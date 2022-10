El veranillo de San Miguel llegó tarde este año a Galicia; el 29 de septiembre fue, de hecho, uno de los días más lluviosos en el área de Vigo de un año atípico. Pero una vez que se instaló este paréntesis estival en el arranque del otoño, se ha prolongado más de lo habitual, conforme con la tendencia meteorológica de los últimos meses. Las anomalías en temperaturas —más altas— y en lluvias —menos cuantiosas— siguen repitiéndose.

En este contexto, este viernes y, sobre todo, este sábado, serán días que no desentonarían en pleno agosto, en particular en la mitad sur de la comunidad. Las temperaturas se quedarán a un paso de los 30 grados en Vigo, Pontevedra y Ourense, aunque, como es lógico para la época, durante la noches caerán notablemente, con oscilaciones térmicas de unos 15º. Será el domingo cuando la comunidad vuelva al otoño, aunque no por mucho tiempo.

Según la previsión de MeteoGalicia, tras las nieblas matinales en el interior, principalmente en el valle del Miño, se registrarán nubes de estancamiento con algunas lluvias débiles en A Mariña y cielos poco nubosos o con intervalos de nubes altas en el resto. Por la tarde, crecerán nubes de evolución en comarcas montañosas del interior que podrían dar lugar a tormentas aisladas. Las temperaturas máximas quedarán sin cambios significativos, con descensos ligeros en el noroeste de la provincia de A Coruña. El viento soplará del noreste en la mitad norte, con rachas fuertes en la Costa da Morte, y de dirección variable en el resto.

Continuaremos con influencia anticiclónica. Tempo seco en xeral ata o domingo, cando se prevé a chegada dunha fronte que nos deixará nunha situación de chuvascos.



Hoxe, nubes no terzo norte, chuvias febles na mariña e ceos pouco nubrados no resto. Algún⛈️illado nas montañas. pic.twitter.com/ECv7U4QI4f — MeteoGalicia (@MeteoGalicia) 7 de octubre de 2022

Panorama muy similar para el sábado, cuando se mantendrá la influencia anticiclónica sobre Galicia y de nuevo con posibilidad de tormentas en el interior durante la tarde. En la madrugada del domingo se acercarán nieblas por el sur de las Rías Baixas. Las temperaturas se mantendrán sin cambios significativos, con descensos puntuales de las mínimas y ascensos ligeros de las máximas en el oeste de la provincia de A Coruña. Los vientos soplarán de componente este, con intervalos fuertes a las afueras de Ortegal, rolando la componente sur durante la noche.

Vuelve la lluvia

Un frente se irá acercando durante el domingo a Galicia, afectándonos en la segunda mitad del día. Con esta situación, se esperan brumas costeras en el litoral atlántico y cielos más nubosos cuanto más al oeste, donde habrá precipitaciones, más probables a partir de media tarde. Las temperaturas mínimas continuarán sin cambios, mientras que las máximas sufrirán un descenso entre moderado y notable. Los vientos soplarán del sudoeste, flojos en el interior, moderados en la costa, con intervalos fuertes en Costa da Morte.

Para el lunes se espera una jornada de transición en la que las bajas presiones se irán alejando polo sur aumentando así progresivamente la influencia anticiclónica. Se espera así un día que comenzará con cielos nubosos y con chubascos que se irán retirando con el avance de la tarde. Las temperaturas no experimentarán cambios significativos. El viento soplará flojo de componente norte. El martes y el miércoles se esperan, de nuevo, días despejados y con los termómetros más elevados de lo esperado.