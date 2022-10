El camino hacia la igualdad entre hombres y mujeres se va allanando poco a poco a medida que la mentalidad de la sociedad avanza y se adapta a los nuevos tiempos, pero sigue habiendo contextos en los que ese camino es muy duro y está lleno de obstáculos. Se necesitan más que nunca personas valientes, que rompan barreras y muros; especialmente mujeres, aunque la lucha solo dará frutos realmente cuando se haga de forma conjunta.

La sociedad necesita más que nunca referentes para seguir creciendo y evolucionando. En eso se ha convertido casi sin darse cuenta Alexandra Cortizo. A sus 18 años puede presumir ya de haber hecho historia en un mundo tan masculino como el del fútbol. La joven jugadora, con raíces en A Lama y Forcarei, ha sido la primera mujer en participar en un partido del grupo 30 de la cuarta división del fútbol masculino catalán gracias a una nueva norma aprobada por la Federación Catalana de Fútbol.

En su última asamblea general, el organismo aprobó una medida histórica en favor de la igualdad en este deporte, ya que permite que las mujeres puedan jugar en cualquier categoría masculina de ámbito territorial, en nivel amateur o base, convirtiendo así el fútbol catalán en un deporte universal.

El mes de octubre arrancó el pasado sábado con el CF Esplais de Alexandra Cortizo dando a España –y seguramente a todo el mundo– una lección de igualdad. “Entré en la segunda parte, jugué unos 20 minutos y hasta tuve una ocasión de gol”, recuerda la futbolista. “Sigo sin creérmelo”, reconoce la joven delantera, que celebra que “me ha escrito mucha gente para felicitarme”.

Que Cortizo se incorporara al equipo masculino lo decidieron el presidente del club y el entrenador, y así se lo transmitieron a la jugadora y al resto de la plantilla, con gran acogida por parte de todos. La joven con raíces pontevedresas ya sabía que podría tener minutos en el partido, como finalmente ocurrió, y en las jornadas previas recibió todo tipo de mensajes. “Me animaron mucho y me dijeron que iba a hacer historia, que tenía que hacerlo muy bien para demostrar que las mujeres podemos jugar tan bien como los hombres y competir juntos, porque detrás de mí iban a venir muchas más”, recuerda.

Su entrenador, Abdoulie Jallow, destacó especialmente sus cualidades, y es que Cortizo ha sido la máxima goleadora en los dos últimos años de la Segunda División Femenina en categoría amateur. No solo despunta su olfato goleador, sino que también tiene gran calidad técnica y capacidad para el juego colectivo. Y su caso no es el único en el Esplais, pues ya se plantean contar con otras de sus compañeras en el equipo masculino.

“Noté que hay más intensidad, pero por lo demás, todo igual. Me sentí muy bien y demostré que las mujeres estamos perfectamente capacitadas para jugar donde queramos”, apunta Cortizo, que es consciente de que es toda una pionera: “He abierto la puerta a que detrás de mí haya más mujeres jugando en categorías masculinas”, valoró la joven, que también reconoció que “no le tengo miedo a nada, fui una más sobre el campo, no hice nada diferente a lo que suelo hacer cuando juego con las chicas. Y sé que mis compañeras de equipo están también capacitadas para dar este mismo paso”.

La delantera catalana se sintió “muy cómoda” con su debut en un partido masculino, y considera que en parte fue gracias a sus compañeros, “me ayudaron en todo momento, incluso dijeron que si había un penalti lo tenía que tirar yo”. Además de sentirse arropada por los futbolistas del Esplais, también sintió el respeto del equipo rival, la UD Cadaqués, y de la afición. “Al entrar al campo, todo el mundo me aplaudió y me dieron muchos ánimos. Fue increíble. Los rivales también me acogieron muy bien”.

Cortizo: “Iremos poco a poco callando bocas”

Muy orgullosa por lo que significó su debut en la liga masculina, Alexandra Cortizo reconoció haberse sentido muy cómoda con los compañeros, con los rivales y con la afición, pero lamentó que “siempre habrá queien se resista a avanzar y ponga trabas. Nosotras iremos poco a poco callando bocas”.