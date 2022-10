“Si nos negamos lo que nos hace felices, perdemos la energía; cuando no nos permitimos hacer lo que nos apasiona, perdemos las ganas de vivir”. Así lo manifestó ayer en Club FARO la coach y escritora Rut Nieves, quien animó al público asistentes al acto a “aprender a darnos lo que necesitamos” cumpliendo de ese modo el “derecho a hacer lo que nos hace felices”.

La invitada al acto que se celebró en la sala de conferencias del MARCO de Vigo presentaba su quinto libro, “Recupera tu poder. Libera tu mente y tu cuerpo y vive tu propia vida” (Planeta). Entró en la sala, acompañada de la fue su presentadora y entrevistadora en el acto, la también coach, escritora y maestra de Reiki Paula Garabal, bailando y dando palmas al ritmo de la canción “Madre Tierra” de Chayanne e invitando al público a imitarla. Luego explicó el motivo por el que lo hizo: “Cuando acumulas muchas emociones reprimidas, viene la ansiedad y la depresión. En mi libro hablo de la importancia del trabajo corporal, desde la respiración consciente que llegue a todas las partes de tu cuerpo, y desde los movimientos que permiten liberarnos y recuperar energía”.

La coach y escritora explicó que desde la infancia vamos adquiriendo “creencias limitantes” heredadas de nuestros padres y educadores, las cuales son necesarias para nuestra supervivencia durante esa etapa de la vida pero pueden ser dañinas cuando llegamos a la edad adulta. “Esos pensamientos con como ropa que llena un armario. Hay que revisarla para desechar la que nos valía cuando éramos niños pero ahora ya no. Porque muchas de ellas son falsas y son las culpables de que nos sintamos mal”. Ejemplos de esas “creencias limitantes” son pensar que no nos merecemos el trabajo que tenemos, que no somos lo suficientemente buenos, que somos incapaces o que no somos la prioridad de las personas a las que queremos.

Propuso, como herramientas para afrontar esos pensamientos, cambiar el lenguaje, poniendo en afirmativo las frases que nos decimos en negativo. “Cambia el ‘no soy lo suficientemente bueno’ por ‘soy lo suficientemente bueno’”, recomendó.

Rut Nieves habló también de las emociones reprimidas desde l infancia, cuando “nos dicen no llores, no patalees, no grites”. “Nuestro cuerpo tiene la capacidad para liberarse de la rabia, el miedo o la frustración. Si me dicen que no puedo patalear, contenemos la rabia en esas partes del cuerpo que usamos para liberar esas emociones: la rabia en los brazos, la frustración en el estómago,...” .Y explicó una experiencia propia en la que leyendo una novela en la que el autor narraba un sueño que ella siempre había perseguido, “me entró la rabia por no haberlo cumplido; había pedido permiso a mi cuerpo para sentir y la ira subió como un volcán en erupción. Era la 1:30 de la madrugada y tenía fuerza como para llegar la Luna. Estuve dos horas haciendo flexiones, pesas, abdominales, algo para lo que antes no tenía energía. A las 4 de la mañana estaba calmada y dormí como un reina. Al día siguiente me sentí más cómoda y segura como mujer”.

Como contraposición a esa manera de conectar con el cuerpo, la intuición y el instinto, Rut Nieves aseguró que “cuando no nos permitimos sentir, comemos galletas o patatas fritas o nos tomamos un vino, un gin tonic o una cerveza. Usamos la comida como anestesia”.

Explicando un capítulo de su libro, la coach animó a los presentes a vivir como si tus padres estuvieran en otro planeta. Se refirió a que “en la edad adulta convivimos con influencias no conscientes y dejamos de hacer cosas para ser aceptados por nuestros padres, para ganarnos su reconocimiento o por miedo a su reacción. Son creencias limitantes basadas en que tenemos que obedecerles y no traicionarles y, cundo las abrimos, nos generan culpas y miedos”.

Otro de los temas que abordó son las cinco heridas básicas que acarreamos desde la infancia – el abandono, el rechazo, la injusticia, la traición y la humillación – y cómo curarlas.

De arquitecta a fenómeno de ventas en literatura de autoconocimiento

Nacida en Madrid en 1975 y graduada en la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de su ciudad, Rut Nieves ejerció como arquitecta durante doce y a los 35 años una crisis personal la llevó a cambiar de vida en busca de su felicidad y huyendo de una rutina que pensaba que la conduciría a la depresión. Viajó a la Selva Negra , en Alemania, donde trabajó en un despacho de arquitectura hasta que decidió abandonar su profesión y dedicarse a un nuevo proyecto personal: descubrir el verdadero potencial que reside en cada uno de nosotros, en nuestra mente, corazón y cuerpo, y a difundir todos aquellos aprendizajes que estaban transformando su vida.

Formada como coach en varios seminarios y mentorings, de autoconocimiento e inteligencia emocional, en 2014, empezó a escribir “ Cree en ti”, el primer libro de la trilogía que completan los títulos “Haz tus sueños realidad” y “El amor de tu vida”. De esa manera se fue convirtiendo en una de las autoras de libros de autoayuda más leídas en diferentes países del mundo, donde sus cuatro primeros libros – a la trilogía le sucedió “Naciste para disfrutar”– han sumado más de medio millón de lectores en diferentes países del mundo.

En su web se presenta como “mujer alquímica” y en Facebook, como “arquitecta de las emociones”.