“Lesmes debería haber dimitido hace cuatro años de su cargo de presidente del Consejo General del Poder Judicial creando un conflicto deliberado porque según la ley no puede pasar ningún magistrado del Supremo al Consejo y a ver qué se hace ahora con la presidencia. A Lesmes le diría, como estamos en tierras galaicas: ‘Tarde piaches”. Así lo manifestó ayer en Club FARO el magistrado emérito del Supremo, comisionado de la Comisión Internacional de Juristas y abogado José Antonio Martín Pallín.

“Hay que modificar el actual sistema, nos los viene pidiendo Europa desde hace tiempo, un sistema ingeniosamente creado por Ruíz Gallardón”, abundó Martín Pallín, recordando que hay 51 jueces elegidos en 2018 y presentados ante la presidenta del Parlamento. “Creo que el PP está haciendo una jugada que, si el PSOE no espabila, le sale maestra, y que implica prolongar el proceso hasta las elecciones de marzo, en las que si salen unos resultados parecidos a los de Andalucía, el actual gobierno habrá perdido la oportunidad de nombrar los dos magistrados que le corresponden”. Sobre los “ocho vocales amotinados, si fueran vascos o independentistas estarían encarcelados porque se saltaron una ley aprobada por el Parlamento y les pasaría lo mismo que a Carmen Forcadell”, aseguró.

Martín Pallín habló en el Club FARO sobre su último libro , “ La guerra de los jueces: el proceso judicial como arma política”, una obra en la que tal y como destacó su presentador y contertulio en el acto, el magistrado jubilado Julio Picatoste, aborda la división de poderes desde un perspectiva inusual, la de las injerencias de los tribunales en aspectos que deben resolverse en la política.

Preguntado por su contertulio si en España está bien definida la separación de poderes, Pallín expresó que “no se ha tenido claro desde 1812 hasta el presente, salvo en la Constitución de 1931. “La Constitución se limita decir que España es un monarquía parlamentaria, lo que coloca en lugar primordial al parlamento, aunque se ha ido desviando hacia el presidencialismo. Los parlamentarios descienden de la voluntad popular, el gobierno, de la del poder legislativo y los jueces, de las facultades de Derecho y unas oposiciones. Tenemos que plantearnos la selección de jueces porque es un aberración. Tenemos capacidad funcional par ser independientes, pero en la sociedad de la información entre el poder de la prensa, que no me preocuparía si no estuviera a sueldo de fondos de inversión y grandes financieras que hacen campañas contra jueces”.

Sobre el título de su libro explicó que responde al término anglosajón “law fair”, que designa las situaciones en que los jueces hacen guerra con el derecho, algo que tiene su origen cundo Estados Unidos decidió cambiar la estrategia de apoyar golpes de estado en Latinoamérica por “usar los tribunales para hacer golpes blandos”. Y citó como ejemplos los casos de Lula Da Silva y Dilma Ruoussef en Brasil y el de Evo Morales en Bolivia.

Casos paradigmáticos en España que comentó son el de Atutxa, el presidente autonómico del País Vasco condenado por desobediencia – “un país que considera a un presidente como un funcionario público no sabe lo que es la democracia”, afirmó– cuya sentencia fue anulada por el Tribunal de Estrasburgo nueve años después. También se refirió al “escandaloso caso” e “injusta sentencia” al diputado canario Alberto Rodríguez, cuya privación de su condición de parlamentario estuvo a punto de hacer fracasar la reforma laboral, según indicó, y al que tendrán que devolver al parlamento.

Martín Pallín se mostró crítico con el juez Marchena y su “intervencionismo en el procés”. Respecto este último, y tras posicionarse contrario a un referéndum unilateral, apuntó dos aberraciones de la sentencias condenatorias a sus líderes. “Dicen que es sedición, algo que implica alzarse en tumulto contra un decisión legal y reconocen que el acto ante la Consellería de Hacienda fue lúdico, con música y reparto de bocadillos”. También sostiene el juez Marchena en su sentencia que el 1 de octubre, el día del referéndum, “sobre las 14 horas las fuerzas de seguridad deciden retirarse porque su actuación podría ser desproporcionada y que todo queda abortado por la aplicación del artículo 155. Haber empezado por ahí”.

“El accidente del Alvia en Santiago necesitaría dos meses para resolverse, no nueve años”

Como comisionado de la Comisión Internacional de Juristas, organismo con sede en Ginebra con 55 representantes de otros tantos países, Martín Pallín manifestó que a sus colegas les llama la atención el retraso de los procesos judiciales y mencionó como ejemplos los ocho años que llevó el caso Gurtel, los doce de los ERES y los nueve del accidente del Alvia en Santiago. “Eso no encaja dentro de los estándares europeos”, dijo.

“Lo de Santiago necesitaría dos meses para resolverse: el conductor se despistó por un llamada y el tramo en que se produjo el accidente ¿estaba bien o mal?.Y hay 110 abogados. A ver cómo explico esto en Ginebra”, comentó Martín Pallín.

Otros temas que abordó fueron las sentencias de la pandemia, que calificó como otro ejemplo de injerencia indebida de los tribunales en cuestiones de orden político.

“El Constitucional, impulsado por Vox, dice que debería ser estado de excepción en lugar de estado de alarma. Eso es un disparate porque el estado de excepción está para razones de orden público y conlleva la supresión de la libertad de prensa”, argumentó. “Menos mal que hubo votos en contra”, añadió.

Se refirió también al contencioso de Bilbao en el que el magistrado considera el cierre nocturno como un atentado contra la libertad de expresión “porque la gente no podía ir al karaoke”.