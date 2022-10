“Temos unha pandemia de saúde mental porque o mundo está enfermo”

O novo Premio Nacional de Poesía Joven “Miguel Hernández” que concede o Ministerio de Cultura recaeu en “Lixeiro”, a última obra do galego Ismael Ramos (Mazaricos, 1994), un libro do que “o 90% foi escrito mentres vivía en Cangas”, comenta o autor de poesía galega agora afincado en Compostela. De feito, nas súas páxinas, podemos acompañalo no barco de ría, e respirar o aire de letras de Aldán ou Vilariño. Ramos recoñece que o galardón “supón unha recompensa á literatura galega e ao uso normalizado da nosa lingua”. Este poeta que se fixo anos atrás co Johán Carballeira e o Javier Morote confesa sentirse “moi feliz” aínda que recoñece que recibir o Nacional “a nivel doméstico é moi difícil de xestionar”. A anterior poeta galega en lograr o galardón foi Alba Cid no 2020 con "Atlas".

–Escribiu os poemas de“Lixeiro” entre 2016 a 2020. Foi difícil traelos ao presente?

–Creo que pasa con todos os libros. O proceso da escrita é longo e despois aínda pasa tempo desde que se pecha o libro ata que se publica.Cos meus libros teño a sensación de que non teño que rescatar nada porque os levo moi incorporados porque son parte de min. Con este, sinto que non o esquecín, que aínda me aporta cousas novas. É unha relación curiosa porque outros libros meus si que me dá preguiza relelos pero con “Lixeiro” a obra segue a revelarse.

–Tivo claro o título sempre?

–Foi bastante complicado. A primeira idea era titulado “O libro dos amigos” porque moitos poemas falaban da amizade. Despois medrou e adquiriu máis temas. Foi cando pensei en buscar algo máis global para chegar a Lixeiro.

–Conecta coa “Insoportable levedade do ser” de Kundera?

–Si e non. No meu caso, lixeiro ten que ver coa idea de estarmos no presente e sermos conscientes de que este tempo presente é o máis precario de todos en todos o sentido, no económico e emocional e ademais a súa duración é ínfima. A lixeireza permitíame falar doutros temas como as relacións humanas, a fraxilidade dos corpos...

–A súa poesía bebe da experiencia persoal, por que ?

–Calquera escritor hoxe en día asumiu que a boa literatura parte de experiencias persoais. O nivel de exposición que lle queira dar á anécdota persoal é o que varía. No meu caso, a escrita forma parte da miña vida, non é algo excepcional. Por iso, os poemas están apegados á vida.

–No inicio do poemario, inclúe o verso “O traballo faraas libres”. Ten conexión coa famosa frase que daba a benvida a Auschwitz?

–Non, é unha idea de Virgina Woolf. Está nun ensaio onde di que o traballo fará libres ás mulleres e o meu poema discute esa idea. En absoluto o mundo laboral nos fixo libres senón o contrario, foi unha ferramenta máis para deshumanizarnos. Co teletraballo na pandemia chegamos ao punto de que a nosa casa é tamén o lugar de traballo. Esa invasión da intimidade é violenta e estamos a vivila con demasiada normalidade.

–A diferenza entre o que intentamos ser e o que somos é o punto de partida de moitos problemas?

–Totalmente. “Futuro” é un poema que fala da ausencia de futuro de que hoxe temos máis expectativas que futuro. O que temos ao redor dinos que é incerto o que vai pasar. É unha situación angustiosa. Eu reclamo ser felices nesa indecisión.

–A vostede que lle decepciona?

–A miña xeración, a dos nacidos a mediados dos 90, non é a anterior que tivo que emigrar masivamente por Europa adiante e se queixaba de que lles prometeran moitas cousas que non sucederon. Cando eu tiña 16 anos no instituto xa me dicían que non ía ter traballo. É a derrota do noso tempo. Hai algo superior a nós que non podemos controlar nin facer nada. Pasa co cambio climático e o auxe dos fascismos. Ás veces, teño a sensación de que o mundo nos quere convencer de que non podemos facer nada.

–Parece perigoso: temos as mans atadas pero se nos deixamos ir...

–É unha situación moi complicada. O sistema desesperánzanos. A proba é a pandemia de saúde mental que estamos vivindo. Hai unha pandemia de saúde mental porque o mundo no que vivimos está enfermo non porque nazamos doentes nós. Son cousas que xorden ao longo da vida.Algo debe cambiar.

–Pero non protestamos na rúa...

–O gran reto é como vertebrar o cambio ou como manifestarnos dunha maneira diferente. Igual xa non se trata de saír á rúa para manifestar o malestar. Non o sei.

–Que peso ten o tempo nesta obra?

–Lévome moi mal co tempo. Este libro é máis fragmentario; o tema é máis xeral, é menos rotundo e faise máis preguntas... todo iso pola falta de tempo xa que foi o primeiro que escribín mentres traballaba a tempo completo.

“A poesía revela unha verdade descoñecida para deixarte ante ese novo abismo”

–No libro atopamos animais repetidos como abellas, avespas, mosquitos, paxaros, lebres ou vacas. Que simboloxía presentan?

–Quitando o caso das vacas inclúo animais pequenos e rápidos. Apetecíame falar deles porque cando escribo e leo poemas teño a sensación de ver algo e marcha. Mentres está aí non podo pensar noutra cousa. Hai un paralelismo entre eses animais pequenos e a poesía. Ademais foxen da grandilocuencia porque intento ser o máis sinxelo posible.

–Sen soidade non hai poesía?

–Penso que a poesía se escribe con moita xente ao redor. É importante ter unha rede de apoio para un escritor. Pero por outra parte, temos que aprender da nosa soidade. Descubrimos cousas que doutra maneira pasarían desapercibidas.

–Hai un verso moi especial: “Nada sabemos da fraxilidade”.

–Refírome a que o feito de sentirnos fráxiles chega de improvisto. Ninguén está preparado para a fraxilidade, para romper. Cada vez que rompemos facémolo dun xeito diferente como os obxectos que caen no chan.

–A pobreza ten moita presenza.

–Parece que todo empeorou, que o que nos vén dado vén desgastado. A pobreza non é algo pasaxeiro, sempre está aí.

–Que lle aporta a poesía?

–É unha ferramenta que me axuda a situarme no mundo. Revela unha verdade descoñecida déixate ante o abismo desa verdade. É reconfortante pero ao mesmo tempo abre un abismo novo.