es el estilo de vida. Un consumo excesivo de sal, hábitos como el tabaquismo y el consumo de alcohol, el sedentarismo y una alimentación rica en grasas favorecen la hipertensión que, recuerda, es un factor de riesgo de las enfermedades cardiacas, cerebrales y renales, junto con la obesidad, la diabetes, el sedentarismo, el tabaquismo y el colesterol. “Dentro de todos los factores de riesgo de enfermedades cerebrovasculares como el ictus la hipertensión quizás ocupe el primer lugar. Galicia fue una comunidad muy afectada por el ictus, en parte, y esto ya es una teoría mía, debido al exceso de consumo de alimentos conservados con sal. Dejar de salar la carne y congelarla ha mejorado más el panorama de la tensión arterial que muchas medidas terapéuticas”, sostiene el especialista. El tratamiento de la hipertensión es sencillo y eficaz. Suele comenzarse con monoterapia, generalmente con inhibidores de la enzima de conversión de la angiotensina, aunque a medida que avanza la edad, se hace necesaria la biterapia y, al final de la vida, la triple terapia. En cualquier caso, la pauta terapéutica ha de ir acompañada de un cambio en el estilo de vida. En este sentido, perder peso, cuidar la alimentación, abandonar hábitos como el tabaquismo y combatir el sedentarismo son tan importantes como el tratamiento. Uno de los principales retos del bordaje de la hipertensión es la adherencia a los tratamientos, que es muy baja. Según Sueiro, los estudios apuntan que solo un 50% de los pacientes siguen la pauta prescrita por el médico. “En parte es comprensible porque si no te duele nada y no te pasa nada te da pereza tomar el tratamiento. Lo malo es que cuando tienes un accidente cerebrovascular por no tomarlo, las consecuencias pueden ser muy graves”, afirma el médico, para quien prevenir es la mejor medicina contra la hipertensión. Y para ello, nada mejor que mantener hábitos saludables y comprobar la tensión, al menos una vez al año, pasada la cuarentena, especialmente si se tienen antecedentes familiares de este trastorno, ya que hay que tener en cuenta también su componente genético. Seis consejos básicos

Mantener unos hábitos saludables es fundamental tanto para prevenir como para controlar la hipertensión alta. El doctor Jesús Sueiro da algunos consejos: Alimentación. Alimentos como las frutas, las verduras, los frutos secos, los cereales integrales, el pescado azul y las carnes grasas ayudan a proteger tanto las arterias como el corazón. Tan importante como sumar alimentos sanos es restar aquellos no lo son, como la sal, cuyo consumo hay que reducir al máximo. Ejercicio físico. Realizar una actividad física regular –30-45 minutos a la semana– ayuda a controlar la tensión arterial. Deben ser eróbica –nadar, caminar, bailar, montar en bici–, que aumenta la capacidad pulmonar y hace trabajar más al corazón. Controlar el peso. Un exceso de grasa, especialmente en la zona abdominal, aumenta el riesgo de que aumente la hipertensión arterial. De aquí la importancia de mantener una dieta saludable y realizar alguna actividad física. Evitar el estrés. Las situaciones de estrés pueden aumentar la tensión arterial de forma eventual. Una situación estresante no favorece a las personas que sufren hipertensión arterial, ya que hace que el cuerpo produzca una serie de hormonas que elevan la tensión, de manera que el corazón late más deprisa y los vasos sanguíneos se estrechan. No al tabaco ni al alcohol. Tanto fumar como consumir bebidas alcohólicas es perjudicial porque puede provocar subidas y bajadas drásticas de la tensión. Controles de tensión. Es importante comprobar la tensión arterial al menos una vez al año a partir de los 40 y diariamente si se es una persona hipertensa. En caso de seguir una medicación, es importante no abandonarla.