La Oficina de Seguridad del Internauta (OSI) ha lanzando una nueva alerta por una campaña de 'smishing' o SMS fraudulentos que suplantan a varias entidades bancarias. El objetivo de esta estafa es hacer creer a la víctima que hay algún error con sus datos o la aplicación de su banco para que acceda a una web falsa.

A través de un mensaje en el teléfono móvil se solicita a la víctima datos personales y credenciales de acceso. Si el usuario los escribe y envía, habrá facilitado todos sus datos a los estafadores.

En este caso han sido nueves las entendidas bancarias que los estafadores han escogido para engañar a sus posibles víctimas: CaixaBank, Unicaja, Bankinter, Openbank, Ibercaja, Kutxabank entre otros. Para cada uno de ellos hay varias fórmulas de estafa camuflada de SMS oficial.

Tu banco nunca te enviará un mensaje de este tipo



👉 No pinches en el enlace



Tu banco nunca te enviará un mensaje de este tipo

👉 No pinches en el enlace

🗑 Elimina directamente. No piques, es phishing

¿Cómo identificar si el SMS que has recibido es fraudulentos?

Existen ciertas pautas que suelen desenmascarar estos casos de phishing, como que estén escritos con faltas de ortografía, palabras raramente utilizadas o haya dobles espacios en su contenido.

Aunque la URL o enlace parezca fiable, conviene echarle un segundo vistazo. Dominios como .ly, .to, .at, .com, .eu, etc, no son comunes, por lo que, seguramente, sean estafas. Otra señal de que es un engaño sería si el enlace tiene vocales en mayúsculas, como "tubanco.notIfIcación", tal y como señala la OSI. Por otro lado, si el contenido es muy alarmante, con palabras como "seguridad", "activar" o "bloqueo", tampoco debería parecer muy fiable.

Si has recibido un mensaje con estas características no pinches en el enlace. Acude a tu banco a explicar lo que te ha ocurrido para que estén al tanto y después elimina el mensaje.

Si has pinchado y has facilitado tus datos, lo que tendrás que haces es contactar con tu banco para informar de lo sucedido y bloquear tarjetas, además de cancelar posibles transacciones que te quiten dinero.