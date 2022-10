El actor sorprende con un registro nuevo en “Lilo, mi amigo el cocodrilo”, una película musical para todos los públicos en la que canta, baila y se lo pasa estupendamente junto a un simpático reptil que se comunica a través de la música. El filme llegará a las salas de cine el viernes 21 de octubre. Si creíamos que Javier Bardem se había encasillado en papeles de villano, ahora su carrera se abre hacia una nueva dimensión. El filme llegará a las salas de cine el 21 de octubre.

–Si nos retrotraemos a sus inicios… la primera vez que lo vimos cantar fue en “Boca a boca”. “Make ‘Em Laugh” de “Cantando bajo la lluvia”.

–¡Exacto! También en “Huevos de oro” cantaba “Por el amor de una mujer”, de Julio Iglesias.

–¿Y qué ha pasado ahora para que retome esta faceta oculta?

–Es verdad que he pasado de no cantar a hacerlo en tres películas seguidas: “La sirenita” [live-action del clásico de Disney dirigido por Rob Marshall en la que encarna al Rey Tritón, pendiente de estreno], “Ser los Ricardos” [estuvo nominado al Oscar] y ahora esta. Por qué. Pues no me lo he preguntado mucho, solo he pensado que, si la vida me lo ha puesto ahí, tenía que aprovechar. Y después está el peso de mis hijos, que nunca han podido ver una película mía porque son aún pequeños. ¿Qué les pongo, “No es país para viejos”? Creo que les queda un poco para eso [ríe]. Será la primera vez que me vean en una pantalla y me hacía ilusión. ¡Aunque también tengo miedo!

–Se nota lo bien que se lo ha pasado rodando esta película.

–Si te tiras a esta piscina, tienes que nadar y bucear, ir de espaldas y en modo mariposa. Si te vas a mojar, lo haces en consecuencia. Y era importante disfrutarlo, porque el personaje es puro placer, un tipo con gran pasión por lo que hace y que está deseando compartirla con los demás, así que había que dejar las dudas, los conflictos o lo que fuera a un lado. Lo que más me gusta de él es que siempre tiene una sonrisa en la cara y eso en estos tiempos que corren me parece bonito, poder desprender esa energía. Y qué bien que eso se traduzca en música, en movimiento, y que la gente y los niños lo vean y lo disfruten. Y con un cocodrilo que es además de lo más cute.

–¿Ha llegado este papel en un momento de su carrera en el que necesitaba divertirse?

–Ya no me importa lo que la gente opine. Los intérpretes necesitamos un espacio para expresarnos. No siempre se tiene la oportunidad de hacer grandes películas, pero igual a través de otras se llega mejor al público. Es una suerte hacer una película con Aaron Sorkin y otra con un cocodrilo. Un lujo. Por un lado, unos textos impresionantes al lado de la maravillosa Nicole Kidman, y por otro, unas canciones de no creer, hechas por los responsables de “El gran showman”, que canto con un cocodrilo. Me quedo con las dos. Sin menospreciar una frente a la otra.

–Además, los directores de “Lilo, mi amigo el cocodrilo” son Josh Gordon y Will Speck, que debutaron con “Patinazo a la gloria”, un clásico moderno de la comedia. ¿Se vería ahora poniéndose unas mallas como Will Ferrer en esa película?

–Mira, cuando dije que no a “Minority Report”, de Steven Spielberg, fue porque quería rodar “Los lunes al sol”. Y también porque no me veía yo en ese momento preparado, ni para hacer una película en inglés –que entonces no dominaba–, ni haciendo ciencia ficción de acción, que se supone que no era mi rollo. Si me mandan ahora ese guion, no me lo pienso ni dos segundos y seguro que me lo pasaría estupendamente saltando por los tejados siendo robot.

–¿Hay un tiempo para cada cosa?

–Absolutamente. Hace 10 años igual me creía yo un actor muy serio para hacer ciertas cosas [hace un gesto de intensidad y ríe]. Pero anda que no es serio ponerse delante de un equipo y hacer un número musical. Y yo solo, porque el cocodrilo no existía, lo ponían después en efectos especiales. Pero la exactitud que hay que tener en este tipo de producciones en cada gesto, en cada paso, es algo que nunca había experimentado. A veces creemos que lo más intenso es lo más difícil, y no es cierto.

–¿Cuál es el peor enemigo del cine tras la pandemia?

–Las plataformas están muy bien, pero también hay mucho contenido que pasa desapercibido, y el exceso de películas –o de contenido, como dicen ahora– puede producir un efecto de cansancio, de agotamiento. ¿Al final qué veo? Y pierdes una hora buscando y no ves nada. Creo que ese es el peor enemigo, la incapacidad de decidir sin pensar que vas a ver algo sintiendo que te vas a perder otra cosa, la última gran serie del momento, por ejemplo. Antes no sucedía: tenías cinco películas y ahora tienes que decidir entre 50. Y dentro de un mes hay otras 50. Y eso tiene que ver con la cultura en la que vivimos, con ese miedo a no estar formando parte de la conversación.

–¿Tiene usted FOMO (fear of missing out) o terror a perderse algo?

–Intento no tenerlo, tengo 53 años y eso nunca había formado parte de mi vida. Pero lo veo en mis hijos y en los adultos de mi alrededor. Vamos muy disparados y eso afecta a todo, a cómo consumimos las cosas y cómo esas cosas nos consumen.