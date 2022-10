O Auditorio Municipal de Vigo acolle hoxe venres ás 20.00 horas a estrea da peza “Outrora nós”, da compañía Mevadeus. Baixo a dirección de Alba Villar, o elenco formado por Bal Castro, Mara Neira, Inés Santos e Brais Pombo (os catro formados na ESAD de Galicia) amosará esta peza de teatro xestual –para adultos– na que amor, tradición e mocidade son os seus eixos.

Inés Santos explica que “Outrora nós” xurdiu do seu primeiro espectáculo, “Agro 5G”, co que gañaron o primeiro premio do Xuventude Crea 2021 na modalidade de teatro.

“Co financiamento do premio decidimos profesionalizar a compañía e xerar o noso primeiro espectáculo profesional, ‘Outrora nós’”, engade Santos.

En canto á historia da peza, Brais Pombo sinala que “no traballo anterior tamén faciamos unha viaxe ao pasado para facer unha comparativa do mundo dos nosos avós e o noso. Desta vez, quixemos ir a algo máis concreto e como vemos moitos delitos de odio na sociedade actual. Quixemos ir á tradición para ver que problemas herdamos para non repetilos agora”.

Así, céntranse en cómo o amor e a súa busca nos pode deformar tanto agora como no pasado. “Fixémonos a pregunta –prosegue Pombo– quen seriamos nós no pasado, no primeiro tercio do século XX. Decatámonos de que as feridas nese momento serían moi parecidas ás que temos hoxe no referido á búsqueda do amor”.

O elenco reférese “á tradición heteropatriarcal que herdamos. É machista e homófoba. Os delitos de odio que acontecen contra as mulleres, homosexuais, os distintos...”, detalla Bal Castro que recalca a importancia da reflexión sobre a identidade nesta peza.

Na obra, empregan cantigas das súas avoas. “Para nós, o espazo sonoro é moi importante. Baseámonos na tradición e empregamos un pandeiro e unha pandeireta máis as cantigas e en contraposición a isto tratamos estes instrumentos cun looper, un instrumento dixital”, explica Inés.

“Un sinal de identidade da compañía é o emprego deste looper”, engade Brais que apunta: “Todo o espazo sonoro facémolo en directo e o público ven ao mesmo tempo que se crea a escena, o espazo sonoro que a acompaña”.

Mara Neira recoñece que fixeron un arduo traballo de pesquisa sobre eles mesmos para pensar nos seus personaxes. “Son alegorías”, aclara, ao tempo que a compañía subliña que fan teatro xestual. “É un teatro que apela á emoción e non tanto ao intelecto. Os personaxes son alegóricos”, aclara Bal.

No seu caso, representa ao que se entendía por home nos anos 40. Outro personaxe céntrase no conflito dunha muller lesbiana namorada doutra muller; o terceiro é unha muller que quere vivir libre; e o cuarto é un sacerdote que defende o dogma da familia tradicional.