La activista rusa María Alyokhina, Masha, una de las fundadoras del colectivo artístico y feminista ‘Pussy Riot’ y opositora al régimen de Putin, habla en esta entrevista sobre la guerra de Ucrania y del peligro que representa el presidente de Rusia.

–¿Teniendo a Zelenski, usted ha dejado de ser la persona más odiada por Putin?

–Ni yo ni el colectivo artístico de protesta al que pertenezco, ‘Pussy Riot’, somos los únicos odiados y procesados por el régimen que encabeza Vladímir Putin. Hay muchas personas en prisión en Rusia actualmente por el único motivo de su posicionamiento contra este sistema. Llevamos protestando desde hace mucho tiempo.

–Está en busca y captura, como ahora también la periodista rusa que sacó en televisión un cartel contra la guerra. ¿Qué peligro provocan a su país?

–Hay una ligera diferencia entre Marina Ovsyannikova y yo. Llevo diez años protestando contra el régimen y ella, cuando comenzó la guerra contra Ucrania, sintió que necesitaba hacer algo para expresar su rechazo y mostró un cartel en una televisión estatal que estaba haciendo propaganda a favor de la guerra. Protestó en un programa de noticias. Pero ambas hemos estado en arresto domiciliario con un brazalete electrónico y hemos conseguido escapar. Ella ahora con su hija y yo en mayo vestida como si fuese una repartidora de comida.

–¿Por qué son un peligro?

–Porque este régimen odia la verdad. Y procesa a cualquiera que diga o haga cualquier cosa en contra del sistema establecido, sin importar que sean políticos, activistas, periodistas, artistas, poetas, directores teatrales o el que sea. Nosotras no somos las dos únicas personas, de verdad, hay muchas más, miles en prisión en Rusia por el simple hecho de decir la verdad y algunas de ellas son mis amigos.

–¿Denunciar las tropelías de Putin hace 10 años era clamar en el desierto?

–Así son las cosas.

–¿Por qué entonces Europa y EE UU no hacían caso?

–Porque prevalecía el interés económico, como ahora, ya que hay gas, petróleo y muchas más materias primas. Esto para ellos es más importante que las vidas humanas, especialmente las de personas que han estado y están sufriendo por culpa del régimen. Estuve en prisión durante dos años y conozco a mucha gente que ha estado más tiempo. Uno de los compañeros de ‘Pussy Riot’, Pyotr Verzilov, estuvo a punto de morir envenenado; otro aún está en prisión y otro fue disparado hasta la muerte en el centro de Moscú, muy cerca del Kremlin. Incluso con todo esto, Putin sigue siendo tratado como presidente de Rusia, pese a que él no es un presidente, sino que ha ocupado el poder con pistolas, represión y envenenamiento de personas que no estaban de acuerdo con esta increíble situación.

–¿Qué hay que hacer?

–No es tarde para levantarse, creo que estamos a tiempo. La crisis es extremadamente grave en Ucrania, bombardeada todos los días, ahora incluso Kiev, con la gente muriendo, por lo que los intereses económicos no tienen que ser más importantes que las vidas. El derecho a la vida es un derecho básico de la civilización europea, que debe proteger. Si no es así, Europa no tiene sentido.

–¿Esperaba la resistencia que está mostrando Ucrania?

–Sí, claro. Conozco Ucrania y se ha estado preparando para la guerra desde hace ocho años. No empezó el pasado febrero, sino cuando Crimea fue anexionada sin resistencia porque entonces Ucrania no estaba preparada. Obviamente, nadie se imaginaba una pesadilla como esta ni que llegasen a bombardear Kiev. Yo tengo amigos allí, visito Ucrania al menos una vez al año y nunca he pensado que se darían por vencidos. Además, ellos saben que Rusia es corrupta, caótica y con un sistema extremadamente estúpido.

–¿Tras bombardear Kiev, lo siguiente puede ser usar armas nucleares?

–Sí. Por eso Putin tiene que ser arrestado inmediatamente.

–¿Es una amenaza real?

–Sí, completamente. Cualquier idea loca procedente del régimen es real, sí, aunque esta no es una razón para darles los territorios pertenecientes a Ucrania.

–¿Qué puede enseñar el punk con todo lo que está ocurriendo?

–Que hay que continuar siendo incómodo contra este sistema. Siempre ha estado relacionado con la resistencia y ahora es lo que necesitamos, resistencia, y es lo que ofrece el punk.