La inflación frena la caridad de los jóvenes: “Antes donaba mi ropa, ahora la vendo”

El alza desbocada del coste de la vida está mudando por completo los hábitos de una buena parte de gallegos, sobre todo jóvenes. El desorbitado precio de la luz, del combustible, de los alquileres y de los alimentos, entre otros frentes, provoca la necesidad de obtener ingresos adicionales a través de nuevas vías. Una opción para un sector de la población es la venta de su ropa por medio de internet, prendas que tan solo unos meses atrás donaban a la caridad o regalaban a familiares y amigos.

“Tengo muchos bolsos, ropas, etc. que no pongo, otros los puse escasas veces y algunos están sin estrenar; hasta hace poco los donaba, nunca me había planteado vender, pero ahora un dinero extra viene bien”, relata a FARO Laura, una joven de A Coruña que oferta 70 artículos, entre vestimentas, complementos y calzado, en una conocida aplicación móvil para tal fin, Vinted, desde hace unas dos semanas. Su motivación radica en el aumento de los precios: “Las facturas, el alquiler, la comida... suben, pero mi sueldo sigue siendo el mismo desde hace cinco años: antes podía ahorrar 400 euros al mes, ahora, 200 como mucho, y eso me preocupa bastante”, sentencia.

Manuel, de Vigo, tiene claro que, tal y como se presenta la situación actual, se ve obligado a “sacar algún beneficio por algún lado”. Es por ello que se creó un perfil en la antedicha app hace una semana “recomendado por un familiar”. Hasta el momento, ha subido 25 artículos de diversas marcas y categorías: “Jamás se me había ocurrido antes vender nada, solía regalar todo o incluso tirarlo al contenedor”. Este vigués también ha expuesto un escaparate virtual –con otro tipo de objetos– en otra aplicación de venta de segunda mano, Wallapop, para dilatar su economía particular.

Una historia de naturaleza semejante se esconde tras el avatar impersonal de Ángela, también vecina de la ciudad olívica, que ha estrenado su periplo en Vinted hace casi dos semanas con dos chaquetas, de 65 y 120 euros, respectivamente. “Antes donaba mi ropa en los contenedores de recogida, pero ahora la vendo porque todo está muy caro; prefiero ofrecer a otros lo que uso muy poco o no uso a seguir coleccionando prendas, además, tampoco puedo permitirme muchas compras por los precios”, expresa esta estudiante.

Lejos de comprenderse como una coyuntura aislada, son numerosos los jóvenes gallegos que se asoman a estas vidrieras digitales para tratar de contrastar la inflación –situada en el 9,2 % interanual en Galicia en el mes de septiembre tras experimentar una ralentización de su crecimiento– Cristina, con medio centenar de efectos personales en su armario virtual, es otra brigantina que, a pesar de contar con un empleo, precisa de un suplemento monetario para hacer su vida más fácil: “En los últimos meses he tenido que poner a la venta bastantes prendas que no tenía pensado vender por sacar un dinero extra”. Al igual que en los anteriores casos, esta joven optó por dejar a un lado la beneficencia: “Antes solía donar mi ropa o regalársela a amigas”, detalla a FARO. Del mismo modo, el freno al consumo también parece haber tocado de lleno al conocido outlet de origen lituano: “He notado que hay una bajada en cuanto a las compras: no hay tantos compradores como antes y los que hay buscan precios muy reducidos”, analiza esta coruñesa.

En los últimos tres meses, un 19,8 % de los usuarios gallegos de internet ha vendido alguna suerte de bien o servicio a través de la red, lo cual se traduce en cerca de 400.000 personas, una tendencia que cada vez se explora más, a tenor del Instituto Nacional de Estadística (INE).

Contenedores de ropa

En Cáritas, una de las organizaciones cabecera en la recogida y gestión de la ropa usada en España, sus datos concretamente para la diócesis de Tui-Vigo no han sufrido un cambio sustancial en los últimos meses, probablemente porque su público más fiel no suele estar presente en las plataformas de venta de artículos, según señalan desde la estructura perteneciente a la Iglesia católica. Tras registrar unas cifras más escuetas durante los meses de verano –junio, julio y agosto–, en septiembre, la cantidad de residuo textil reunido remontó hasta situarse en algo más de 106 toneladas, el segundo mejor guarismo del año después del de mayo, cuando se recolectaron alrededor de 111 toneladas.

Sin embargo, desde Humana Fundación Pueblo para Pueblo, con 363 contenedores en Galicia y sede en Santiago de Compostela, apuntan a una reducción de la cuantía de textil almacenado: “Hemos advertido que llega un poco menos de ropa, hay gente que ahora la vende on-line y hay otra que la aprovecha más debido a la crisis”.

Un panorama semejante se percibe en la Institución Benéfico Social Padre Rubinos, que dispone de 120 depósitos en la ciudad de A Coruña: “Llega más o menos la misma ropa, pero sí que hemos percibido que viene más desgastada, más vieja, la gente la aprovecha más, y actualmente no hemos recibido muchas prendas de invierno, cuando lo normal es que en esta época entren más”.