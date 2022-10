Xogos e xoguetes con selo galego, máis ca unha moda

“Cando era pequena, xa tiña o soño co meu irmán de ter unha fábrica de xoguetes”. Irina Fernández garda esta lembranza de cativa como ouro en pano. Hoxe, é a creadora da marca de xogos de mesa Brazolinda. A firma é unha das poucas que preparan material en galego e feito desde Galicia enchendo un oco que ata hai uns anos era abismal.

No caso de Fernández, non foi aquela promesa de infancia a que a empuxou a facerse emprendedora no complicado mundo de facer feliz á cativada. “A min, sempre me gustaron moito os xoguetes de mesa e quería ese mundo para os meus nenos pero non atopaba o que quería. Comecei pouco a pouco a finais de 2014 facendo xogos para os meus fillos. A familia animoume a poñelos á venda”, recorda.

Seguindo o consello, un día pechou a porta da casa e levou algunhas das súas invencións da man para mostralas nunha feira ante a súa vivenda en Santiago. “A primeira vez foi un desastre. Amoseinos e a xente parábase, dicían que lles parecían interesantes pero non compraban nada”, rememora.

Irina podería aparcar a idea pero colleu azos para volver. “Deime conta de que a xente –recoñece– non coñecía os xogos. Entón, á semana seguinte puxen unha mesa cos xogos para que os probaran. Así foi como empecei a vendelos”.

Desde daquela, acode a feiras de artesanía para dálos a coñecer inda que tamén recibe compras vía online. De feito, xogos seus teñen marchado para Holanda, México e outras comunidades de España a pesar de estaren en galego.

O idioma non é fronteira. “’Estrela’ é o último xogo que sacamos. O primeiro mes tivemos que reeditalo. É un xogo de cartas que traballa a mitoloxía galega. Noutro, ‘A noite do meigallo’ , traballamos coas herbas e cantigas galegas”, detalla.

Para Irina, o aumento da demanda de xogos en galego “é unha moda”. Recoñece que “hai moi poucos xogos ou xoguetes en galego e que, na maioría dos casos, o que se fai é traducir un xogo do castelán ao galego moitas veces recibindo unha subvención. A gran maioría non son xogos creados en galego”.

Outra marca que atopamos de xoguetes. Made in Galicia é Bágoas Fóra, que participaron cun stand no Foro da Educación de FARO DE VIGO o pasado mes. A iniciativa parte de Silvia G. Pedraza, unha titulada en Educación Infantil de Madrid que “cansa de ver que a educación non conxeniaba coa miña idea real”.

Silvia decidiu asentarse en Galicia onde se formou na pedagoxía Montessori. A partir de aí, decatouse de que a xente do seu entorno non tiña material de madeira e desestruturado para o xogo dos nenos. “Só había opcións de fóra, de China, Alemania, pero non de España ou Galicia. Aí, xurdiu a idea de empezar a facer algo de material dende aquí”, resume.

Ese paso non foi automático, xa que precisaba un carpinteiro. Un amigo ofreceulle a primeira axuda. “Naquel momento non me manexaba moi ben coa madeira pero no 2019 comecei coa web e coa miña parella a usar as máquinas xa que el traballara de torneiro. Desa maneira, non tiña que depender de ninguén para facer os materiais”, explica.

Agora mesmo, non obstante, delega parte do traballo ao colaborar con centros ocupacionais de Galicia de xente con necesidades especiais e que realizan os procesos de lixado de madeiras. “Tamén hai cousas que compro a outros artesáns pero sempre coa idea de que sexa de aquí perto e artesanal”, especifica.

No seu caso, traballa principalmente piñeiro e abedul, de árbores nacidas en Galicia. As pezas resultantes acábaas coreando con pinturas ecolóxicas sen chumbo, con certificado de que serven para xoguetes. “Ás veces tamén usamos tinguidura alimentario ou natural para que non haxa ningún problema en que o neno o leve á boca”, aclara.

Recoñece que a pandemia serviulle de pulo: “Tiven entón un aumento importante de demanda. Agora, derivei máis o traballo a material educativo para colexios e persoal educativo porque valoran máis a calidade do material e que sexa duradeiro. Un profesor utilízao máis na aula ca unha familia na casa porque os pequenos crecen rápido”.

Entre toda a súa oferta, o que máis venden son as letras lixa de Montessori. “Son taboíñas con letras en lixa para que o neno a través do tacto recoñeza as letras e vaia trazando co dedo as mesmas”, aclara para engadir que vende principalmente de fóra de Galicia e mesmo de Alemania, Portugal e Reino Unido.

Tamén coa madeira traballa a Cooperativa Galega Miudiño, un proxecto que foi impulsado a raíz da maternidade dunha das socias, Judit Santos, no ano 2016.

“Eu –sinala César Freiría– empecei con Judit, a miña parella. Empezamos tamén como editorial para publicar material da Orquestra Cé Pantasma, ao tempo que lle dabamos forma ao mundo do xoguete tradicional” que comezaron a vender pero tamén a amosar en obradoiros, denominados espazos de xogo que acompañan ao grupo musical ou fóra del.

“Son xoguetes tradicionais que pasamos pola batedora do laboratorio –engade César– para que cumpriran coa normativa e foran seguros. Fixemos réplicas baseándonos dun libro de Antón Cortizas”. Para iso, contan co apoio dun carpinteiro e socio, Ambrosio, así como doutras tres persoas máis.

No seu caso, as pezas son limpas, só impregnadas en aceito de liñaza. “Queremos que os cativos teñan o contacto coa madeira, coas súas vetas, as súas imperfeccións e cheiros con pezas coas que traballan a habilidade, a puntería, o desprazamento ou a bonequería de farrapos”, engade, sen esquecer o proxecto de patios vivos para os colexios con xogos de madeira.

A través de “Mitolóxicas”, bonecas de farrapos recorren os seres mitolóxicos galegos nunha colección na que a roupa está feita con tinguiduras naturais en lá, algodón ou liño e coa que descubrirán un universo propio. Esta iniciativa pronto estará completada en mitoloxicas.gal.

Para Judit, “ver a experiencia da rapazada, que é boa, dá moita satisfacción. Disfruta e sorpréndese de que haxa xoguetes de madeira”.

Pero sobre todo, tanto ela como César fan fincapé en que “aos nenos de hoxe fáltalles poder decisión sobre a súa vida no seu tempo libre. Hai que deixalos que xoguen ao que quieran, nos espazos públicos, sen impoñerlles xogos, persoas ou lugares. Eles deben gobernar o seu mundo en liberdade para xogar. Moitas veces os adultos non lles deixamos que fagan”.