Bos días! Imos cara unha fin de semana na que a chuvia vai ser a protagonista. En toda #Galicia??? Non!!!



👉Mapa de previsión de chuvia acumulada entre hoxe, mañán e pasado: mentres que no oeste poderemos acumular ata 100 litros/m2 no leste quedarán moitos pluviómetros a cero. pic.twitter.com/siU0hyM615